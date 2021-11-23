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Kimlik Kaybetme Cezası Nedir? Kimlik Kaybetme Cezası Ne Kadar? 2021 Kimlik Kaybetme Cezası Ücreti

Kimliğini kaybeden çoğu kişi tarafından sık sık sorulan sorular arasında kimlik kaybetme cezası ne kadar sorusu yer alır. Peki, kimlik kaybetme cezası ne kadar? Kimlik kaybetme cezası ücreti ne kadar? 2021 kimlik kaybetme cezası ve merak edilenler...

Ekleme: 23.11.2021 - 12:19 Güncelleme: 23.11.2021 - 12:25 / Editör: Ozge Selin
Kimlik Kaybetme Cezası Nedir? Kimlik Kaybetme Cezası Ne Kadar? 2021 Kimlik Kaybetme Cezası Ücreti
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunuzu belirten ve içinde kişiye özel önemli bilgilerin yer aldığı kimlik kartı zaman zaman kaybolarak günlük yaşantımızı sekteye uğratabilir. Çoğu vatandaş kimliklerini kaybettiğinde büyük endişeye kapılır ve ne yapmaları gerektiğini bilmezler. Özellikle içinde birçok özel bilginin bulunması sebebiyle kaybetmemek için büyük çaba sarf etmeliyiz. Bazı durumlara karşı tedbirli olmak için merak edilen sorulardan biri de kimlik kaybetme cezası nedir sorusudur. Çoğu vatandaş zaman zaman kimliklerini kaybetmeleri sebebiyle büyük endişeye kapılır. İçinde bulunan özel bilgiler sebebiyle en sık sorulan sorular arasında kimlik kaybetme cezası nedir ve 2021 kimlik kaybetme cezası ücreti nedir soruları sıklıkla sorulur.

Kimlik Kaybetme Cezası 2021


Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için verilen belgenin ismi kimlik kartıdır. Bu sebeple içinde birçok özel bilgi bulunur. Kimlik kartının her zaman yanımızda bulunması son derce önemlidir. 2021 kimlik kaybetme cezası ne kadar sorusu bu sebeple sıklıkla aratılıyor.  2017 senesinden itibaren yeni kimlik kartlarının kullanımına geçilmesiyle çoğu vatandaş daha rahat kullanıma sahip olan çipli kimliklere geçiş yaptı. Fakat bu noktada dikkat edilmesi gereken noktalardan biri kimliklerin kaybedilmemesidir. Herhangi bir kaybolma durumu anında yapılması gereken ilk şey Alo 199 merkezini arayıp kimliğinizin kayıp olduğunu belirtmek olacaktır.

Kimlik Kaybetme Cezası Nedir?

Kimlik Kaybetme Cezası Ne Kadar?


Kimliğini kaybeden çoğu kişinin en merak ettiği sorular arasında kimlik kaybetme cezası ne kadar sorusu yer alır. Kimlik kaybedilmesi durumunda yapılması gereken ilk şey Alo 199 numarasının aranarak kayıp ve çalıntı hakkında ihbar yapılması olacaktır. Ya da nüfus müdürlüğüne giderek kimlik kartınızı kaybettiğinizi belirtebilirsiniz. Kimlik kaybetme cezası için kanuni bildirim süresini doğum için kimlik kartı başvurusundan 30 lira alınır. Değiştirmek için başvuru yaptığınızda da aynı şekilde 30 lira ödemek zorunda kalırsınız. Kayıp bedeli için ise 60 lira istenir.


Kayıp Kimlik Başvurusu Nasıl Yapılır?


Kayıp kimlik randevusu için çoğu vatandaş kayıp kimlik randevusu nasıl alınır sorusunu sorar. Kayıp kimlik için 199 numarasını arayarak kimliğinizi belirtmek doğru olur. Kayıp kimlik için ise nüfus müdürlüğünden randevu almanız gerekir.


Kimlik Kaybetme Cezası Nedir?

Kayıp Kimlik Cezası Nereye Yatırılır?


Kayıp kimlik için çoğu vatandaşın merak ettiği konulardan biri de kayıp kimlik cezası nereye yatırılır sorusudur. Kayıp kimlik cezasını aşağıda belirtilen yerlerden yatırmanız mümkün olacaktır;

• Vergi Dairesi Müdürlüklerinden,
• Gelir İdaresi Başkanlığına ait https://ivd.gib.gov.tr/ internet adresi üzerinden sanal pos uygulamasıyla kredi kartı veya banka kartı aracılığıyla,
• Gelir İdarisi Başkanlığına ait web sayfasından
• https://alo199.nvi.gov.tr/ ve https://randevu.nvi.gov.tr/ internet adresinde belirtilen anlaşmalı bankalardan
• PTT Şubelerinden yatırılabilmektedir.



Kimlik Randevu Telefonu Kaç?


Çoğu vatandaş kimliklerini kaybetme sürecinde ne yapacaklarını bilemezler. Bu sebeple endişeye kapılarak internete başvururlar. Vatandaşlar tarafından sık sık aratılan sorular arasında kimlik randevu telefonu kaç sorusu bulunur. Alo 199 merkezini arayarak kayıp kimliğinizi bildirebilirsiniz.


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