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Yeni yılda öncelik sivil anayasada! AK Parti ve MHP çalışmalara hız verdi

AK Parti ve MHP önümüzdeki günlerde sivil, demokratik anayasa ilgili çalışmalarına hız verecek. Meclis'in gündemi bütçe görüşmelerinin Aralık ayında tamamlanmasının ardından sivil anayasa olacak. MHP daha önce hazırladığı 100 maddeden oluşan yeni anayasa önerisini kamuoyu ile paylaşmıştı.

Yeni yılda öncelik sivil anayasada! AK Parti ve MHP çalışmalara hız verdi
Ekleme: 19.11.2021 - 09:10 Güncelleme: 19.11.2021 - 09:10 / Editör: Ozge Selin
Yeni yılda öncelik sivil anayasada! AK Parti ve MHP çalışmalara hız verdi
Önümüzdeki günlerde AK Parti ve MHP kurmayları yeni anayasa üzerinde birlikte çalışacak. Cumhur İttifakı yeni anayasa ile mevcut anayasanın ruhuna işlemiş olan vesayeti ortadan kaldırmak istiyor.

Yeni anayasa çalışmasında her iki partinin de üzerinde mutabık kaldığı konular bulunuyor. Buna göre anayasanın ilk 4 maddesi değişmeyecek. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili düzenlemeler yeni anayasada aynen korunacak. Özellikle son günlerde gündeme gelen Cumhurbaşkanlığı seçimi için gerekli olan 50+1 barajında herhangi bir değişiklik öngörülmüyor.

Yeni anayasada, darbe dönemlerinden sonra hazırlanan anayasalarda mevcudiyeti hep korunan Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) ile önemli değişiklik öngörülüyor. YÖK'ün kaldırılması yerine daha sivil bir üst kurul kurulması gündemde. Bu kurulun görevi yalnızca mali kontrol ve kariyer planlaması yapmak olacak. Üniversitelerde görev yapan dekanların atamasının YÖK yerine Cumhurbaşkanı tarafından gerçekleştirilmesi düşünülüyor.


Yeni anayasada Anayasa Mahkemesi'ne verilen bireysel başvuru hakkında revizyona gidilmesi bekleniyor. AYM'nin şu anda bütün mahkemelerin üstü gibi süper temyiz mahkemesi olarak görev yapmasından rahatsızlık duyuluyor. AYM'nin bu yetkilerinin sınırları belirlenecek. Yapılacak düzenleme ile AYM bireysel başvuruda sadece öneride bulunabilecek.
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