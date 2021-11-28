BDDK Personel Alımı Ne Zaman? Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Personel Alımı Başvuru Şartları

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Personel Alımı Ne Zaman?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Personel Alımı Başvuru Şartları

Bankacılık düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan açıklamayla açıktan personel alımı yapılacağı bildirildi. İş arayan çoğu kişi konu hakkında araştırmalara başladı. En çok merak edilen sorular arasında iseveyer alıyor. Birçok şarta bağlı olarak gerçekleşecek alımın açıktan yapılacağı da belirtilenler arasında yer alıyor. Bu kurumda çalışmak isteyen çoğu kişi ise yapılan duyurunun ardından konu hakkında birçok araştırmaya başladıveiçin haberimizi daha detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan açıklamaların ardından çoğu kişi konu hakkında araştırmalara başladı. BDDK'nın açıktan personel alımı yapacağının duyurulmasıyla beraber en merak edilen sorular arasındavesoruları yer alıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan açıklama şu şekilde;' Şoför, sekreter ve memur kadrolarına kamu hizmetine ilk defa Kurumumuzda başlayacak olan adaylar arasından giriş sınavı sonuçlarına göre idari personel alınacaktır. Giriş sınavı, 'Sekreter' ve 'Memur' kadroları için sözlü sınav şeklinde, 'Şoför' kadrosu için ise uygulamalı ve sözlü sınav şeklinde iki aşamalı olarak yapılacaktır.'Yapılacak olan personel alımını duyan ve konuyla ilgili araştırmalara başlayan çoğu kişi alımların ne zaman yapılacağını da merak ediyor. 8 Aralık 2021 günü personel alımı başvuru tarihi sona erecek.Çalışmayan çoğu kişi BDDK tarafından yayınlanan ilandan sonra umutlanarak konu hakkında araştırma yapmaya başladı. Bu kapsamda en çok merak edilen konular arasındaveyer alıyor. Kurumun kendi sitesinden yayınladığı başvuru şartları şu şekilde;A) GeneI Şartlar:1) Türk Vatandaşı olmak,2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,3) Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.4) Askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,6) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde yer verilen şartları taşımak.7) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 26'ncı maddesi hükmü kapsamında çalışması yasaklananlardan olmamak.8) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırmasında kamu hizmetine atanmasına engel bir durumu bulunmamak.B) Özel Şartlar: 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) katılmış olup giriş sınavına başvuracak olan adaylarda, aşağıda belirtilen şartlar aranır.