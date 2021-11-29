Fas Uçuşları İptal Mi? Fas Uçuşları Durduruldu Mu?

Fas Uçuşları Durduruldu Mu?

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs kapsamında birçok tedbirin alınmasına karar verilmişti. Kapanmalar ve yasaklarla geçen bir yılın ardından çoğu kişi kapanmaların sona ereceği tarihi bekliyordu. Kapanmalar sona erdi fakat yeni çıkan Omicron varyantı sebebiyle çoğu ülke yeniden birçok tedbir almaya başladı. Ülkemizde de Omicron varyantına karşı önlem ve tedbirlerin alındığı belirtildi. Alınan ilk tedbirlerin arasında ise uçuşların durdurulması yer alıyor. Fas tarafından da uçuşların yasaklanmasının ardından THY ve Pegasus gibi büyük şirketler tarafından Fas uçuşlarıyla ilgili açıklamalar yapıldı En merak edilen sorular arasındavesoruları yer alıyor.sorusuna cevap almak için haberimizin detaylarını takip edebilirsiniz.Dünya’da birçok ülkede yeni tedbirler alınmasına neden olan Omicron varyantı hakkında birçok konu tartışılıyor. İlk olarak Güney Afrika’da ortaya çıkarak dünyaya yayılan bu virüs oldukça araştırılıyor. Birçok ülke ilk Omicron varyantı vakalarını açıkladıktan sonra birçok yeni tedbir aldı. Türkiye’de de bu tedbirler için birçok çalışma yapılıyor. Son alınan önlemler arasında ise Fas’a yapılacak uçuşların iptal edildiği iddia edildi. Bu sebeple birçok vatandaş tarafından sık sık merak edilen sorular arasındavesoruları yer alıyor. Pegasus ve THY tarafından yapılan açıklamalara göre Fas’a yapılacak uçuşların iptal edildiği belirtildi. Karşılıklı olarak seferlerin iptal edildiğini belirten Pegasus, Fas ve Güney Afrika ülkelerine 14 gün boyunca karşılıklı olarak uçuş yapılmayacağını da ekledi. Ayrıca şirketin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama da şu şekilde;"Resmi otoritelerin aldığı karar doğrultusunda; 30 Kasım 2021 tarihi itibarıyla Fas ile uçuşlarımız karşılıklı olarak 14 günlüğüne durdurulmuştur. Bir sonraki uçuşumuz 13 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşecektir."Türk Hava Yolları’nın da Omicron varyantına karşı aldığı tedbirler kapsamında birçok uçuşu durdurduğu bilinenler arasında. Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği tarafından belirtilen önlemler şu şekilde duyuruldu;"Fas’taki uçuş noktalarımız Marakeş ve Kazablanka’ya gerçekleştirdiğimiz uçuşlar alınan karar uyarınca karşılıklı olarak durdurulmuştur. Misafirlerimiz bilet değişiklik, iptal ve iade işlemlerini web sitemiz veya çağrı merkezimiz aracılığıyla gerçekleştirebilir, detaylı bilgiye erişebilirler."Birçok kişi Omicron varyantı hakkında endişelenerek araştırmalarına devam ediyor. Güney Afrika’da ortaya çıkan bu varyant için en merak konular arasında da ülkemizde görülüp görülmediği yer alıyor. Omicron varyantı ile ilgili ülkemizde henüz bir gelişme olmadığı belirtildi. Ayrıca Omicron varyantı için ülkemiz tarafından alınan kararlar da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından belirtiliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından Omicron varyantına önlem alma amacıyla bazı uçuşların durdurulduğu bildirilmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklama şu şekilde;“Omicron varyantı kaynaklı artan vakalar sebebiyle; Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve’den ülkemize tüm kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapılarımız yoluyla bu geceden itibaren seyahat edilmesine izin verilmeyecektir” dedi.