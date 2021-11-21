  • USD: 11,03 - 11,05
  • EURO: 12,48 - 12,50
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Marmaray Çalışıyor Mu? Marmaray Bozuldu Mu? Marmaray Seferleri Durdu Mu?

Marmaray seferlerinin durmasının ardından çoğu vatandaş Marmaray bozuldu mu sorusuna cevap aradı. Sosyal medyadan yapılan açıklamayla Marmaray seferleri hakkında bilgi verildi. Peki, Marmaray bozuldu mu? Marmaray çalışıyor mu? Marmaray seferleri iptal mi oldu? İşte merak edilenler...

Ekleme: 21.11.2021 - 13:40 Güncelleme: 21.11.2021 - 13:47 / Editör: Ozge Selin
Marmaray Çalışıyor Mu? Marmaray Bozuldu Mu? Marmaray Seferleri Durdu Mu?
Sosyal medyada Marmaray'la ilgili yazılan haberler çoğu kişi tarafından merak konusu olmaya başladı. Seferlerin durdurulduğunu anlamayan çoğu kişi merakla beklemeye başladı. Marmaray çalışıyor mu ve Marmaray seferleri durduruldu mu sorularına cevap arıyor. Marmaray sorunu ile alakalı çoğu kişinin meraklanması üzerine sosyal medya üzerinden açıklama yapıldı. Marmaray arızalandı mı sorusu ve daha fazla bilgi için haberimizi takip edebilirsiniz.


Marmaray Çalışıyor Mu?


Marmaray'da meydana gelen teknik bir arıza sebebiyle istasyonlara alımın durdurulduğu belirtildi. Çoğu kişinin iki yaka arasındaki ulaşımını kolaylaştıran ve Halkalı'dan Gebze'ye uzanan büyük bir ulaşım ağına sahip olan Marmaray'ın seferlerinin durmasıyla beraber çoğu vatandaş şaşkınlığa uğradı. Çoğu kişi Marmaray çalışıyor mu ve Marmaray bozuldu mu sorularına cevap aramaya başladı. Marmaray'ın seferlerinin durmasıyla ilgili yapılan sosyal medya açıklaması şu şekilde;

“Marmaray'da yaşanan teknik bir arıza nedeniyle saat 11:10 da işletmemiz geçici olarak durdurulmuştur. Arızaya teknik ekiplerimizce müdahale edilmektedir. Olağan dışı bu aksama nedeniyle sayın yolcularımızdan özür dileriz..”

Saat 12.30'dan sonra yapılan açıklamayla Marmaray seferlerinin tekrar devam etmeye başladığı belirtildi. Teknik arızanın giderildiği de belirtilenler arasında bulunuyor.


Marmaray bozuldu mu?

Marmaray Nedir?



Marmaray her gün milyonlarca kişinin kullandığı toplu taşıma araçlarındandır. İstanbul dışında olan veya bilmeyen çoğu kişi Marmaray nedir sorusunu sorar. Marmaray Halkalı'dan başlayarak Gebze'ye kadar uzanan tren sistemidir. Arada bulunan boğazı da yer altından geçmesiyle çoğu kişinin ilgisini çekiyor. 43 duraktan oluşan Marmaray'ın toplam uzunluğu 76,6 kilometredir. Halkalı üzerinden ilk kalkış saati 05.58'dir. Marmaray son tren saati ise 22.50 civarındadır. Ayrıca Gebze üzerinden başlayan ilk trenin saati ise 06.05 olarak belirlenmiştir.

Hafta Sonu Marmaray Çalışıyor Mu?



Marmaray kullanımı çoğu insanın hayatını kolaylaştırmaktadır. Bu sebeple milyonlarca İstanbullu her gün Marmaray'ı tercih etmektedir. Bilmeyen bazı kişiler tren sistemi olarak düşündüğü için hafta sonu Marmaray açık mı sorusuna cevap arar. Marmaray hafta sonu ve hafta içi tüm günler çalışır. Sadece hafta sonu biraz daha seyrek saatlerde ulaşım sağlanır. Hafta içi sık sık yapılan seferler hafta sonu 30 dakikada bir olmak üzere seyrekleşir.


Marmaray Ücreti Ne Kadar?



