Marmaray Çalışıyor Mu? Marmaray Bozuldu Mu? Marmaray Seferleri Durdu Mu?

Sosyal medyada Marmaray'la ilgili yazılan haberler çoğu kişi tarafından merak konusu olmaya başladı. Seferlerin durdurulduğunu anlamayan çoğu kişi merakla beklemeye başladı.vesorularına cevap arıyor. Marmaray sorunu ile alakalı çoğu kişinin meraklanması üzerine sosyal medya üzerinden açıklama yapıldı.sorusu ve daha fazla bilgi için haberimizi takip edebilirsiniz.Marmaray'da meydana gelen teknik bir arıza sebebiyle istasyonlara alımın durdurulduğu belirtildi. Çoğu kişinin iki yaka arasındaki ulaşımını kolaylaştıran ve Halkalı'dan Gebze'ye uzanan büyük bir ulaşım ağına sahip olan Marmaray'ın seferlerinin durmasıyla beraber çoğu vatandaş şaşkınlığa uğradı. Çoğu kişivesorularına cevap aramaya başladı. Marmaray'ın seferlerinin durmasıyla ilgili yapılan sosyal medya açıklaması şu şekilde;“Marmaray'da yaşanan teknik bir arıza nedeniyle saat 11:10 da işletmemiz geçici olarak durdurulmuştur. Arızaya teknik ekiplerimizce müdahale edilmektedir. Olağan dışı bu aksama nedeniyle sayın yolcularımızdan özür dileriz..”Saat 12.30'dan sonra yapılan açıklamayla Marmaray seferlerinin tekrar devam etmeye başladığı belirtildi. Teknik arızanın giderildiği de belirtilenler arasında bulunuyor.Marmaray her gün milyonlarca kişinin kullandığı toplu taşıma araçlarındandır. İstanbul dışında olan veya bilmeyen çoğu kişisorusunu sorar. Marmaray Halkalı'dan başlayarak Gebze'ye kadar uzanan tren sistemidir. Arada bulunan boğazı da yer altından geçmesiyle çoğu kişinin ilgisini çekiyor. 43 duraktan oluşan Marmaray'ın toplam uzunluğu 76,6 kilometredir. Halkalı üzerinden ilk kalkış saati 05.58'dir. Marmaray son tren saati ise 22.50 civarındadır. Ayrıca Gebze üzerinden başlayan ilk trenin saati ise 06.05 olarak belirlenmiştir.Marmaray kullanımı çoğu insanın hayatını kolaylaştırmaktadır. Bu sebeple milyonlarca İstanbullu her gün Marmaray'ı tercih etmektedir. Bilmeyen bazı kişiler tren sistemi olarak düşündüğü içinsorusuna cevap arar. Marmaray hafta sonu ve hafta içi tüm günler çalışır. Sadece hafta sonu biraz daha seyrek saatlerde ulaşım sağlanır. Hafta içi sık sık yapılan seferler hafta sonu 30 dakikada bir olmak üzere seyrekleşir.Marmaray kullanmak isteyen çoğu kişisorusuna cevap arar. Marmaray tarifesi gidilen yolun uzunluğuna göre belirlenir. En uzun mesafe şu an için 8.90 liradır. En kısa yol için alınan miktar ise 4.03'tür. Öğretmenler için ücret 2,88'dir. Bu durum ayrıca yaşlılar için de geçerlidir. Eğer öğretmen ve yaşlılar Marmaray için uzun bir yolculuk planlıyorsa verecekleri ücret 6.21 lira olacaktır.Marmaray hakkında en ilgi çeken konulardan biri de denizin altındaki tünelden geçmesidir. Bu sebeple vatandaşlar tarafından en çok merak edilen sorusorusudur. Marmaray 60 metre derinliğindedir. Bu sebeple dünyanın en derin tüneline sahip raylı sistemleri arasında yer almaktadır.