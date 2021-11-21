  • USD: 11,03 - 11,05
  • EURO: 12,48 - 12,50
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Anne Sütü Nasıl Artar? Anne Sütünü Ne Arttırır? Anne Sütünü Arttıran Yiyecekler

Anne sütü çoğu kişinin merak ettiği sorular arasında yer alır. Bu sebeple özellikle yeni doğum yapan kişiler tarafından anne sütü nasıl artar sorusun oldukça merak edilir. Peki, anne sütü nasıl artar? Anne sütü arttıran yiyecekler nelerdir? Anne sütü artar mı? İşte merak edilenler...

Ekleme: 21.11.2021 - 15:24 Güncelleme: 21.11.2021 - 15:32 / Editör: Ozge Selin
Anne Sütü Nasıl Artar? Anne Sütünü Ne Arttırır? Anne Sütünü Arttıran Yiyecekler
Anne sütü yeni doğan bebeklerin beslenmesi açısından büyük önem taşır. Anne sütünün en az 6 ay boyunca bebekler tarafından alınması gerekir. Bu sebeple doğum yapan çoğu kişi anne sütü nasıl arttırılır sorusuna cevap arar. Anne sütü bebeğin gelişimi için büyük önem taşımasıyla uzmanlar tarafından da önerilir. Anne sütü nasıl artar ve anne sütünü arttıran yiyecekler için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.


Anne Sütü Nasıl Artar?


Anne sütü bebeğin gelişimi açısından büyük önem taşır. Bu sebeple anne sütü nasıl artar ve anne sütünü ne arttırır soruları oldukça araştırılır. Anne sütü sağlığa olan faydalarıyla en az 6 ay boyunca bebeklere verilmesi tavsiye edilir. İçindeki bileşenlerin dışardan hiçbir gıdayla alınamayacağını belirtilir. Bu sebeple çocuklarının sağlıklı olması açısından sütünü arttırmak isteyen anneler tarafından birçok soru soruluyor. Bol su içmek anne sütünü arttıran etmenler arasında ilk sırada yer alır. Meyve tüketmek de bu açıdan oldukça faydalıdır. İçindeki vitamin ve mineraller sütün artmasına destek olacaktır. Evde hazırlanan doğal ve taze şerbetler de etkili yöntemlerdendir. Çorba ve ayran içmek, bitki çayları, et ve balık gibi gıdalar sütün artmasına yardımcıdır. Ayrıca sigara, kahve veya çay tüketimi sütün azalmasına neden olabilir. Anne bebeğinin sağlığına dikkat ettiği kadar kendisini de önemsemelidir. Bu noktada bebeğini uyuttuğunda kendisi de uyumalı ve bu şekilde bağışıklığını güçlendirmelidir. Ilık duş almak da anne sütünü arttırabilir. Yürüyüş yapmak ve temiz hava almak size bu konuda oldukça katkı sağlayacaktır.

Anne sütü nasıl artar?


Süt Arttıran Yiyecekler


Çoğu doğum yapan kişi bebeğinin daha sağlıklı olabilmesi için süt arttıran yiyecekler nelerdir sorusuna cevap arar. Özellikle çok fazla sütü olmayan anneler bu konuda endişelenir. Sütün fazla veya az olması kişiden kişiye göre değişiklik gösterebilir. Bu sebeple kendinizi yıpratmamanız hem sizin hem de bebeğinizin sağlığı açısından faydalı olacaktır. Süt arttıran yiyecekler şu şekilde sıralanabilir;


-Su

-Ev yapımı meyve suyu

-Sütlaç ve benzeri hafif tatlılar

-Yulaf

-Havuç

-Balık

-Hurma ve incir kurusu

-Bol sebze ve meyve tüketmek

-Barbunya, fasulye gibi baklagiller

-Çemen otu

-Nohut

-Tahin

-Kuru meyveler

-Rezene

Anne sütü nasıl artar?


Yeni Doğum Yapan Annenin Sütü Nasıl Artar?


