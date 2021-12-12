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Pole Pozisyonu Nedir? Pole Pozisyonu Ne Anlama Gelir?

Pole pozisyonuyla ilgili olarak en çok merak edilenler arasında pole pozisyonu nedir sorusu yer alıyor. Formula 1 yarışlarının sonuna gelinmesiyle konuyla ilgili araştırmalar oldukça arttı. Peki, pole pozisyonu nedir? Pole pozisyonu ne demek? İşte merak edilenler...

Ekleme: 12.12.2021 - 17:02 Güncelleme: 12.12.2021 - 17:07 / Editör: Ozge Selin
Pole Pozisyonu Nedir? Pole Pozisyonu Ne Anlama Gelir?
Formula 1 yarışmalarında sık sık duyulan bir terim olan pole pozisyonu ne anlama gelir sorusu hakkında birçok detay merak ediliyor. 12 Aralık 16.00’da gerçekleştirilecek olan yarışma öncesi birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Formula 1 yarışının sezon sonu yarışı bugün Abu Dhabi’de gerçekleştirilecek. Verstappen ve Hamilton’un da aynı puana eşit olması 72 seneden sonra yarışma tarihinde meydana geldi. Bu sebeple yarışın sonucu birçok kişinin merak ettiği konular arasında yer alıyor. San Marino’da gerçekleşen yarış sonrası pole pozisyonunu Lewis Hamilton almıştı. Bu sebeple pole pozisyonu nedir sorusu birçok kişinin merak ettikleri arasında yer alıyor. Pole pozisyonu ne demek ve ne anlama gelir sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.


Pole Pozisyonu Nedir?


Pole pozisyonu Fomula 1 yarışında kullanılan bir terimdir. San Marino’da yapılan yarış sonrası Lewis Hamilton pole pozisyonunu elde ederek oldukça konuşulmuştu. Perez ikinci olurken Verstappen yarışmayı üçüncülükle bitirdi. Pole pozisyonunu almayı bekleyen Max Verstappen ise hayal kırıklığına uğradı. Pole pozisyonu nedir sorusu da bu sebeple en çok aratılanlar arasında yer alıyor. Pole pozisyonu yarışlarda en ön sıradan başlamaya verilen isimdir. İlk sırada yer almak için ise sıralama turunu kazanmak gerekir. Formula 1 yarışında da en önden başlamaya pole pozisyonu denilir. Pole pozisyonunun nasıl belirlendiği de oldukça merak ediliyor. Pole pozisyonu sıralama turlarında belirlenerek kazanan pilotun yarışa daha önde çıkması hedefleniyor. Bu yarışta pole pozisyonuna hak kazanan isim ise Lewis Hamilton oldu.


Pole Pozisyonu Nedir?

Formula 1 Yarışı Ne Zaman?


Konuyla ilgili en sık araştırılanlardan biri de Formula 1 yarışı ne zaman sorusudur. Sezon içindeki son yarış 12 Aralık yani bugün gerçekleştiriliyor. Yarışma 16.00’da başladı. Yarışmanın sonucunun ne olacağıyla ilgili birçok tweet atıldı. Sosyal medyada oldukça konuşulan yarışma için nefesler tutuldu. Yarışmayla ilgili birçok terim ve durum da araştırılanlar arasında yer alıyor. Formula 1 yarışına aynı puanla başlayacak olan Lewis Hamilton ve Max Verstappen hakkında da sık sık araştırma yapılıyor. İkilinin yarışma tarihinde oldukça az görülen bir durumda olduğu da bilinenler arasında. 72 yılın ardından iki yarışmacının da puanı eşit olması birçok kişinin oldukça şaşırdığı detaylar arasında yer alıyor. Bu sebeple en sık merak edilenlerden biri de Abu Dhabi’deki yarışın nasıl sonuçlanacağıdır. Pole pozisyonu nasıl belirlenir sorusu da oldukça merak ediliyor.


Pole Pozisyonu Nedir?

Pole Pozisyonu Nasıl Belirlenir?


Konuyla ilgili en çok merak edilenlerden biri de pole pozisyonu nasıl belirlenir sorusudur. Yapılacak olan yarışa kimin başlayacağı yapılan sıralama turlarıyla ortaya çıkar. Bu sebeple birçok yarışmacı bu durum için mücadele eder. Pole pozisyonunun sahibi ise Lewis Hamilton oldu. Pole pozisyonunu almak için oldukça çaba gösteren Max Verstappen’in üçüncü olarak tamamladığı yarış birçok kişinin gündem konusu haline gelmişti.


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