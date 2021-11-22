Gelinim Mutfakta Ezgi Sertel Kimdir? Ezgi Sertel Kaç Yaşında?

Ezgi Sertel Kimdir?



Gelinim Mutfakta Yarışmasının Bu Haftaki Sunucusu Kim?



oldu. Kanal D'de yayınlanan 'Gelinim Mutfakta' yarışmasında 4 gelin ve kayınvalideleri en yüksek puanları toplayarak altın kazanmaya çalışıyor. Programı her hafta başka bir isim sunuyor. Gelinim Mutfakta yarışmasının bu haftaki sunucusu herkes tarafından merak ediliyor. PekiTürk oyuncu ve sunucu Ezgi Sertel, 1 Ekim 1981'de Karabük'ün Safranbolu ilçesinde doğdu. İstanbul Üniversitesi Orman Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. 2007 yılında Zeynep Öğretmen rolüyle ünlendi. Ancak, gösterdiği yemek şovları sayesinde gerçek bir popülerlik kazandı. Hem sunucu hem de oyuncu olan Ezgi Sertel, 'Lezzet Haritası' programıyla Anadolu'nun birçok şehrini gezerek Show TV'de yayınlayarak şehrin yemeklerini ve kültürünü tanıtıyor. 2016 yılında oyuncu Ozan Çobanoğlu ile evlendi. Ezgi Sertel bu haftaGelinim Mutfakta yarışmasının sunucusu olacak.Gelinim Mutfakta Yarışmasına her hafta başka bir ünlü sunucu konuk oluyor. Gelinim Mutfakta yarışmasının bu haftaki sunucusu Ezgi Sertel olacak. Ezgi Sertel yarışmadaki gelin ve kayınvalidelere eşlik edecek.