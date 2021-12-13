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Sağlık Bakanlığı 40 Bin Personel Alımı Branş Dağılımı Açıklandı Mı? 2021 Sağlık Bakanlığı Personel Alımı Kadro Dağılımı

Sağlık Bakanlığı tarafından 40 bin personel alımı yapılacağının açıklanmasıyla birçok kişi konu hakkındaki detayları merak etmeye başladı. Bu sebeple en çok merak edilenler arasında 40 bin personel alımı ne zaman sorusu yer alıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı branşları açıklandı mı? İşte merak edilenler...

Ekleme: 13.12.2021 - 15:38 Güncelleme: 13.12.2021 - 15:42 / Editör: Ozge Selin
Sağlık Bakanlığı 40 Bin Personel Alımı Branş Dağılımı Açıklandı Mı? 2021 Sağlık Bakanlığı Personel Alımı Kadro Dağılımı
Sağlık Bakanlığı tarafından 40 bin personel alımı yapılacağının belirtilmesinin ardından birçok kişi konu hakkındaki araştırmalara başlamıştı. Bu konu kapsamında en merak edilenler arasında ise Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı branş dağılımı ve 2021 Sağlık Bakanlığı personel alımı kadroları yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından alımların yapılacağının ardından kadroların da yakın zamanda ilan edileceği belirtiliyordu. 13 Aralık Pazartesi gününün gelmesiyle beraber 2021 Sağlık Bakanlığı personel alımı branş dağılımı açıklandı. Bu sebeple birçok vatandaş konuyla ilgili araştırmalara başladı. Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı başvuruları 2021 hakkında daha detaylı bilgi için haberimizi takip edebilirsiniz.


Sağlık Bakanlığı 40 Bin Personel Alımı Branş Dağılımı 2021


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından 40 bin personel alımı olacağı duyurulmuştu. Bu konu kapsamında en merak edilenler arasında ise Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı şartları ve Sağlık Bakanlığı personel alımı kadroları yer alıyor. Birçok vatandaş konuyla ilgili araştırmalara başladı. Sağlık Bakanlığı’na bağlı olarak çalışmak isteyen kişiler hangi branşlarda alım yapılacağını oldukça merak ediyor. Radyolog, hemşire, acil tıp teknisyeni, sağlık memur, anestezi teknikeri alanlarında alımların yapılacağı belirtildikten sonra birçok aday başvuru şartları hakkında detayları merak etmeye başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklama ise şu şekilde;

"Bilindiği üzere, Cumhurbaşkanlığı tarafından Bakanlığımıza 30 bini sözleşmeli sağlık personeli, 10 bini de sürekli işçi olmak üzere, toplam 40 bin pozisyon/kadro ihdası yapılmıştır. 20 bin sözleşmeli sağlık personelinin alımına ilişkin kılavuz ÖSYM’ye gönderildi. Taşra teşkilatımızda istihdam edilmek üzere, KPSS puanına göre, ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 20 bin sözleşmeli personel alım sürecini başlatıyoruz.

Gerekli bilgiler, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM’ye verilmiştir. 10.348 hemşire, 1.600 ebe ve 6.604 Sağlık Teknisyeni/Sağlık Teknikeri ile psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçileri alımı yapılacaktır. Tercih Kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayınlandıktan sonra adaylar tercihlerini Kılavuzda belirtilen tarihler arasından yapabilecek. Duyurular, Bakanlığımızın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM internet adresinden takip edilebilir.”

Sağlık Bakanlığı 40 Bin Personel Alımı Branş Dağılımı 2021


Sağlık Bakanlığı 40 Bin Personel Alımı Başvuruları Ne Zaman?


Konuyla ilgili olarak en çok merak edilenler arasında ise Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı başvuruları ne zaman sorusu yer aldı. Sağlık Bakanlığı tarafından kadroların belli olmasıyla beraber sağlık alanında çalışmak isteyen birçok kişi tarafından alımların ne zaman olacağı da oldukça merak edildi. Konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca “40 bin kadro kapsamındaki 10 bin sözleşmeli sağlık personeli pozisyonu ile 10 bin sürekli işçi kadrosu için Mart ayı içinde ilana çıkılarak alım işlemi yapılacaktır.” Açıklamasında bulundu. Sağlık alanında çalışmak isteyen birçok kişi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yaptığı açıklamaların ardından kadrolar hakkında da araştırmalara başladı. Bahar ayında ise ilan başvurularının açılması beklenenler arasında yer alıyor.

Sağlık Bakanlığı 40 Bin Personel Alımı Branş Dağılımı 2021


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