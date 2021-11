Böbrek Taşı Belirtileri Nelerdir? Böbrek Taşı Nasıl Düşürülür?

Böbrek Taşı Nedir?



Böbrek Taşı Belirtileri Nelerdir?



Böbrek Taşı Neden Olur?



Böbrek Taşı Nasıl Teşhis Edilir?



Böbrek Taşı Nasıl Düşürülür?



nın neden olduğu ağrı, doğum ağrısından daha şiddetli olarak tanımlanır. Farklı nedenlerle oluşabilen böbrek taşları; taşın boyutuna, tipine ve bulunduğu bölgeye göre farklı tedavi yöntemleri kullanılabilir.? Bu yazımızda sizlere böbrek taşları ve belirtileri hakkında detaylı bilgiler vereceğiz.niz varsa, doğrudan doktorunuza danışmalısınız.Böbrekler, omurganın her iki kısmında da fasulye şeklindedir ve kandaki atıkların uzaklaştırılmasından sorumludur. Daha sonra temizlenen kan vücuda geri aktarılır. Atıklar vücuttan idrar yoluyla atılır. Kanın saflaştırılması sırasında, sert tuz ve mineral birikintileri böbrek taşlarını oluşturur. Böbrek taşı veya böbrek taşı adı verilen böbrek taşları tek böbrekte veya her iki böbrekte de oluşabilir.Böbrek taşları genellikle idrar yoluna yani üretere girer ve belirtiler ortaya çıkar. Ağrı, böbrek taşının çıkarıldığı sırada üreterde tıkanması nedeniyle oluşur. Ancak bazı küçük böbrek taşları herhangi bir belirti göstermeden idrarla atılabilir. Böbrek taşlarının belirtilerinden biri şiddetli ağrıdır. Sırtta, böbrek bölgesinde, alt karında, kaburgaların altında ve kasıkta ağrı oluşabilir. Sık idrara çıkma ve ağrılı idrara çıkma meydana gelebilir. Ağrı şiddeti değişkenlik gösterebilir ve dalgalarda hissedilebilir. İdrarın kokusu ve rengi değişebilir. Kusma ve mide bulantısı oluşabilir. Normalden daha fazla idrara çıkabilir veya sık idrara çıkma hissi yaşayabilirsiniz. İdrara çıkma sıklığı artmasına rağmen idrar çıkışında azalma gözlenebilir.Böbrek taşı enfeksiyona neden olursa idrar rengi koyulaşır ve bulanıklaşır. Titreme, titreme ve ateş olabilir. Böbrek taşları idrar yolunu, üretrayı tıkayarak idrarın atılması sırasında sorunlara neden olabilir. Böbrek taşı nedeniyle idrar yolu tıkanan kişiler ileride böbrek fonksiyonlarını kaybedebilir. Her iki tarafta böbrek taşı varsa böbrek yetmezliği oluşabilir.Böbrek taşı oluşumunda birden fazla faktör rol oynar. Böbrek taşı oluşumunda birden fazla faktörün bulunması riski artırabilir. Vücutta yeteri kadar su bulunmaması böbrek taşı oluşumunda çok önemli bir etkiye sahiptir. Gün içinde yeterince su içmemek, idrarla atılan taş öncüllerinin yoğunluğunu artıracaktır. Ancak idrarı asidik hale getirecektir. Bu, böbrek taşlarının oluşumuna yol açabilir. Erkekler kadınlardan daha fazla böbrek taşı oluşturur. Bir ailedeki böbrek taşları böbrek taşı oluşumuna neden olabilir. Daha önce böbrek taşı olan hastaların tekrar böbrek taşı alma olasılığı daha yüksektir. Bu durum özellikle 25 yaşından önce hastalığı olan hastalarda daha sık görülmektedir.Diyetimiz böbrek taşlarının bir başka nedenidir. Protein, sodyum ve şekerin yüksek besin seviyesi bu hastalığın ortaya çıkmasına neden olan faktörlerden biridir. Sindirim ameliyatı geçirmiş kişilerde bu hastalığın görülme sıklığı artmaktadır. Sadece bir böbrek bu hastalık riskini artırır. İdrarda sistin, oksalat, kalsiyum veya ürik asit oranı arttıkça böbrek taşı oluşma olasılığı artar. Sıvı birikimini azaltmak için kullanılan ilaçlar da böbrek taşı riskini artırabilir. Aşırı idrar yolu enfeksiyonu olan kişilerde, kronik hastalıklar, hiperparatiroidizm, medüller sünger böbrek, renal tübüler asidoz ve alveolar hastalık bu hastalığa neden olabilir. D vitamini ve kalsiyum hapları almak böbrek taşı riskini artırır.Böbrek taşı teşhisinde üroloğun önemi çok yüksektir. Böbrek taşı belirtileri ve bir ürolog tarafından yapılan testler hastalığı doğrulayabilir. Ancak böbrek taşı hastalığını tam olarak belirlemek için bazı testler yapıldı.Böbreklerin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için kan testleri yapın. Özellikle böbrek taşı oluşturabilen kalsiyum ve ürik asit gibi maddelerin kandaki oranı kontrol edildi.Bu test sayesinde idrarda enfeksiyon ve kan varlığı tespit edilebilir. İdrar testleri, böbrek taşlarına eşlik edebilecek olası hastalıkları belirlemek ve tanılarını netleştirmek için önemli ayrıntılar sağlayabilir. Ayrıca 1 günlük idrar toplama testi de uygulanabilir. İdrar toplama testi, idrarda taş oluşumuna neden olabilecek veya önleyebilecek maddeleri tespit edebilir.Böbrek taşları görüntüleme yöntemleri ile teşhis edilebilir. Görüntüleme yöntemleri ile böbrek taşlarını teşhis etmek için farklı yöntemler kullanılabilir.İdrar yolundaki veya böbreklerdeki taşların boyutunu ve yerini, hatta küçük taşları bile belirleyebilir. Bilgisayarlı tomografi ile böbreklerde ve çevre organlarda farklı hastalıkların olup olmadığı belirlenebilir.Ultrason, yüksek frekanslı ses dalgaları kullanır. Bu sayede böbrek taşları hakkında detaylı bilgi alınabilir. Güvenilir ve hızlı sonuçlar elde etmek için ultrason kullanın. Bazı durumlarda bu yöntem idrar yoluna giren taşları ve çok küçük taşları görmezden gelebilir. Ancak hamile kadınlar radyasyona maruz kalmamak için ultrasonu tercih etmemelidir.Böbrek taşı düşürmede taşın boyutu oldukça önemlidir. 5 mm altındaki taşlar kendiliğinden düşebilir. Bol su ve hareket, taşın düşmesine yardımcı olur. Üreter geçişini genişleten ilaçlarla taşlar çıkarılabilir. 5 mm'den büyük taşlar da cerrahi olarak çıkarılabilir.