Ses Kısıklığı Neden Olur?



Ses Kısıklığına Ne İyi Gelir?



Ses telleri çeşitli nedenlerle hasar gördüğündeoluşur. Bu durumda ses telleri titrer ve ses çıkarmak zorlaşır. Ses kalınlaşması ve kalınlaşması gibi sorunlarla birlikte ses kısıklığı oluşur. Peki? Sizler içini sıraladık.İnsanların ses çıkarabilmesi için havanın gırtlak (gırtlak) ses tellerine çarpması gerekir. Ses tellerine çarpan hava titreşimlere neden olur ve bu da ses üretir. Neden ses kısılır? Bu konuyu merak ediyorsanız; ses azalmasının pek çok farklı nedenle olabileceğini söylemeliyiz. Bu sebeplerden bazıları geçici ses kısıklığına neden olurken, diğerleri kalıcı ses kısıklığına neden olabilir.Soğuk algınlığı, boğazdaki hassas ses oluşturan mekanizmayı yok eder. Bunu boğazda iltihaplanmaya neden olarak yapar. Ses telleri iltihaplanma nedeniyle şişer ve bu şişlik telin titreşimini bozar. Bu nedenle, nezle olan kişilerde ses kısıklığı olabilir.Konuşurken veya şarkı söylerken birçok farklı boğaz kası kullanılır. Vücuttaki diğer kaslar gibi boğaz kaslarının da uzun süreli kullanımı yorgunluğa, hasara ve ses kısıklığına neden olabilir. Yanlış ses teknolojisinin kullanılması da sessizliğe neden olabilir. Ses kötüye kullanımı örnekleri aşağıdaki gibidir:Sigara içmek ses tellerine zarar verebilir ve geçmeyen ses kısıklığı gibi uzun süreli sorunlara neden olabilir. Ses bozuklukları ile ilgili bilimsel araştırmalar; araştırmalar, daha önce sigara içmiş veya halen sigara içen kişilerde hiç sigara içmemiş kişilere göre üç kat daha fazla insidans olduğunu göstermiştir.En sık görülen alerji belirtileri burun akıntısı, gözlerde kaşıntı ve hapşırmadır. Ayrıca alerjiler seste bazı değişikliklere neden olabilir. Bu değişiklikler şunlardır:-Alerjik reaksiyona bağlı ses tellerinde şişmeye yol açabilir.-Postnazal akıntı olarak isimlendirilen, mukus salgısının burundan boğaza doğru ilerlediği durum ses tellerini tahriş edebilir.-Boğaz temizleme ve öksürük davranışları, ses tellerinde zorlanmaya neden olabilir.Alerjik rahatsızlıkların tedavisi için kullanılan antihistaminik ilaçlar boğazı kurutabilir. Ses telleri, düzgün çalışabilmek için nemli bir ortama ihtiyaç duyar. Dolayısıyla boğazdaki kuruluk ses tellerini olumsuz etkiler.Boğaz veya gırtlak iltihabına larenjit denir. Larenjit, ses kısıklığının en yaygın nedenlerinden biridir. Larenjit akut veya kronik olabilir. Ani ses kısıklığı ile birlikte akut larenjitin en yaygın nedeni grip gibi bir üst solunum yolu enfeksiyonudur. Öte yandan, kronik larenjit, sesin yanlış kullanımı, aşırı içme, duman veya kimyasal gazların solunmasından kaynaklanabilir. Steroid inhaler kullanan astımlı hastalarda mantar boğaz enfeksiyonlarına bağlı olarak larenjit de gelişebilir.Reflü, mide içeriğinin yemek borusuna geri döndüğü bir durumdur. Mide içeriği ağza ulaşabilir. Reflünün en sık görülen semptomu mide ekşimesidir. Ayrıca reflüdeki asidik mide içeriği boğazdaki ses tellerine zarar verebilir. Yaralanmaya bağlı olarak boğazda ses kısıklığı ve aşırı mukus gibi belirtiler ortaya çıkabilir.Altta yatan mekanizma tam olarak aydınlatılamasa da ses tellerinde iyi huylu yapıların ortaya çıkabileceği iyi bilinmektedir. Bu yapıların oluşmasında aşırı ses kullanımının etkili olabileceği düşünülmektedir. Nodül, ses tellerinin ortasında oluşan nasır benzeri bir yapıdır. Bu