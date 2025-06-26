Bakanlık düğmeye bastı: O temizlik ürünü artık satılmayacak

Ticaret Bakanlığı, tüketici sağlığını tehdit eden ürünlere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Son olarak yapılan açıklamada, bir temizlik ürününün piyasadan toplatılmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığı, tüketici sağlığını tehdit eden ürünlere karşı denetimlerini sürdürüyor.“Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi” üzerinden yapılan yeni bir duyuruyla, Elipak markasına ait talaşlı sabunun piyasadan toplatılacağı açıklandı.Bakanlık uzmanlarının gerçekleştirdiği analizler sonucunda, ürünün içeriğinde bulunan kimyasal maddelerin limit değerlerin üzerinde olduğu tespit edildi. Bu durumun kullanıcı sağlığı açısından risk oluşturduğu belirtildi.Bakanlık bu ürünün satışının durdurulduğunu, piyasadaki tüm ürünlerin toplatılması için işlemlerin başlatıldığını duyurdu.