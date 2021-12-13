Ayak Üşümesi Neden Olur?



Ayak Üşümesine Ne İyi Gelir?



Birçok insan kış aylarındayle karşılaşır. Sıcaklıktaki ani değişiklikler, tercih edilen diyet ve yaşam tarzı seçimleri ayak üşümesinin en yaygın nedenleridir. Bu faktörlerin ortadan kaldırılması genellikle semptomların hafifletilmesine yardımcı olur. Bu durum geçici ve zararsız olsa da bazı durumlarda daha ciddi sağlık sorunları ayak üşümesine, diğer bir deyişle ayak üşümesine neden olabilir. PekiAyak üşümesinin nedenleri çok çeşitli olsa da bazı metabolik ve dolaşım bozukluklarını erken tespit edebilmek için ayak üşümesinin nedenlerini hatırlamakta fayda var. Ayaklarım neden üşür sorusunun pek çok farklı cevabı var. Kışın sıcaklık düşüşünden dolaşım ve nörolojik hastalıklara kadar ayakların üşümesinin birçok nedeni vardır. Ayak üşümesinin bazı yaygın nedenleri şu şekilde sıralanabilir:Soğuk ayaklar, vücudun daha düşük sıcaklıklara verdiği normal tepkilerden biridir. Vücut daha soğuk sıcaklıklara maruz kaldığında, eller ve ayaklar gibi ekstremitelerin distallerindeki kan damarları kasılır. Bu, bu bölgelere kan akışını azaltacak ve bu da ayakların üşümesine ve üşümesine neden olabilir. Uzuvlar hayati organlardan en uzak kısımlardır. Bu nedenle, ekstremitelere akan kan miktarını azaltmak, vücudun daha önemli bölgelerinde ısı ve kan akışının korunmasına yardımcı olur. Zamanla kan akışının azalması dokulardaki oksijen miktarının da azalmasına neden olur. Bu nedenle dokunun mavi görünmesine de neden olabilir. Bu durum genellikle geçicidir ve vücut ısındıkça doku rengi normale döner.Yüksek stres veya kaygı durumunda olmak da ayakların üşümesine neden olabilir. Vücudun strese verdiği doğal tepkilerden biri de adrenalin salınımını arttırmaktır. Adrenalin vücuttaki kan damarlarının daralmasına neden olarak ekstremitelere giden kan akışını azaltır. Bu nedenle soğuk ayaklar oluşabilir. Bu, sıcaklığı düşürmeye benzer şekilde, uzuvlara giden kan akışını azaltarak vücudun daha önemli organlarına kan akışını koruyan adaptif bir mekanizmadır.Ayakların dolaşım sistemi ile ilgili sorunlar, kalıcı soğuk ayakların en yaygın nedenlerinden biridir. Yetersiz dolaşım, vücut sıcaklığındaki kanın düzenli olarak ayaklarınıza ulaşmasını engeller ve ayaklarınızın vücudun diğer bölgelerine göre daha soğuk olmasına neden olur. Dolaşım sorunlarının birden çok nedeni olabilir. Bu tür dolaşım sorunları, kalbin vücuda yeterince hızlı kan pompalayamadığı kalp hastalığından da kaynaklanabilir. Yetersiz kan dolaşımı, günlük yaşamda hareketsiz bir yaşam tarzı benimsemenin veya masa başında oturmayı gerektiren işlerle uğraşmanın bir sonucu olabilir. Sigara ve tütün kullanımı da dolaşım hastalıklarının en yaygın nedenlerinden biridir. Zamanla, bu maddelerin kullanımı arter duvarlarına zarar vererek kanın vücudun uzak bölgelerine ulaşmasını zorlaştırabilir. Bu nedenle ayaklarda üşüme ve ayaklarda üşüme şikayetleri oluşabilir.Anemi, çeşitli nedenlerle kan dolaşımında yetersiz sayıda