Marmaray Çalışıyor Mu? Marmaray Bozuldu Mu? Marmaray Seferleri Durdu Mu?
Marmaray seferlerinin durmasının ardından çoğu vatandaş Marmaray bozuldu mu sorusuna cevap aradı. Sosyal medyadan yapılan açıklamayla Marmaray seferleri hakkında bilgi verildi. Peki, Marmaray bozuldu mu? Marmaray çalışıyor mu? Marmaray seferleri iptal mi oldu? İşte merak edilenler...
Sosyal medyada Marmaray'la ilgili yazılan haberler çoğu kişi tarafından merak konusu olmaya başladı. Seferlerin durdurulduğunu anlamayan çoğu kişi merakla beklemeye başladı. Marmaray çalışıyor mu ve Marmaray seferleri durduruldu mu sorularına cevap arıyor. Marmaray sorunu ile alakalı çoğu kişinin meraklanması üzerine sosyal medya üzerinden açıklama yapıldı. Marmaray arızalandı mı sorusu ve daha fazla bilgi için haberimizi takip edebilirsiniz.
Marmaray Çalışıyor Mu?
Marmaray'da meydana gelen teknik bir arıza sebebiyle istasyonlara alımın durdurulduğu belirtildi. Çoğu kişinin iki yaka arasındaki ulaşımını kolaylaştıran ve Halkalı'dan Gebze'ye uzanan büyük bir ulaşım ağına sahip olan Marmaray'ın seferlerinin durmasıyla beraber çoğu vatandaş şaşkınlığa uğradı. Çoğu kişi Marmaray çalışıyor mu ve Marmaray bozuldu mu sorularına cevap aramaya başladı. Marmaray'ın seferlerinin durmasıyla ilgili yapılan sosyal medya açıklaması şu şekilde;
“Marmaray'da yaşanan teknik bir arıza nedeniyle saat 11:10 da işletmemiz geçici olarak durdurulmuştur. Arızaya teknik ekiplerimizce müdahale edilmektedir. Olağan dışı bu aksama nedeniyle sayın yolcularımızdan özür dileriz..”
Saat 12.30'dan sonra yapılan açıklamayla Marmaray seferlerinin tekrar devam etmeye başladığı belirtildi. Teknik arızanın giderildiği de belirtilenler arasında bulunuyor.
Marmaray Nedir?
Marmaray her gün milyonlarca kişinin kullandığı toplu taşıma araçlarındandır. İstanbul dışında olan veya bilmeyen çoğu kişi Marmaray nedir sorusunu sorar. Marmaray Halkalı'dan başlayarak Gebze'ye kadar uzanan tren sistemidir. Arada bulunan boğazı da yer altından geçmesiyle çoğu kişinin ilgisini çekiyor. 43 duraktan oluşan Marmaray'ın toplam uzunluğu 76,6 kilometredir. Halkalı üzerinden ilk kalkış saati 05.58'dir. Marmaray son tren saati ise 22.50 civarındadır. Ayrıca Gebze üzerinden başlayan ilk trenin saati ise 06.05 olarak belirlenmiştir.
Hafta Sonu Marmaray Çalışıyor Mu?
Marmaray kullanımı çoğu insanın hayatını kolaylaştırmaktadır. Bu sebeple milyonlarca İstanbullu her gün Marmaray'ı tercih etmektedir. Bilmeyen bazı kişiler tren sistemi olarak düşündüğü için hafta sonu Marmaray açık mı sorusuna cevap arar. Marmaray hafta sonu ve hafta içi tüm günler çalışır. Sadece hafta sonu biraz daha seyrek saatlerde ulaşım sağlanır. Hafta içi sık sık yapılan seferler hafta sonu 30 dakikada bir olmak üzere seyrekleşir.
Marmaray Ücreti Ne Kadar?
Marmaray kullanmak isteyen çoğu kişi Marmaray ücreti ne kadar sorusuna cevap arar. Marmaray tarifesi gidilen yolun uzunluğuna göre belirlenir. En uzun mesafe şu an için 8.90 liradır. En kısa yol için alınan miktar ise 4.03'tür. Öğretmenler için ücret 2,88'dir. Bu durum ayrıca yaşlılar için de geçerlidir. Eğer öğretmen ve yaşlılar Marmaray için uzun bir yolculuk planlıyorsa verecekleri ücret 6.21 lira olacaktır.
Marmaray Denizin Dibinde Mi?
Marmaray hakkında en ilgi çeken konulardan biri de denizin altındaki tünelden geçmesidir. Bu sebeple vatandaşlar tarafından en çok merak edilen soru Marmaray denizin dibinde mi sorusudur. Marmaray 60 metre derinliğindedir. Bu sebeple dünyanın en derin tüneline sahip raylı sistemleri arasında yer almaktadır.