18 yıl sonra bir ilk! Başkan Erdoğan’dan CHP Genel Merkezi'ne tarihi ziyaret

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e iade-i ziyarette bulundu. Bu ziyaret, Başkan Erdoğan'ın 18 yıl aradan sonra CHP Genel Merkezi'ne yaptığı ilk ziyaret oldu.Günlerdir beklenen kritik görüşmede, tıpkı 2 Mayıs'ta olduğu AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ile CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan da hazır bulundu.HANGİ KONULAR ELE ALINDI?Cumhurbaşkanlığı forsunun da kullanılacağı buluşmada en önemli gündem maddesinin yeni anayasa tartışmaları oldu.AK PARTİ'DEN AÇIKLAMAAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:Diyalog zeminin korunması konusunda güçlü bir mesaj verildi. Türk siyasi hayatında bu tablonun ortaya çıkması memnuniyet verici. Tablonun kalıcı kazanımlara dönüşmesi gerektiği ifade edildi. Türkiye'nin darbe anayasasından kurtulması için atılması gereken adımların en geniş çerçevede yürütülmesi gerekmektedir. Ekonomide durum gündeme geldi. Dış politikada yürütülen çalışmalara ilişkin meseleler ele alındı. Suriye'de bir teröristan kurulmaması gerektiğinin altı çizildi. Gazze konusunda ise ortak bir duruş sergilenmesi gerektiği ifade edildi. Ortak tutum geliştirilmesi konusunda Cumhurbaşkanımızın hassasiyeti söz konusudur. Kayyumlar konusunda toptancı bir anlayış içerisinde değiliz.Özel'in ise birebir görüşmede Ayhan Bora Kaplan soruşturması, Kobani davası kararları, Hakkâri'deki kayyum ataması ve Sinan Ateş davasının yanı sıra ekonomiye dönük görüş ve önerilerini de Başkan Erdoğan'a sunacağı bildirilmişti.Heyetler arası herhangi bir toplantı ise planlanmıyor.SİYASETTE BAHAR HAVASIİlk olarak 2 Mayıs'ta, AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşen iki liderin görüşmesi yaklaşık 1,5 saat sürmüştü. Tüm Türkiye'nin merakla takip ettiği buluşma, iktidar ile muhalefet arasında yeni bir diyalog zemininin oluşmasını sağladı.Kritik zirve ile birlikte Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, CHP'nin genel başkan yardımcıları ile bir araya gelerek istişare sürecini başlattı.Özel'in yurt dışı temasları öncesi, Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlığı'ndan da bilgi alıp ülke menfaatleri doğrultusunda politika belirmesinin önü açıldı.Tutuklu olan 28 Şubat generalleri ise Başkan Erdoğan'ın af yetkisini kullanması üzerine tahliye edildi.