Yeni doğum yapmış bir annenin sütünün fazla gelmemesi oldukça normaldir. Çoğu anne çocuğunun sağlığını düşündüğü için bu konuda büyük endişe duyar. Yeni doğum yapan annenin sütü nasıl artar sorusu da bu sebeple oldukça merak edilir. Yeni doğum yapan annenin sütü nasıl artar sorusu için şu maddeleri sıralayabiliriz;

-Kimyon

-Arpa ile yapılan pilav ya da çorba

-Zeytin yağı

-Keten tohumu yağı

-Susam yağı


Süt Yapan Meyveler


Süt yapan meyvelerde çoğu annenin araştırdığı konular arasında yer alır. Meyve ve sebze tüketiminin yeterli miktarda sağlanması bu konu bakımından büyük önem taşır. Özellikle meyve tüketimi içindeki mineral ve vitaminler sayesinde anneye faydalı olacaktır. Süt yapan meyveler;


-Dut

-İncir

-Hurma

-Kuru İncir

-Kuru Kayısı-

-Ayva

-Armut





Barış Pınarı bölgesinde görev yapan Türk askerlerinin görüntüleri
CHP'li Hatay Büyükşehir Belediyesi'nden Ekrem İmamoğlu'nun sağ kolu Necati Özkan'a 6 milyonluk ihale kıyağı!
Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı
Türker Akıncı'nın sunduğu Ortak Akıl programında, FETÖ elebaşının zehirlendiği iddiası değerlendirildi
Libya'da alıkonulan 7 Türk vatandaşı yurda getirildi
Can mesaisi: Avrupa'ya insanlık dersi veriyorlar
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Dikkat! Son gün 30 Kasım...
Bakan Özer açıkladı: Okullarda kaç sınıfta yüz yüze eğitime ara verildi?
Türkiye'den Avrupa Birliği'ne 10 maddelik çağrı! 2022'de somut adımlar bekleniyor
CHP'nin ekmeğinden ettiği 25 bin işçi, ayağa kalktı: 'Kılıçdaroğlu'na hakkımızı helal etmiyoruz'
Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan GençlerinBütçesiGençlerde anketi
Yörük kızı Müslüme’nin ölümün Türkiye’yi yasa boğdu! Aile fertleri gözaltına alındı…
Kabine, Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor! Masadaki en önemli konu asgari ücret zammı
İYİ Parti dününü bugününü karıştırdı: Aytun Çıray üç yıl önceki Kocaeli mitingini 'bugünkü Denizli mitingi' diye paylaştı
CHP'li Ekrem İmamoğlu suya zamma tepki gösteren vatandaşa 'yalancı' demişti... İşte vatandaşı haklı çıkaran o faturalar!
İçişleri Bakanı Soylu'dan İdlib sınırındaki hudut karakoluna ziyaret
Binali Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na 'helalleşme' yanıtı: Helallik verelim demek ki gitmeye karar verdi
FBI FETÖ'ye karşı harekete mi geçiyor? Elebaşı Gülen'in zehirlendiği dönemde Ankara'ya kritik ziyaret
20 Kasım koronavirüs verileri açıklandı! Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
Bakan Koca duyurdu! İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 50 milyonu geçti
Meteoroloji'den önemli uyarı! Hava sıcaklığı düşecek

Meteoroloji'den önemli uyarı! Hava sıcaklığı düşecek

Ormana bitişik parsellerde yapı inşası yasaklandı

Ormana bitişik parsellerde yapı inşası yasaklandı

Araç sahipleri dikkat! 1 Aralık'ta başlıyor: 846 lira cezası var

Araç sahipleri dikkat! 1 Aralık'ta başlıyor: 846 lira cezası var

Instagram’a soruşturma açıldı: Çocuklar hedef alınıyor

Instagram’a soruşturma açıldı: Çocuklar hedef alınıyor

İstanbul'un göbeğinde şoke eden anlar! Kocasına kızan kadın aracı paramparça etti!

İstanbul'un göbeğinde şoke eden anlar! Kocasına kızan kadın aracı paramparça etti!

Koronavirüs salgınında yeni iddia: Kimliği belli oldu!

Koronavirüs salgınında yeni iddia: Kimliği belli oldu!