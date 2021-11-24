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KPSS Başvuru Tarihleri 2022: 2022 KPSS Başvuruları Ne Zaman Başlıyor?

Yeni yıla yaklaşırken memur olmak isteyen binlerce kişinin gözü KPSS başvurularında. 2022 yılına kadar ön lisans ve lise mezunları da başvuracak. Peki 2022 KPSS Başvuruları Ne Zaman Başlıyor? İşte KPSS Başvuru tarihleri 2022...

Ekleme: 24.11.2021 - 10:55 Güncelleme: 24.11.2021 - 11:21 / Editör: Ozge Selin
KPSS Başvuru Tarihleri 2022: 2022 KPSS Başvuruları Ne Zaman Başlıyor?
Yeni yıla sayılı günler kala KPSS başvuru tarihleri merak edilmeye başladı. Yeni yılla birlikte lisans, önlisans ve ortaöğretim mezunları KPSS'ye başvurabilecek. Peki 2022 KPSS Başvuruları Ne Zaman Başlıyor? İşte KPSS Başvuru tarihleri 2022...

2022 KPSS Başvuruları Ne Zaman Başlıyor?


2022 ÖSYM sınav takvimi henüz açıklanmadı. İlgili tarihin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Takvim açıklandığında 2022 KPSS Başvuru tarihleri de belli olacak. Ancak geçen yıl ortaöğretim sınavına başvuru 15-30 Eylül tarihleri ​​arasında, önlisans sınavına başvuru ise 21 Ağustos-2 Eylül tarihleri ​​arasında alındı. Bu yıl da yine bu tarihler arasında başvuruların alınması bekleniyor. 2021 yılı için KPSS izin başvurusu 29 Mayıs-14 Haziran tarihleri ​​arasında yapılmaktadır.

KPSS Başvuru Tarihleri 2022: 2022 KPSS Başvuruları Ne Zaman Başlıyor?

KPSS Türleri Nelerdir?


KPSS genellikle puan türlerini işler ve bunları atar. Bu nedenle, kamu hizmeti pozisyonları hem profesyonelliğe hem de eğitime dayanmaktadır. Bu doğrultuda 3 farklı KPSS puan türü bulunmaktadır. Bunlara P1, P2, P3 denir. Her puan türü farklı alanlar gösterir ve KPSS sınavı kapsamında bu alanlara atamalar yapılır.

KPSS P1 puanı, genel yetenek ve genel kültür puanı dikkate alınarak hesaplanır. Genel yeteneğin %70'inden fazlası ve genel bilginin %30'undan fazlası hesaplanır.

Öte yandan, KPSS P2 puanı, %60'ın üzerinde genel yetenek ve %40 genel bilgiden oluşan bir saplama ile elde edilir.

Benzer şekilde KPSS P3 puanı da genel yetenek ve genel kültür eşdeğerine göre hesaplanmaktadır. Bu puan türü lisanslama için kullanılır.





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