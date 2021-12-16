16 Aralık Faiz Kararı Ne Oldu? Konut Kredisi Faizleri Düşecek Mi?

16 Aralık Faiz Kararı Ne Oldu?

Merkez Bankası tarafından aralık ayı faiz kararı hakkında birçok detay merak ediliyor. Aralık ayında alınacak faiz kararının ardından konut faizlerinin düşüp düşmeyeceği merak konusu oldu. Bu sebeple vatandaşlar tarafından en sık aratılanlar arasındasoruları yer alıyor. Ev kredisi ve banka faiz oranları kredi çekmek isteyen birçok vatandaşın merak ettiği konular arasında yer aldı. Konuyla ilgili sosyal medyada birçok tahmin yürütüldü. Konuyla ilgili olarak 16 Aralık faiz kararı hakkında bakan Nebati'de açıklamada bulundu.vesorusuna cevap almak için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.16 Aralık merkez Bankası faiz kararı birçok kişinin ilgiyle takip ettiği konular arasında yer alıyor. Konuyla ilgili olarak en merak edilenler arasında isevesoruları yer aldı. Kredi ihtiyacı olan vatandaşlar konut kredisi faizleri düşecek mi sorusuna cevap aramaya başladı. 2021 senesinde alınacak olan son faiz kararı için birçok detay araştırılmaya başlandı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu tarafından kararın açıklanmasıyla detaylar araştırılmaya başlandı. Merkez Bankası tarafından açıklanacak olan faiz kararı oldukça merak ediliyordu. Son dakika haberiyle saat 14.00'da faiz kararı belli oldu. Konu kapsamında vatandaşların en merak ettikleri arasındasorusu yer aldı. 14.00'da açıklanan faiz kararıyla ilgili Para Politikası Kurulu , politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 15'ten yüzde 14'e indirilmesine karar vermiştir.' açıklaması yapıldı. 3. kez 100 baz puan indirim yapılarak oran yüzde 14'e çekildi.Merkez Bankası tarafından alınacak olan faiz kararı sık sık aratılıyordu. Merkez Bankası tarafından faiz kararı açıklanmadan önce Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin kardeşi Seydullah Nebati tarafından konuyla ilgili olarak “ 'Yarınki Merkez Bankası toplantısının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Merkez Bankası'nın bence pas geçmesi lazım. Ama kanaatimce bir puan falan gibi bir indirim yapacaktır. Küçük bir aralığımız kaldı demişti. Zaten enflasyonun altında bir reel faizle ilerliyoruz. Kaldı ki piyasada faizler inmedi. Sadece kısa vadeli faizler indi. Diyecek fazla bir şey bulamıyorum. Biz de yeni yeni tanıyoruz, anlıyoruz. Ben hükümete güveniyorum. Ellerinde bu kadar veri seti varken, Türkiye'nin bütün kurumlarından bilgi alırken ben hatalı bir program izleyeceklerine inanmıyorum. Ama anladığım kadarıyla kısa vadede zor olacak. Her zaman iyimser olmak zorundayız.' İfadelerini kullandı. Bakan Nebati tarafından da konuyla ilgili olarak “Çok hızlı bir şekilde düzelecek ekonomi. Yeter ki bize güvenilsin. Dün toplantıda bankacılar da vardı. Güvenin bize, inanın bize dedim. Faiz artırmayacağız. Bu iş faiz arttırmadan da yapabileceğimizi göreceksiniz. Sadece güven” ifadelerini kullanmıştı.