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Marzouki'ye uluslararası tutuklama kararı!

Tunus’un 2011-2014 yılları arasında ülkenin geçici devlet başkanı olarak görev yapan Mohamed Moncef Marzouki hakkında uluslararası tutuklama emri çıkardığı aktarıldı

Ekleme: 5.11.2021 - 00:01 Güncelleme: 5.11.2021 - 00:02 / Editör: Ozge Selin
Marzouki'ye uluslararası tutuklama kararı!
Tunus'ta Devlet Başkanı Kays Said'in 2011-2014 yılları arasında ülkenin geçici devlet başkanı olarak görev yapan Mohamed Moncef Marzouki'yi devlet düşmanı ilan etmesinden ve diplomatik pasaportunu iptal etmesinden haftalar sonra hakkında uluslararası tutuklama emri çıkardığı belirtildi.

Said'in söz konusu kararı, Marzouki'nin Fransa'dan Said liderliğindeki Tunus'a verdiği desteği sona erdirmesi çağrısında bulunması üzerine aldığı aktarıldı. Şu anda Fransa'da bulunan Marzouki, Said'i diktatör olarak nitelendirmiş, Fransa'nın anayasayı ve hükümeti feshetmesi nedeniyle Said'e verdiği her türlü desteği kesmesi gerektiğini ifade etmişti.

TUNUS'TA 11 EKİM'DE YENİ HÜKÜMET KURULMUŞTU

Devlet Başkanı Said, 25 Temmuz gecesi başkentteki Kartaca Sarayı'ndan gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında, "ülkenin tehlikede olduğu" gerekçesiyle Tunus Başbakanı Hişam El-Meşişi'yi görevden aldığını ve meclisin yetkilerini dondurduğu duyurmuştu. Said, 29 Eylül'de hükümeti kurmak için Necla Buden'i görevlendirmiş, 11 Ekim'de Buden başkanlığında yeni hükümet kurulmuştu.
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