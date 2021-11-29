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Emlak Vergisi Nasıl Ödenir? Emlak Vergisi İadesi Nasıl Alınır?

Her sene iki taksit şeklinde ödenen emlak vergisi hakkında birçok konu merak ediliyor. Son ödeme tarihine 3 gün kalan emlak vergisi için vatandaşlar birçok araştırma yapmaya başladı. Peki, emlak vergisi nasıl yatırılır? Emlak vergisi nasıl ödenir? Emlak vergisi muafiyeti nedir? İşte merak edilenler...

Ekleme: 29.11.2021 - 09:39 Güncelleme: 29.11.2021 - 09:45 / Editör: Ozge Selin
Emlak Vergisi Nasıl Ödenir? Emlak Vergisi İadesi Nasıl Alınır?
Emlak vergisi birçok vatandaş tarafından merak edilen sorular arasında yer alıyor. Her sene iki ayrı taksitle ödenmesi sebebiyle ev ve arsa sahipleri emlak vergisi ne zaman ödenecek ve emlak vergisi ne zaman ödenir sorusuna cevap arıyor. 30 Kasım tarihi ise emlak vergilerini yatırmak için son gün sayıldığı için birçok kişi bu konuda araştırma yapmaya başladı. Ödemelerin nasıl yapılacağını da merak eden vatandaşlar emlak vergisi nasıl ödenir sorusunun cevabını da merak ediyor. Emlak vergisi ne zaman ödenecek ve emlak vergisi ne zaman ödenir sorularının cevabı için haberimizi daha detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.

Emlak Vergisi Son Ödeme Tarihi Ne Zaman?


Birçok bina, ev ve arsa sahibi vatandaşı yakından ilgilendiren bir konu olan emlak vergisi son ödeme tarihi sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. Emlak vergisi için her sene iki taksit yatırılması sebebiyle çoğu kişi bu aylarda emlak vergisi ile ilgili araştırmalara başlıyor. Emlak vergisinin ilk taksiti mayıs ayında ikinci taksiti ise kasım ayında yatırılıyor. Bu sebeple kasım ayının sonuna gelinmesiyle beraber çoğu kişi emlak vergisi son ödeme tarihi hakkında araştırmalara başladı. Emlak vergisini yatırmak için son ödeme tarihinin 30 Kasım olduğu belirtilenler arasında bulunuyor.


Emlak Vergisi Nasıl Ödenir?

Emlak Vergisi Nasıl Ödenir?


Emlak vergisi hakkında en sık merak edilen sorular arasında emlak vergisi nasıl ödenir sorusu yer alır. Emlak vergisinin her sene belirli bir ayda yatırılması gerekir. Bina, arsa ve arazi sahibi olan vatandaşlarda ikinci taksit için son ödeme tarihinin yaklaşmasıyla konu hakkında araştırmalara başladı. Emlak vergisini belediyelerin banka hesaplarına EFT veya havale yoluyla kolaylıkla yatırabilirsiniz. Hatta baz belediyeler borcunuzu sorgulamanız için internet sitesinde sorgulama ekranı bulundurabilir. Bu sorgulama ekranlarından ne kadar vergi borcunuz olduğunu ve son durumunuzu öğrenebilirsiniz. Bu sene içinde ev alan vatandaşların da merak ettiği konular arasında ne zaman emlak vergilerini ödeyecekleri yer alıyor. Herhangi bir bina, arsa ve arazi alan kişiler emlak vergisini 2022 senesinde yatıracak.

Kimler Emlak Vergisinden Muaf Olacak?


Emlak vergisiyle ilgili en sık merak edilenler arasında kimler emlak vergisinden muaf sorusu ve emlak vergisi muafiyeti konusu yer alıyor. Emlak vergisinden muaf olmak için bazı şartların sağlanması gerekli. Geliri olmayan ev hanımlarının emlak vergisinden muaf olacağı belirtildi. 200 metrekareyi geçmeyen tek ev için de işsizler emlak vergisinden muaf olabilecek. Engelli, gazi ve şehit yakınları da emlak vergisinden muaf olabilir. Son olarak emekli maaşının dışında herhangi bir geliri olmayan kişilerin de emlak vergisi muafiyetinden yararlanabilmesi söz konusu olmaktadır.


Emlak Vergisi Nasıl Ödenir?

Emlak Vergisi İadesi Nasıl Alınır?


Çoğu vatandaş emlak vergisi muafiyeti olmasına rağmen emlak vergisini yatırabiliyor. Bu kişiler gerekli başvuruların yapılması halinde emlak vergisini iade olarak geri alabilirler. Bu sebeple en sık aratılan sorular arasında emlak vergisi iadesi nasıl alınır sorusu bulunuyor. Emlak vergisi iadesi için belediyenin ilgili bölümüne gidip başvurmanız yeterli olacaktır. Emlak vergisi muafiyeti için gerekli koşulların sağlandığını belirtirseniz geriye dönük 5 yıllık emlak vergisi ödeminizi iade olarak alabilirsiniz.

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