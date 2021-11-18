ALES Sınavı Ne Zaman? ALES/3 Sınavı Ne Zaman Yapılacak? ALES Saat Kaçta Başlayacak?
ALES sınavı çoğu kişi tarafından merak edilen gündem konuları arasında yer alıyor. Sonuncusunun yapılması beklenirken ALES ne zaman ve ALES saat kaçta soruları oldukça araştırılıyor. peki, ALES ne zaman? ALES saat kaçta? ALES sınav giriş belgesi nereden alınır? İşte merak edilenler...
ALES sınavı lisansüstü eğitim almak isteyen kişilerin oldukça merak ettiği sınavlardandır. Akademik alanda ilerlemek isteyen kişiler tarafından girilen ALES sınavının bu sene için sonuncusu yapılacak. Bu sebeple sınava girecek adaylar tarafından ALES sınavı ne zaman ve ALES sınavı saat kaçta başlayacak soruları oldukça merak ediliyor. ALES sınavı hakkında daha detaylı bilgi için haberimizi inceleyebilirsiniz.
ALES/3 SINAVI NE ZAMAN?
ALES sınavı bu yılı gerçekleşen son ALES sınavı olacak. Bu sebeple ALES sınavı ne zaman sorusu akademik alanda ilerlemek isteyen kişiler tarafından sıklıkla soruluyor. ALES sınavı 21 Kasım'da gerçekleştirilecek. Sınav gününe az bir zaman kalması sebebiyle sınav giriş belgeleri de duyuruldu. ALES/3 21 Kasım 2021 tarihinde 10.15'te yapılacak.
ALES Sınav Giriş Belgesi Nereden Alınır?
ALES sınavına giriş belgesi için ÖSYM sistemine giriş yapmanız gereklidir. Sınav giriş belgelerinin açıklanmasıyla çoğu kişi ALES giriş belgesi nereden alınır sorusunu merak ediyor. 'https://ais.osym.gov.tr' sitesine giriş yaparak giriş belgelerinizi kolaylıkla yazdırabilirsiniz.
ALES Başvuruları Başladı Mı?
ALES başvuruları geçtiğimiz ekim ayında alındı. Bu sene için son olarak yapılacak ALES/3 için 21 Ekim tarihinde başvurular açılmıştı. 2022 senesinde yapılacak sınavların tarihi ise henüz belli değil. ALES sınavı başvuru ücreti de oldukça merak edilen konular arasında yer alıyor. ALES siçin gerekli olan miktar 145 liradır.
ALES'e Kimler Girebilir?
ALES son zamanlarda sık sık gündemde yer alan sınavlardandır. Bu sebeple ALES sınavına kimler girebilir sorusu merak ediliyor. ALES sınavına lisans programlarından mezun olacak veya olmuş kişiler katılım sağlayabilir. Ayrıca yurtdışında eğitim alan kişiler de yüksek lisansa başvurabilirler. ALES 3. Sınıf öğrencileri girebilir mi sorusu da birçok öğrencinin merak ettikleri arasında yer alıyor. Üniversitede okuyan kişilerden ikinci sınıf ve üzeri olanlar sınava katılım sağlayabilir.
ALES Sınavına Kaç Kez Girilebilir?
ALES puanınız 5 yıl süreyle geçerli olacaktır. Bu sebeple iyi bir puan aldığınızda 5 yıl boyunca bu sınava girmenize gerek kalmayacaktır. ALES'e kaç gez girilebilir? Eğer aldığınız puandan memnun değilseniz uygulanan tüm sınavlara katılım sağlayabilirsiniz. Bu sebeple giriş sayısı hakkında herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. ALES sınavı ilkbahar ve sonbahar olmak üzere iki kez yapılır. Fakat bazı durumlarda bu sayı üçe çıkabilir.
ALES NEDİR?
Son zamanlarda isminin sık sık gündeme gelmesiyle ALES nedir sorusu çoğu kişi tarafından merak ediliyor. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı akademi alanda ilerlemek isteyen kişilerin giriş yaptığı sınavlardandır. Bu sebeple lisansüstü alanda ilerlemek isteyenlerin ALES sınavına girmesi gereklidir.