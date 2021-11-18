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Siyah Çayın Faydaları Nelerdir? Siyah Çay Ne Kadar Tüketilmeli

Siyah çay faydaları çoğu kişi tarafından merak ediliyor. Özellikle dinlendirici olması onu vazgeçilmez içeceklerimizden biri yapıyor. Peki, siyah çay faydaları nelerdir? Siyah çay ne kadar tüketilmeli? Siyah çay zararları nelerdir? İşte merak edilenler...

Ekleme: 18.11.2021 - 15:35 Güncelleme: 18.11.2021 - 15:40 / Editör: Ozge Selin
Siyah Çayın Faydaları Nelerdir? Siyah Çay Ne Kadar Tüketilmeli
Siyah çay özellikle Türkler tarafından tercih edilen bitki çaylarındandır. Her sabah kahvaltıda veya akşamları yemekten sonra aranan siyah çay günün her öğününde tüketilmesi sebebiyle çoğu kişinin vazgeçilmezi haline geliyor. Siyah çay faydaları ve siyah çay neye iyi gelir soruları bu sebeple oldukça araştırılıyor. Sağlık açısından birçok işe yarayan siyah çay için uzmanlar bir noktaya dikkat edilmesini tavsiye ediyor. Siyah çayın tüketiminin sınırlanması gerektiği ve bu konuda aşırıya kaçılmaması tavsiye edilenler arasında yer alıyor. Bu sebeple siyah çay ne kadar tüketilmeli sorusu oldukça merak ediliyor. Siyah çay hakkında daha fazla bilgi için haberimiz detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.


Siyah Çayın Faydaları


Siyah çay faydaları sebebiyle oldukça araştırılan konular arasında yer alıyor. Hem lezzetiyle hem de vücuda olan etkileriyle ülkemizde çoğu kişinin vazgeçemeyeceği içeceklerdendir. Siyah çay faydaları şu maddeler halinde sırlanabilir;

- İçinde bulunan A, D ve B12 vitaminleri sayesinde vücudun ihtiyacı olan birçok vitaminin karşılanmasına yardımcı olur.
- Kalp ve damar sağlığına olan etkileri sebebiyle de çoğu kişi tarafından tercih edilir.
- Kansere karşı koruma sağlar ve kanser riskinin azaltılmasına büyük oranda yardımcı olur.
- Diyabet riskini azaltmaya yardımcı olur.
- Ağız ve diş sağlığı için oldukça etkilidir.
- Kemik sağlığı için oldukça etkilidir.
- İçinde bulunan antioksidanlar sayesinde vücudu toksinlerden arındırır. Ayrıca bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı koruma sağlar.
- Stresi önlemeye yardımcı olur. Sinir ve gerginliği alarak kişinin dinlenmesini sağlar.
- Sindirim sitemini düzenlemeye yardımcı olur. Metabolizmayı hızlandırır ve şişkinliği önler.
- Ruh sağlığı için olumlu katkılarda bulunur. Yaşam kalitesini yükseltmeye yardımcı olur.
- Astım belirtilerini giderici etkiye sahiptir.
- Şişmiş gözleri dinlendirmeye yardımcı olur.




Günde Kaç Bardak Siyah Çay İçilmeli


Siyah çay günün istenilen her saatinde tüketilebilir. Bu sebeple bazen siyah çay tüketiminde aşırıya kaçılabilir. Fakat uzmanlar siyah çayın aşırı tüketimi sonucunda bazı sağlık problemleri ortaya çıkabileceğini belirtiyor. Bu sebeple siyah çay ne kadar tüketilmeli sorusu çay içmeyi seven çoğu kişi tarafından sorulan sorular arasında yer alıyor. Siyah çay 4-5 bardaktan fazla tüketilmemelidir.

Siyah Çay Sakinleştirir Mi?


Siyah çay kemik gelişimine olan faydalarıyla biliniyor. Ayrıca stres ve gerginliği alarak kişilerin dinlenmesine yardımcı oluyor. Bu sebeple siyah çay sakinleştirir mi sorusu çoğu kişi tarafından merak edilir. Uygun miktarlarda tüketildiğinde siyah çay sakinleşmenize yardımcı olacaktır.




Siyah Çay Zararları


Siyah çay zararları aşırı tüketimi sonucunda ortaya çıkabilir. Bu sebeple sınırlı sayıda tüketmek sağlığımız için faydalı olacaktır. Ayrıca çay içerken birkaç noktaya dikkat etmek gerekir. Koyu ve bayat çayların içilmemesi sağlık açısından büyük önem taşımaktadır. Demir eksikliği olan kişilerde olumsuz etkilere neden olabilir. Bu yüzden yemekten hemen sonra içilmemesi en az yarım saat beklenmesi tavsiye ediliyor. Yaşlıların, çocukların ve hamilelerin çayı daha açık tüketmesi sağlık açısından faydalı olacaktır. Hatta açık çayınıza limon katmanız da yan etkilerini hafifletecektir. Fazla siyah çay içerseniz kal çarpıntısı yaşayabilirsiniz. Kronik rahatsızlıklara sahip kişilerin de çay tüketimi konusunda dikkatli olması gerekir.
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