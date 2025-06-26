Osman Gökçek'ten Mansur Yavaş'a fahiş su zammı tepkisi! 'Bu kirli düzenin maskesini düşürüyoruz'

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Mansur Yavaş'ın Ankara'da uyguladığı su zammına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Gökçek, 'Konser, tabut, karton bardak vurgunu… Yetmedi! Şimdi de su faturalarıyla Ankaralının iliğini sömüren Mansur Yavaş'ın söylediği her yalanı çürütmek için bu videoyu paylaşıyorum. İnşallah bu kirli zihniyeti açtığımız davayla durduracağız!'' dedi.Gökçek, 'Değerli hemşehrilerim, 2022 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi çoğunluğu, AK Parti'de olduğu için Mansur Yavaş'ın keyfi su zammına izin verilmemiştir. Bunun üzerine Mansur Yavaş mahkemeye başvurmuş, mahkeme suyun metreküp maliyetini 9.59 TL olarak belirlemiştir. Bugün gelinen noktada ÜFE artışları göz önüne alındığında, su fiyatı en fazla 21. 89 TL olmalıydı. Ancak Mansur Yavaş, aziz milletimize suyu 41.30 TL'den satmakta. Diğer tarifelerde ise bu oran yüzde 466 ile yüzde 844, İş yerlerinde ise yüzde 381 ile yüzde 863 daha pahalıya ulaşmaktadır. Bu açıkça fahiş fiyatla milletin cebine el uzatmaktır. Üstelik bu vicansız zamlara rağmen, halkın karşısına geçip utanmadan, sıkılmadan suya indirim yaptık denilmektedir. Bu hem milletin aklıyla alay etmek, hem de siyasi etikle bağdaşmayan bir iki yüzlülüktür. Sayın Yavaş'ın matematikle derdi yıllardır bilinir. Liseyi 6 yılda bitirmiştir. Ancak matematik bilmemek, bu millete bu kadar ağır bir yük bindirme hakkı da vermez. Konserlere, tabutlara, ceset torbalarına, karton bardaklara, milyonları bulan Ankara Büyükşehir Belediyesi, iş vatandaşın evine giren suya gelince kesenin ağzını kapatmaktadır. Bu anlayış ne kamu vicdanına ne de hukuk önünde kabul edilebilir bir noktada değildir. Artık yalnızca siyasi değil, hukuki adımlarda kaçınılmazdır. Çünkü yapılan bu fahiş uygulama, telafisi güç ve imkansız zararlar doğurmakta, binlerce haneyi, esnafımızı, vatandaşımızın iş yerlerini mağdur etmektedir. Bu yüzden ilgili mahkemelerden yürütmenin durdurulması talep edilmiştir. Ve edilmeye devam edilecektir. Mansur Yavaş'a, buradan açıkça sesleniyoruz. Milletin cebinden o kirli ellerini çek, suyu siyasi şova değil, halkın hizmetine dönüştür. Millet senden bir lütuf beklemiyor. Hukuk çerçevesinde hesap istiyor. Herkese saygılarımı ve hürmetlerimi sunuyorum.' ifadelerini kullandı.