Marmaray kullanmak isteyen çoğu kişi Marmaray ücreti ne kadar sorusuna cevap arar. Marmaray tarifesi gidilen yolun uzunluğuna göre belirlenir. En uzun mesafe şu an için 8.90 liradır. En kısa yol için alınan miktar ise 4.03'tür. Öğretmenler için ücret 2,88'dir. Bu durum ayrıca yaşlılar için de geçerlidir. Eğer öğretmen ve yaşlılar Marmaray için uzun bir yolculuk planlıyorsa verecekleri ücret 6.21 lira olacaktır.

Marmaray bozuldu mu?


Marmaray Denizin Dibinde Mi?


Marmaray hakkında en ilgi çeken konulardan biri de denizin altındaki tünelden geçmesidir. Bu sebeple vatandaşlar tarafından en çok merak edilen soru Marmaray denizin dibinde mi sorusudur. Marmaray 60 metre derinliğindedir. Bu sebeple dünyanın en derin tüneline sahip raylı sistemleri arasında yer almaktadır.

Barış Pınarı bölgesinde görev yapan Türk askerlerinin görüntüleri
CHP'li Hatay Büyükşehir Belediyesi'nden Ekrem İmamoğlu'nun sağ kolu Necati Özkan'a 6 milyonluk ihale kıyağı!
Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı
Türker Akıncı'nın sunduğu Ortak Akıl programında, FETÖ elebaşının zehirlendiği iddiası değerlendirildi
Libya'da alıkonulan 7 Türk vatandaşı yurda getirildi
Can mesaisi: Avrupa'ya insanlık dersi veriyorlar
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Dikkat! Son gün 30 Kasım...
Bakan Özer açıkladı: Okullarda kaç sınıfta yüz yüze eğitime ara verildi?
Türkiye'den Avrupa Birliği'ne 10 maddelik çağrı! 2022'de somut adımlar bekleniyor
CHP'nin ekmeğinden ettiği 25 bin işçi, ayağa kalktı: 'Kılıçdaroğlu'na hakkımızı helal etmiyoruz'
Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan GençlerinBütçesiGençlerde anketi
Yörük kızı Müslüme’nin ölümün Türkiye’yi yasa boğdu! Aile fertleri gözaltına alındı…
Kabine, Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor! Masadaki en önemli konu asgari ücret zammı
İYİ Parti dününü bugününü karıştırdı: Aytun Çıray üç yıl önceki Kocaeli mitingini 'bugünkü Denizli mitingi' diye paylaştı
CHP'li Ekrem İmamoğlu suya zamma tepki gösteren vatandaşa 'yalancı' demişti... İşte vatandaşı haklı çıkaran o faturalar!
İçişleri Bakanı Soylu'dan İdlib sınırındaki hudut karakoluna ziyaret
Binali Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na 'helalleşme' yanıtı: Helallik verelim demek ki gitmeye karar verdi
FBI FETÖ'ye karşı harekete mi geçiyor? Elebaşı Gülen'in zehirlendiği dönemde Ankara'ya kritik ziyaret
20 Kasım koronavirüs verileri açıklandı! Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
Bakan Koca duyurdu! İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 50 milyonu geçti
Meteoroloji'den önemli uyarı! Hava sıcaklığı düşecek

Meteoroloji'den önemli uyarı! Hava sıcaklığı düşecek

Ormana bitişik parsellerde yapı inşası yasaklandı

Ormana bitişik parsellerde yapı inşası yasaklandı

Araç sahipleri dikkat! 1 Aralık'ta başlıyor: 846 lira cezası var

Araç sahipleri dikkat! 1 Aralık'ta başlıyor: 846 lira cezası var

Instagram’a soruşturma açıldı: Çocuklar hedef alınıyor

Instagram’a soruşturma açıldı: Çocuklar hedef alınıyor

İstanbul'un göbeğinde şoke eden anlar! Kocasına kızan kadın aracı paramparça etti!

İstanbul'un göbeğinde şoke eden anlar! Kocasına kızan kadın aracı paramparça etti!

Koronavirüs salgınında yeni iddia: Kimliği belli oldu!

Koronavirüs salgınında yeni iddia: Kimliği belli oldu!