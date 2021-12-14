Gülçin Ergül kimdir? Gülçin Ergül'ün sevgilisi kim?

Gülçin Ergül Kimdir?



Gülçin Ergül'ün Sağlık Durumu Nasıl?



, Balıkesir'de trafik kazası geçirdi. Kazanın ardından '' için arama başlatıldı. Hapsi grubunda ünlü olan Ergül, farklı tarzdaki şarkılarıyla oldukça popülerdir. Piyano eğitimi alan şarkıcı İstanbul'da doğdu. PekiErgül, 30 Ekim 1985'te İstanbul'da doğdu. 'Pella Güzel Sanatlar Akademisi'nde piyano eğitimi aldı ve müzik kariyerine başladı. Atatürk Kültür Merkezi Ulusal Opera ve Çocuk Balesi ve Çocuk Korosu'na seçilerek 'Uyuyan Güzel', 'Kral ve Ben', 'Midas'ın Kulakları', 'Turandot' ve diğer dramalarda rol aldı. Orta ve lise öğrenimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Ulusal Müzik Konservatuarı Bale Bölümü'nde tamamladı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Ulusal Müzik Konservatuarı Modern Dans Bölümü'nden mezun oldu ve lisans eğitimini tamamladı. Dans tarzlarında birçok önemli koreograf ve koçla çalıştı, Britney Spears, Kylie Minogue, Mariah Carey, Justin Timberlake gibi dünya yıldızlarıyla uzun yıllar birlikte çalıştılar. Lisede özel şan dersleri almaya başladı.Cemre Kemer, Yasemin Yörük ve Eren Bakıcı ile birlikte kurduğu Hepsi grubu 3 albüm ve 2 single yayınladı. All ile birlikte birçok dizide konuk oyuncu olarak yer almıştır. 'Düşük Ateşte 15 Dakika' filminde rol aldı. 2 sezon Hepsi 1 dizisinde 'Gülçin' rolünü oynadı. Grubu takip edin; Kral TV Ödülleri, PowerTürk Müzik Ödülleri, İstanbul FM, Jetix, Aslan Max ve diğer ödülleri kazandı. İlk solo mini albümü 'Bravo' (2011) müzik kariyerine devam etti. Bir sürü jenerik ilaç ve jingle söyledi. Quarter Asır'ın albümünde Harun Kolçak'ın düeti ve 'Cry Me' düzenlemesi büyük ilgi gördü. Ergül, 2017 yılında 'Yoga' öğretmenliği eğitimini tamamladı. Birce Akalay, Ayta Sözeri, Ferman Akgül, Metin Arolat, Melihat Gülses ve Ahmet Güvenç ile birlikte 2019-2020 Benimle Söyle yarışmasının ana jürilerinden biri olarak görev yapacak.Yasak Elma dizisinin 86. bölümünde 'Gülçin Ergül'ün konuğu oldu ve Davet albümünde 'Sana Aşığım' şarkısını seslendirdi. Kenan Doğulu ile birlikte İspanya'da 2020 Uluslararası ALFA Ödülü'nü kazandı. Müzik kariyerinde RedOne, Marek Pompetzki, Toni Cottura, Michel Zitron gibi dünyaca ünlü şarkıcıların yanı sıra Sezen Aksu, Yıldız Ti​lbe, Mete Özgencil, Harun Kolçak, Ozan Doğulu, Kenan Doğulu, İskender Paydaş, Bülent Aris, Süleyman Yüksel, Çelik... Hepimizin bildiği gibi şarkıcı Erdal Şeyda Lafçı ile birlikteydi.İzmir-İstanbul karayolunun Susuluk mevkiinde meydana gelen kazada Gürçin'in aracı aynı yönde bir tır tırıyla çarpıştı. Şiddetli çarpışma nedeniyle yola savrulan otomobil korkuluklara çarparak durdu. Sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, Hepsi grubunun eski üyesi şarkıcı Gülçin Ergül hafif yaralandı. Ergül, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.