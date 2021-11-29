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'İhaleleri açık yapacağım' demişti... İmamoğlu verdiği sözde durmadı!

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir yalanını daha ortaya çıkardı. Belediye ihalelerinde şeffaf olacağını söyleyen İmamoğlu'nun 11.415 ihaleden sadece 1.624'ünün açık 9.791'inin ise kapalı yapıldığı anlaşıldı.

'İhaleleri açık yapacağım' demişti... İmamoğlu verdiği sözde durmadı!
Ekleme: 29.11.2021 - 11:41 Güncelleme: 29.11.2021 - 11:41 / Editör: Ozge Selin
'İhaleleri açık yapacağım' demişti... İmamoğlu verdiği sözde durmadı!
Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, ihalelerde şeffalık sözü veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bu sözde durmadığını ortaya çıkardı.

Göksu, "İBB Başkanın bir konuda daha yalan söylediğini belirledik" diyerek şu ifadelere yer verdi:

"İBB'nin 2022 Bütçesinde reklam bütçesinin deprem bütçesinin 2 katı olduğunu görmüştük. Yaptığımız araştırmalarda İBB Başkanın bir konuda daha yalan söylediğini belirledik. İhaleler şeffaf olacak yalanını söyleyen Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB 23 Haziran'dan sonra 11.415 ihale yapmış. Bu ihalelerden sadece 1.624'ü açık ihale yapılmış, 9.791 ihale ise kapalı ihale yapılmış yani istediklerini çağırıp vermişler."
Mehmet Tevfik Göksu İBB Meclisi'nde yaptığı konuşmanın devamında yapılan açık ihalelerin de alt taşeronlara ihale etme yöntemiyle kapalıya çevrildiğini şu sözlerle açıkladı:

"Burada iki not da düşeceğim.

1- Açık ihaleler 1.624 ama bu ihalelerin çok büyük kısmı iştirakler almış. İştirakler de bu ihaleleri aldıktan sonra alt taşerona ihale ederken yine kapalıya çevirmişler ihaleyi

2- İBB Başkanı ihaleleri canlı yayınlayacağım demişti. Ancak 11.415 ihaleden sadece 24 tanesi canlı yayınladı."
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'İhaleleri açık yapacağım' demişti... İmamoğlu verdiği sözde durmadı!
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