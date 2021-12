10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü Mesajları! İnsan Hakları Günü Nasıl Ortaya Çıktı?

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü Nasıl Ortaya Çıktı?

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü birçok kişinin araştırdığı konular arasında yer alıyor. Bu sebeple en çok merak edilenler arasındavesorusu yer alır. İnsan haklarının hiç önemsenmediği ve ihlal edildiği İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra kişinin özgür ve eşit haklara sahip olduğunu belirten bir belgeyle İnsan Hakları Günü ortaya çıkmıştır. Din, dil, ırk ve hiçbir farklılık gözetilmeden herkesin aynı haklara sahip olduğunun belirtilmesiyle her sene 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü kutlanmaya başlamıştır. Bu sebepleve sözleri birçok kişi tarafından merak ediliyor.10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra oluşturulan bir belgeyle belirlenmiştir. Herkesin hiçbir farklılık gözetilmeden aynı din, dil ve ırka sahip olduğu belirtilmiştir.en merak eidlen sorulardandır. Bu sebeple 10 Aralık Dünya İnsan Hakları günü her sene kutlanır10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu sebeple en çok aratılan konular arasında Dünya İnsan hakları Günü mesajları ve Dünya İnsan Hakları Günü sözleri yer alır.ve sözlerini sizler için derledik. İşte en anlamlı ve güzel-İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi hepimizi güçlendirir. İnsan hakları günü kutlu olsun.-İnsan hakları her gün hepimiz için geçerlidir. Gün, bugündür.-Paylaşılan insanlığımız bu evrensel değerlere dayanmaktadır.-Eşitlik, adalet ve özgürlük, şiddeti önler ve barışı sürdürür.-Her ilerlemenin ve kurtuluşun anası hürriyettir.-Kişisel hürriyetler kutsaldır.-Soylu insan, hak ve adaleti her şeyden üstün tutar. (Konfüçyus)-Kişisel hürriyetler kutsaldır.-İnsanlar doğuştan eşittirler ama bunu, sonuna kadar sürdüremezler. (Montesquieu)-İnsan köle doğmaz, köle yapılır.-Bir tek kişiye yapılan haksızlık, bütün topluluğa yönelmiş bir tehdittir. (Montesquieu)-Bana hürriyetlerin en büyükleri olan düşünce, inanç, vicdan hürriyetlerini verin. (Milton)-İnsan her zaman kahraman olmaz ama her zaman insan olabilir. (Bacon)-En büyük sevgi, insanlık sevgisidir.-İnsan, insanın efendisi olamaz. Haksızlığı aramak için lamba kullanmak gerekmez. (Socrates)-Eğer devamlı barış isteniyorsa insan kitlelerinin durumlarım iyileştirecek uluslararası tedbirler alınmalıdır. İnsanlığın tümünün gönenci, açlık ve baskının yerine geçmelidir. Dünya vatandaşları haset, aç gözlülük ve kinden uzaklaşacak şekilde eğitilmelidir. (Atatürk)-İnsanları seven bir kişi, insanları sevmeyen doksandokuz kişiye bedeldir. (John Stuart Mill)10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü birçok kişi tarafından sosyal medyada kutlanıyor. Birçok anlamlı sözün ve mesajın paylaşılması sebebiyle konu birçok kişinin gündeminde yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da konuyla ilgili şu mesajı verdi;nsanları kökenine, inancına, rengine, dış görünüşüne göre ayıran, en temel hak ve özgürlüklerini ellerinden alan faşist uygulamalar, adeta sıradan hale gelmiştir. Her ne kadar buz dağının sadece görünen kısmını yansıtsa bile, istatistikler İslam ve yabancı düşmanlığının ulaştığı boyutları açıkça ortaya koymaktadır. Geçtiğimiz yıl, önceki senelere göre nefret suçlarının sayısı iki kat yükselmiştir. Yine geçen yıl Avrupa'da en çok vatandaşımızın yaşadığı üç ülkede göçmenlere yönelik saldırıların sayısı 3 bini aşmıştır. Mescit ve ibadethanelere yönelik eylemler ise ana akım medyada artık haber değeri bile taşımıyor. Nefret suçlarına yönelik kayıtsızlığın mülteciler ve yerlerinden edilmiş kişilere karşı da sergilendiğini görüyoruz. Her seferinde insan hak ve özgürlüklerinden dem vuranlar, Suriye'den Yemen'e, Afganistan'dan Arakan'a kadar bölgemizde yaşanan insani dramlara gözlerini kapıyor. Akdeniz'in, her yıl binlerce insanın hayatını kaybettiği devasa bir kabristana dönüşmesini sadece seyrediyorlar. Yunanistan'ın Ege Denizi'nde mülteci botlarını batırması karşısında hiçbir tepki göstermiyorlar."