Merkez Bankası Başkan Şahap Kavcıoğlu Kimdir? Şahap Kavcıoğlu Kaç Yaşında?

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu Kimdir?

Merkez Bankası Faiz Kararı Ne Zaman Açıklanacak?

Son dönemlerde dolar kurunda yaşanan dalgalanmalar sebebiyle Merkez Bankası sık sık araştırılan konular arasında yer alıyor. Konu kapsamında en merak edilenlerden biri devesoruları yer alıyor. Dolar kurunda meydana gelen değişiklikler birçok kişi tarafından merak edilenler arasında yer alıyor. Bu sebeple Merkez Bankası konuyla ilgili olarak dördüncü defa müdahalede bulunduğunu açıklamıştı. Bu sebeplevesoruları sık sık aratılanlar arasında yer alıyor. Şahap Kavcıoğlu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.Dolar kurunda son zamanlarda yaşanan dalgalanma birçok kişi tarafından konuşulan konular arasında yer alıyor. Doların giderek artmasının üzerine sosyal medyada birçok vatandaş konu hakkında tartışmalara başladı. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu tarafından yapılan açıklamada ise yükselen dolar kuruyla ilgili olarak “Sağlıksız fiyat oluşumlarından dolayı satım yönünde müdahale edilmekte” ifadeleri kullanılmıştı. Bu söylemlerin ardındanvesık sık aratılıyor.Şahap Kavcıoğlu 23 Mayıs 1967'de dünyaya gelmiştir. Bayburtlu olan Şahap Kavcıoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümü mezunudur. Ardından İstanbul Üniversitesi Muhasebe Enstitüsü'nde n denetim uzmanı olarak mezun olmuştur. İngiltere'de işletme eğitimi üzerine gördüğü derslerin ardından Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü'nde doktorasını yapmıştır. 2014 yılında ise Makro iktisat alanında Doçent, ardından 2019 yılında ise Profesör unvanını alarak akademik kariyerine devam etmiştir. 2015 genel seçimlerinde is AKP milletvekili olarak seçilmiştir. 20 Mart 2021 senesinde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı'na atanmıştır. Evli ve üç çocuk babası olan Şahap Kavcıoğlu bu görevini devam ettirmektedir.Merkez Bankası hakkında en sık araştırılan biri desorusudur. Son zamanlarda dolar kurunda yaşanan yukarı yönlü hareketlilik sebebiyle vatandaşlar konuyu oldukça yakından takip ediyor. Bu sebeple sık sık gündemde yer alan Merkez Bankası faiz kararı hakkında birçok araştırma yapılıyor. 16 Aralık Perşembe günü Merkez Bankası tarafından bir karar alınması bekleniyor. Son yapılacak PPK toplantısının ardından konuyla ilgili açıklama yapılması da vatandaşın beklediği durumlardandır. Dolar kuruyla ilgili olarak ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklama şu şekilde;'Şu anda Merkez Bankamız birçok ülkenin Merkez Bankalarıyla da dayanışma içerisinde. Onlarla da birçok görüşmeler yapılıyor. Buralardan da tabi çok daha büyük güç kaynaklarını inşallah elde edecektir. Bizim bu noktada da herhangi bir sıkıntımız söz konusu değil. Ben bu kur ataklarını da tersine çevireceğimize inanıyorum. Her zaman söylediğim gibi, inşallah bu da bizi teğet geçecektir. Bunu herkes böyle bilsin''