yapılar genellikle bir konuşma aradan sonra kaybolur. Polipler çoğunlukla ses tellerinin bir tarafında oluşur. Poliplerin boyutu ve şekli değişebilir. Nodüllerin aksine polipler kendi kendine kaybolmazlar ve genellikle cerrahi olarak çıkarılması gerekir. Bir kist, ses tellerinin yakınında oluşan sıvı dolu bir kitledir. Kist ciddi ses bozukluğuna neden olursa, cerrahi olarak çıkarılması düşünülebilir.Romatoid artrit; eklem ağrısı, şişlik ve sertliğe neden olan otoimmün bir hastalıktır. Romatoid artritli hastaların yaklaşık üçte birinde boğaz ağrısı ve ses kısıklığı gibi sorunlar vardır. Bunun nedeni, hastalığın boğazdaki küçük eklemleri etkilemesi ve ses tellerinin çalışma mekanizmasını değiştirmesidir.Tiroid, boynun alt kısmında bulunan kelebek şeklinde bir bezdir. Tiroid tarafından salgılanan hormonlar vücut metabolizmasının düzenlenmesinde rol oynar. Tiroid fonksiyonunda bir problem olduğunda tiroid bezi büyür ve guatr denilen bir durum ortaya çıkar. Guatr hastanın öksürmesine neden olarak konuşma bozukluklarına neden olabilir.Parkinson hastalığı gibi sinirleri etkileyen sinir sistemi hastalıkları yüz ve boğazda kas problemlerine neden olabilir. Parkinson hastalığı olan çoğu insan, ses kısıklığı gibi konuşma ve ses bozukluklarına sahiptir.Kısık ses tedavisi, altta yatan nedene göre yapılır. Örneğin viral üst solunum enfeksiyonuna bağlı ses kısıklığı tedavisi için istirahat, bol sıvı alımı önerilir. Bakteriyel enfeksiyona bağlı larenjit için ise antibiyotik ilaçlar kullanılabilir.Romatoid artrit veya tiroit hastalığına ikincil gelişen ses kısıklığı için önce bu hastalıkların tedavisine başlanır.Larenks kanseri tedavisi de kanserin türü, yayılımı ve hastanın genel durumu gibi parametreler dikkate alınarak planlanır. Bu parametreler ışığında hastalara cerrahi, kemoterapi, radyoterapi gibi tedavi yöntemleri uygulanabilir.? Ses kısıklığı probleminin düzelmesine yardımcı olabilecek çeşitli uygulamalar vardır. Başta tütün kullanımını sonlandırmak olmak üzere ses kısıklığına iyi gelen şeyler:Sesi dinlendirmek: Birkaç gün boyunca konuşmamak, bağırmamak ses tellerinin toparlanmasına yardım edebilir. Ses istirahati yaparken fısıldamak tavsiye edilen bir davranış değildir. Çünkü fısıldamak ses tellerinin daha da zorlanmasına neden olur.Bol sıvı tüketmek: İçecekler boğazın nemli kalmasını ve ses kısıklığı sorununun hafiflemesini sağlayabilir.Alkol ve kafeinden uzak durmak: Alkol ve kafein, boğazı kurutarak ses probleminin daha da kötüleşmesine yol açabilir.Sıcak duş almak: Duştaki buhar solunum yollarının açılmasına ve boğazın nemlenmesine katkıda bulunur.Pastil emmek veya sakız çiğnemek: Sakız çiğnemek, pastil emmek gibi davranışlar tükürük salgısını artırarak boğazın yumuşak ve nemli kalmasını sağlar.Çevreden alerjenleri uzaklaştırmak: Alerjenler ses kısıklığını daha kötü hale getirebilir. Bu nedenle alerjenler bulunulan ortamdan mümkün olduğunca uzak tutulmalıdır.Ses kısıklığı çok sayıda nedene bağlı olarak ortaya çıkabilir. Seste kısılma, görece daha basit durumlar olan alerji, viral enfeksiyon gibi sebeplere bağlı olabileceği gibi kanser gibi ciddi durumlar nedeniyle de oluşabilir. Bu nedenle kendiliğinden düzelmeyen veya çeşitli diğer belirtilerin eşlik ettiği ses kısıklığı durumunda mutlaka doktora başvurarak gerekli kontrollerin yaptırılması önerilir.