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İşsizilik Rakamları Açıklandı Mı? 2021 TUİK İşsizlik Oranları

TUİK tarafından açıklanan işsizlik rakamları birçok kişinin araştırdığı konular arasında yer alıyor. Peki, TUİK işsizlik rakamları açıklandı mı? TUİK işsizlik rakamları ne kadar oldu? TUİK istihdam oranı ne kadar? İşte detaylar...

Ekleme: 10.12.2021 - 11:21 Güncelleme: 10.12.2021 - 11:26 / Editör: Ozge Selin
İşsizilik Rakamları Açıklandı Mı? 2021 TUİK İşsizlik Oranları
TUİK tarafından hesaplanan birçok konu arasında işsizlik rakamları da yer alıyor. Bu sebeple her belirlendiğinde birçok kişi tarafından merak edilen soru işsizlik rakamları açıklandı mı ve işsizlik rakamları kaç oldu sorusudur. TUİK’in işsizlik rakamlarını açıklamasının ardından konuyla ilgili olarak en çok merak edilenler işsizlik rakamlarının artıp artmadığı konusudur. Ekim ayında 0,2 puan azaldığı belirtilen işsizlik rakamlarının geniş tanımlı oranının ise yükseldiği belirtildi. İşsizlik rakamları açıklandı mı ve TUİK işsizlik rakamları hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

TUİK İşsizlik Rakamları Açıklandı Mı?


TUİK tarafından açıklanan oranlar arasında en merak edilenlerden biri de TUİK işsizlik rakamları açıklandı mı sorusudur. Bu sebeple en çok merak edilenler arasında TUİK işsizlik rakamları açıklandı mı ve işsizlik rakamları kaç oldu sorularıdır. TUİK tarafından ekim ayında işsizlik rakamlarının 0,2 puan düştüğü belirtilmişti. Genel tanımlı işsizliğin ise 1 puan arttığı ve yüzde 22,8’e çıktığı belirtiliyor. Türkiye’de 15 ve üzeri yaştaki işsizlerin bir önceki aya göre 75 bin kişi azaldığı açıklandı. 3 milyon 717 bin kişinin işsiz olduğu da belirtilenler arasında yer alıyor.

TUİK İşsizlik Rakamları Açıklandı Mı?

TUİK İstihdam Oranı


İşsizlik rakamlarının belirlenmesinin ardından vatandaşlar tarafından konuyla ilgili olarak birçok detay araştırılmaya devam ediyor. 2021 TUİK istihdam oranı da birçok kişinin araştırdıkları arasındadır. 2021 yılının Ekim ayına göre istihdam oranının eylül ayına kıyasla 180 bin kişi arttığı belirtildi. Toplam 29 milyon 581 bin olan istihdam oranın yüzde 64,2 olduğu açıklandı. İşgücünün de açıklandığı tabloda ekim ayının bir önceki ayına göre 104 bin kişi arttığı belirtildi. 33 milyon 297 bin kişi olarak açıklanan işgücü yüzde 52,0 olarak açıklandı.

TUİK İşsizlik Rakamları Açıklandı Mı?

GENÇ İŞSİZLİĞİ YÜZDE 20,1

Gençlerde işsizlik oranı da birçok kişinin araştırdığı konular arasında yer alıyor. 2021 15-24 yaş arası çalışmayan kişiler genç işsiziler arasında yer alıyor. Bir önceki aya göre genç işsizlik oranının da 0,8 azaldığı belirtildi. Sanayide de istihdamın azaldığı açıklananlar arasında yer alıyor. Ekim ayındaki oranların 2021 eylül ayına göre istihdam tarım sektöründe 33 bin kişi, hizmet sektöründe 211 bin kişi artarken sanayi sektöründe 58 bin kişi, inşaat sektöründe ise 4 bin kişi azaldığı belirtildi. Kayıt dışı oranların ise yüzde 29,5 olduğu belirtildi. Bir önceki yılın aynı ayına göre kayıt dışı çalışanların 2,3 azalarak yüzde 29,5 rakamına indiği belirtildi. Tarım dışında sektörlerde çalışan kayıt dışı oranlar ise 2,6 puan azaldı. Bu sebeple oran yüzde 18,1’e indi. TUİK tarafından açıklanan veriler birçok kişi tarafından sosyal medyada tartışılmaya başlandı. Verilerin açıklanmasının ardından genç işsizlik oranı 2021 ve İstihdam oranı 2021 soruları sosyal medyada en sık aratılan konular arasında yer aldı. TUİK tarafından açıklanan veriler hakkında anında haberdar olmak için sitemizi takip etmeye devam edebilirsiniz.

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