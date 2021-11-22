Sağlık Bakanlığı Personel Alımı Ne Zaman? 2021 Sağlık Bakanlığı Personel Alımı Başvuru Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?



Sağlık Bakanlığı Personel Alımı Ne Zaman?





Sağlık Bakanlığı 40 Bin Personel Alımı Başvuru Şartları Nelerdir?





Sağlık Bakanlığı Personel Alımı Kadro Dağılımı Belli Oldu Mu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından her ay belirli aralıklarla yapılan Kabine Toplantısı sonrası 40 bin sağlık personelinin alınacağını belirtmişti. Yapılan açıklamaların ardından sağlık sektöründe çalışan birçok vatandaş konuyla ilgili araştırmalara başlamıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Tarafından yapılan açıklamaya göre eksik kadro ve ihtiyaca göre belirlenen kadro için alımlar gerçekleştirilecek.vesıklıkla araştırılan sorular arasında yer alıyor. 12-16 Kasım tarihinde alınan başvuruların sonuçlanması için çoğu kişi sabırsızlanmaya başladı. Çoğu vatandaş detaylı bilgilere ulaşmak için araştırma yapıyor.hakkında daha fazla bilgi için haberimizi detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.Sağlık Bakanlığının personel alacağının duyurulmasının ardından bu sektörde çalışmak isteyen çoğu vatandaş araştırmalara başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından düzenlenen kabine toplantısı sonucunda 40 bin sağlık personeli alınacağı söylenmişti. Çoğu vatandaş alım süreçleriyle ilgili bilgileri dikkatlice takip etmeye başladı. 12-16 Kasım tarihlerinde alınan başvuruların ardından çoğu kişine zaman açıklanacak sorusunu merak etmeye başladı. Sağlık Bakanlığı tarafından alınan başvuruların sonuçlarının 24 Kasım’da açıklanması bekleniyor. Sonuçların ilan edilmesinden sonra ise 2 Aralık Perşembe günü kura çekilişi yapılacak.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından toplanan Kabine Toplantısı sonucunda 40 bin sağlık personelinin alınacağı duyurulmuştu. 12-16 Kasım tarihlerinde başvurular yapılmadan önce en çok merak edilen sorulardan biri deneler sorusu olmuşu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplantı çıkışında şu cümleleri duyurmuştu;“Bu vesileyle Sağlık Bakanlığımıza 40 bin yeni sağlık personeli alınacağını milletimizle paylaşmak istiyorum. Salgını ülkemizin gündemden tamamen çıkartana kadar mücadeleyi sürdüreceğiz. Kapanma dönemlerinde verdiğimiz kapsamlı ve yerinde desteklerle ekonomik faaliyet yürüten aktörlerin ve vatandaşlarımızın telafi edilemez sorunlar yaşamalarının önüne geçtik.”Sağlık Bakanlığı tarafından duyurulan 40 bin personel alımından sonra çoğu kişi kadrolar hakkında araştırma yapmaya başladı. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ise şu şekilde;“Sağlık Bakanlığının "2021 Yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası İlanı" Resmi Gazete'de yayımlandı. Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nun ilgili maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama-yerleştirme iş ve işlemleri, ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kurayla gerçekleştirilecek. Kurada eczacı unvanlı adaylar için iki ayrı yerleştirme yapılacak, diğer unvan ve branşlar için sadece ikinci yerleştirme işlemi uygulanacak.Birinci yerleştirmede Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu için yabancı dil yeterliliğine sahip ve doktora programlarından mezun olmuş eczacı unvanlı personel alımı yapılacak. İkinci yerleştirmede ise Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşları için eczacı, uzman diş tabibi, diş tabibi, tabip ve uzman tabip unvanında personel alımı gerçekleştirilecek. Başvurular, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün "https://yhgm.saglik.gov.tr" internet sitesinde yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden, e-Devlet Kapısı kimlik doğrulama sistemiyle girilerek kura takviminde belirtilen sürelerde yapılacak. Kura yeri ve saati aynı internet adresinden ilan edilecek. Adaylar, kura takviminde belirtilen tarihler arasında PBS üzerinden başvuru formunu elektronik ortamda dolduracak, tercihlerini kaydedip kesinleştirecek. Kesinleştirme işleminden sonra başvuru bilgileri ve tercihlerde değişiklik yapılamayacak. Kesinleştirilmeyen başvurular ise dikkate alınmayacak. Kesinleştirilen başvuru formu fiziki evrak olarak ayrıca gönderilmeyecek.2527 sayılı Kanun kapsamındaki Türk soylu yabancıların, resmi kurumlardan alınan Türk soylu olduklarına dair belgeyi başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda kaydetmeleri gerekecek. Eczacı dışındaki diğer unvan ve branşa sahip adaylar, sadece ikinci yerleştirme için tercih yapabilecek ve en fazla 10 tercihte bulunabilecek. Genel kurayla yerleşmek istediğini belirten adaylar, tercihlerinin gelmemesi halinde boş kalan münhallere genel kurayla yerleştirilecek. Kura müracaatında bulunup başvurusunu iptal ettirmek isteyenler, 17 Kasım'dan 30 Kasım saat 18.00'e kadar PBS üzerinden elektronik ortamda bunu yapabilecek. Bu kişiler, bu kuraya yeniden başvuruda bulunamayacak. İnceleme neticesinde uygun görülmeyen başvurular, ret gerekçeleriyle, tebligat yerine geçmek üzere PBS üzerinden ilan edilecek. Elektronik ortamda itirazlar alınacak ve sonuçlar PBS üzerinden açıklanacak. Devlet memurluğundan çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmasında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 97. maddesindeki süreler dikkate alınacak. Ancak bu durumda bulunanlardan, kuranın son başvuru tarihi itibarıyla engel hallerinin bitimine bir ay kalanların müracaatları kabul edilecek. Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları kadrolarına yerleşen adayların atama tebligatında, adayın başvuruda belirttiği adres esas alınacak. Kura sonucu herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşenler, bunun ilanından itibaren bir yıl süreyle tekrar kuraya başvuramayacak. İlan metninde belirtilen şartlara uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecek. Başvuruları sehven kabul edilip kurayla yerleştirilmiş olanların atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecek. Belgeleri eksik olan veya hatalı başvuruda bulunan adayların da müracaatları geçersiz sayılacak. Kura sonrasında kadrolara yerleşen adaylar, haklarında yapılacak arşiv araştırması sonuçlandıktan sonra atanacak. Arşiv araştırması olumsuz sonuçlananların ataması yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecek.5335 sayılı Kanun kapsamında, emekli olan tabip ve uzman tabipler, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluş kadrolarını tercih ederek başvurabilecek. Ancak aynı kanun gereği emekli tabip ve uzman tabiplerin, Sağlık Bakanlığı tesisleri dışındaki kurumlara yerleşseler dahi atamaları gerçekleştirilmeyecek.”