İstanbul'da yağışlar barajlara yaradı mı? İşte İstanbul'da barajların doluluk oranı
Susuzlukla boğuşan megakent İstanbul'da son günlerde etkili olan sağanak yağışlarla birlikte barajların doluluk oranları da artmaya başladı. Yağışların başladığı 11 Aralık'ta yüzde 41,1 olan doluluk oranı, bugün ise yüzde 43,76'ya çıktı. Yağmurların devam etmesi ve beklenen kar yağışlarıyla birlikte barajlardaki doluluk oranlarının yükseleceği tahmin ediliyor.
İstanbul'da son günlerde etkili olan sağanak yağışlar, barajların doluluk oranlarını yükseltti. İSKİ'den edinilen verilere göre; İstanbul'da
barajların doluluk oranı 11 Aralık'ta yüzde 41,1'den yüzde 42,7'ye yükseldi. Son 5 gündeki artış oranı ise yüzde 2,66 oldu. Yağmurların devam
etmesi ve beklenen kar yağışlarıyla birlikte barajlardaki doluluk oranlarının yükseleceği tahmin ediliyor.
BEYLİKDÜZÜ VE BÜYÜKÇEKMECE'DE YÜKSEK KESİMLERE MEVSİMİN İLK KAR YAĞIŞI SABAH SAATLERİNDE BAŞLADI.
Meteroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul'a soğuk ve yağışlı hava uyarısı yapılmıştı. Yapılan uyarıların ardından dün akşam
saatlerinde Silivri'nin bazı köylerinden kar İstanbul'a giriş yapmıştı. Günün ilk ışıklarında havanın da iyice soğumasıyla Beylikdüzü ve
Büyükçekmece'de mevsimin ilk kar yağışı başladı. Sabah saatlerinde yola çıkan bazı vatandaşlar ise Beylikdüzü son durak metrobüs üst
geçidinde hatıra fotoğrafı çektirdi.
YURTTA HAVA DURUMU
Yurdun genelinin çok bulutlu, Güney Ege kıyıları ile Kars ve Ardahan çevreleri dışında tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı
kesimler, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık
yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Adana çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece azalacak,
batı bölgelerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, iç ve batı
kesimlerde kuzey ve kuzeybatı, diğer kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan
yerlerde yağış anında kuvvetlice esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı 4
İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 6
İzmir: Çok bulutlu 12
Adana: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor. 13
Antalya: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 16
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 14
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kar yağışlı 6
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 9
barajların doluluk oranı 11 Aralık'ta yüzde 41,1'den yüzde 42,7'ye yükseldi. Son 5 gündeki artış oranı ise yüzde 2,66 oldu. Yağmurların devam
etmesi ve beklenen kar yağışlarıyla birlikte barajlardaki doluluk oranlarının yükseleceği tahmin ediliyor.
BEYLİKDÜZÜ VE BÜYÜKÇEKMECE'DE YÜKSEK KESİMLERE MEVSİMİN İLK KAR YAĞIŞI SABAH SAATLERİNDE BAŞLADI.
Meteroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul'a soğuk ve yağışlı hava uyarısı yapılmıştı. Yapılan uyarıların ardından dün akşam
saatlerinde Silivri'nin bazı köylerinden kar İstanbul'a giriş yapmıştı. Günün ilk ışıklarında havanın da iyice soğumasıyla Beylikdüzü ve
Büyükçekmece'de mevsimin ilk kar yağışı başladı. Sabah saatlerinde yola çıkan bazı vatandaşlar ise Beylikdüzü son durak metrobüs üst
geçidinde hatıra fotoğrafı çektirdi.
YURTTA HAVA DURUMU
Yurdun genelinin çok bulutlu, Güney Ege kıyıları ile Kars ve Ardahan çevreleri dışında tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı
kesimler, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık
yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Adana çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece azalacak,
batı bölgelerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, iç ve batı
kesimlerde kuzey ve kuzeybatı, diğer kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan
yerlerde yağış anında kuvvetlice esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı 4
İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 6
İzmir: Çok bulutlu 12
Adana: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor. 13
Antalya: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 16
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 14
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kar yağışlı 6
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 9