kırmızı kan hücresi olarak tanımlanabilir. Kansızlığın nedeni; demir, B12 vitamini veya folik asit gibi vitamin ve minerallerin eksikliği veya kronik böbrek hastalığı gibi birçok faktöre bağlı olabilir. Özellikle şiddetli anemi durumunda ayak üşümesi en temel belirtilerden biridir. Demir eksikliği anemisi toplumda en sık görülen anemi nedenlerinden biridir; sıkı çalışma ritimleri ve yetersiz beslenme gibi durumlarda sağlıklı kişilerde bile bir süre sonra görülebilmektedir. Bu durum doktor kontrolünde yaşam tarzı değişikliği ve bazı vitamin ve mineral takviyeleri kullanılarak kolaylıkla tedavi edilebilir.Uzun süreli yüksek kan şekeri seviyeleri, arterlerin daralmasına ve dokulara kan akışının azalmasına neden olarak sürekli üşümeye neden olabilir. Diyabet sadece ayaklarda üşümeye neden olmakla kalmaz, vücutta verdiği sinir hasarı nedeniyle uyuşma ve karıncalanmaya da neden olur. Periferik diyabetik nöropati, uzun süreli yüksek ve kontrolsüz kan şekeri seviyelerine sahip kişilerde meydana gelen bir sinir hasarı şeklidir. Karıncalanma hissi geceleri daha şiddetli olabilir ve geceleri soğuk ayakları şiddetlendirebilir. Diyabet, periferik kan dolaşımını da bozduğu için ayaklarda iyileşmesi zor yaralara da neden olabilir.Hipotiroidizmin neden olduğu soğuk ayaklar, tiroid bezinin yetersiz aktivitesinden ve vücutta yetersiz tiroid hormonu üretiminden kaynaklanır. Tiroid hormonu, insan metabolizması üzerinde büyük etkisi olan bir hormondur. Hipotiroidizme ve hipotiroidizme neden olabilecek hemen hemen her şey ayaklarda ve soğuk ayaklarda kan dolaşımının azalmasına neden olabilir.Soğuk ayaklar hamilelik sırasında yaygındır. Bu durumun birkaç farklı nedeni olabilir. Hamilelik sırasında hormon seviyelerindeki değişiklikler otonom sinir sistemini etkileyerek alt ekstremitelere giden kan akışını azaltır. Ayrıca hamilelik durumunda metabolizma hızı da artacaktır. Bu nedenle vücut sıcaklığındaki hafif bir artış, özellikle alt ekstremitelerde üşüme hissine neden olabilir. Hamilelikte kansızlık beklenmez, varsa kişi doktor tarafından değerlendirilmelidir. Hormon seviyeleri hamilelik sırasında değişebilir. Bu, hipotiroidizme yol açabilen hipotiroidizme yol açabilir. Tüm bu faktörler ayakların üşümesine neden olabilir.Ayak üşümesinin tedavisi temel olarak altta yatan hastalığın tespiti ve tespit edilen hastalığın tedavisine başlanması esasına dayanır. Periferik kan dolaşımını iyileştirmek için egzersiz önerilebilir. Egzersiz ayrıca kalp ve akciğer hastalıkları da dahil olmak üzere diğer hastalıkların gelişiminin tedavisine veya önlenmesine yardımcı olabilir. Hipotiroidizm ve anemi gibi bazı soğuk ayak nedenleri, doktorun önerebileceği bazı ilaçlarla tedavi edilebilir. Raynaud hastalığı veya bazı kalp hastalıkları gibi hastalıklarda, kan damarlarının açılmasına yardımcı olmak için tedaviye çeşitli ilaçlar eklenebilir. Birçok insanın hayatlarının bir noktasında soğuk ayaklar yaşaması yaygındır. Ancak ayak üşümesinin daha ciddi bir hastalığın belirtisi olabileceğini düşünüyorsanız, doktorunuza danışmanız yardımcı olacaktır.