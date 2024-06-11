Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesi CHP Genel Merkezi'nde hazırlık

Siyasette yumuşama süreci tüm hızıyla devam ediyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) iadeiziyarette bulunacak.2 Mayıs'ta CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile AK Parti Genel Merkezi'nde görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 yıl sonra CHP'yi ziyaret etmiş olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesi ise CHP'de hazırlıklar tamamlandı.Basın mensupları için genel merkez bahçesinde koridor oluşturuldu, genel merkez bahçesindeki bayraklar arasına asılmak üzere Cumhurbaşkanlığı forslu bayrak hazırlandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özel'in görüşmesinde, gündemdeki birçok konunun ele alınması bekleniyor.Başta asgari ücret artışı ve emekli maaşları olmak üzere, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları, öğretmen atamalarında mülakat, yerel yönetimlerin borç yükü gibi birçok konu başlığının görüşmede gündeme getirilmesi bekleniyor.CHP, bugünkü Parti Meclisi ve MYK toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la konuşulacak konular gündeme alınacak, başlıkları belirleyecek.Erdoğan-Özel görüşmesinin ardından da CHP MYK toplanacak.Erdoğan'ın iadeiziyareti öncesinde, CHP Genel Merkez'deki hazırlıklar ve güvenlik önlemleri sürüyor. Hazırlıklar sabah saatlerinde temizlikle başladı.Erdoğan'ın giriş yapacağı kapıdaki kırmızı halı ve camlar temizlendi. Güvenlik önlemleri kapsamında genel merkez çevresinde çok sayıda emniyet mensubu hazır bulunuyor.Genel merkezin bulunduğu sokağın giriş-çıkışa kapatılacağı, Cumhurbaşkanlığı koruma ekibinin ziyaret öncesinde genel merkez ve çevresinde bomba araması yapacağı öğrenildi. Ayrıca CHP Genel Merkezi çevresindeki binalara keskin nişancılar yerleştirilecek. Saat 14.30 itibarıyla gazeteciler basın katından çıkarılacak.Cumhurbaşkanını karşılama protokolüne göre, Erdoğan'ın gelişinden 15 dakika önce, CHP Genel Merkezi'nin bahçesinde bulunan bayraklar arasına Cumhurbaşkanlığı forslu bayrak asılacak.Basının, görüşmeye ilgisi de yoğun oldu. Sabahın erken saatlerinden itibaren genel merkezde gelen basın mensuplarının rahat çalışabilmesi için bahçede şeritli koridor oluşturuldu, televizyon yayınları için çadırlar kuruldu. Basın mensupları görüşme sırasında genel merkez bahçesi ve giriş katta yer alan 600 kişilik konferans salonunda çalışabilecek.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın binaya girişinin ardından genel merkez personeli haricinde, basın mensupları dahil binaya girişe veya katlara çıkılmasına izin verilmeyecek. Görüşme esnasında asansörlerin çalışmayacağı, merdiven kapılarının kilitli ve her katta polis memurlarının görevli olacağı öğrenildi.Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan Genel Merkez'e ana kapıdan girecek. Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşılaması bekleniyor. Kapıda basına görüntü verilmesinin ardından Erdoğan ve Özel, 12'nci kattaki Genel Başkanlık makamına çıkacak.Görüşme öncesinde makam odasında da bir takım düzenlemeler yapıldı. Buna göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk bayrağının; Özel ise CHP bayrağının önünde oturacak. CHP yetkilileri, oturma düzeni üzerinden “herhangi bir mesaj veren” veya imaya yol açan görsel düzenleme yapılmadığını belirtti.Görüşmede, 2 Mayıs'ta olduğu gibi liderlere AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ile CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi Namık Tan, not tutmak için eşlik edecek.CHP MYK, Erdoğan-Özel görüşmesinin ardından toplanacak. CHP'nin görüşmenin içeriğine dair görüşmeyi takip eden gazetecilere bilgilendirme yapması da bekleniyor.