Halk Ekmek Fiyatları Ne Kadar? 2021 Halk Ekmek Fiyatları Kaç TL? İstanbul halk ekmek fiyatları ne kadar oldu?
Halk ekmek fiyatları son zamanlarda sık konuşulan konular arasında yer alıyor. Halk ekmek fiyatları ne kadar ve halk ekmek fiyatları ne kadar oldu soruları bu sebeple oldukça merak edildi. Peki, halk ekmek fiyatları ne kadar? Halk ekmek fiyatı kaç TL? Halk ekmek zam mı yapıldı? İşte merak edilenler...
Halk ekmek fiyatları çoğu kişi tarafından merak edilen sorular arasında yer alıyor. Halk ekmek fiyatı son zamanlarda zamlanacağının konuşulmasıyla popüler gündem konularından biri haline gelmişti. İstanbul’da halk ekmek fiyatları ne kadar oldu, güncel halk ekmek fiyatları ve halk ekmek fiyatları ne kadar soruları bu sebeple oldukça merak edilen sorular arasındadır. Halk ekmek fiyatlarına zam mı geldi sorusu için daha fazla bilgiye haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
İstanbul Halk Ekmek fiyatı Ne Kadar?
Son zamanlarda İstanbul halk ekmek fiyatı çoğu kişinin araştırdığı konular arasında yer alıyor. Halk ekmek fiyatlarına zam yapılacağının konuşulmaya başlanması sonucunda göler İstanbul Büyükşehir Belediyesine çevrilmişti. Halk ekmek fiyatları ne kadar oldu ve halk ekmek fiyatı kaç TL soruları bu sebeple gündeme geliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden olan İHE 250 gram olarak satılan normal ekmek haricindeki paketli ürünlere zam yaptı. Zam oranı üründen ürüne göre farklılık oluşturuyor. Yapılan zam oranı ise %47’ye kadar değişiklik gösteriyor. İHE tarafından yapılan açıklamaya göre 250 gramlık normal ekmeğin fiyatı aynı şekilde bırakıldı. Normal ve kepekli ekmek halen 1.25 TL değerinde. Diğer ekmek çeşitlerinde ve paketli mamullerde ise yüzde 12’den yüzde 47’ ye kadar değişiklik gösteren zam uygulandı.
Halk Ekmek Fiyatına Zam Mı Yapıldı?
Sık sık konuşulan konular arasında halk ekmek fiyatının zamlanacağı da bulunuyordu. Bu sebeple çoğu kişi İHE tarafından yapılan açıklamayı beklemeye başladı. Halk ekmek zam mı yapıldı ve halk ekmek fiyatı ne kadar soruları bu sebeple sık sık gündeme gelmeye başladı. Halk ekmek tarafından satılan normal ekmek ve kepekli ekmeğin fiyatı aynı bırakıldı. Fiyatı değişen ürünler ise şu şekilde;
- Yapılan zamla beraber 670 gram tost ekmeğinin fiyatında değişikliğe gidildi. Bu ekmeğin fiyatı 5,75 TL’den 8,50 TL’ye yükseldi.
- 500 gramlık tam buğday ekmeği ise 7 TL’den 8,50 TL’ye çıktı.
- Galeta grissini fiyatı ise 4,50’den 6 TL’ye yükseldi.
- 200 gram Akdeniz ekmeği 1,50 TL’den 2 TL’ye yükseldi.
- 1 kg tam buğday unu ise 8 TL’den 9 TL’ye yükseldi.
“İDDİALAR DOĞRU DEĞİL”
Son zamanlarda halk ekmek fiyatları hakkında yapılan konuşmalar çoğu kişinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Yapılan zamların gerçeği yansıtmadığı da diğer taraftan gelen iddialar arasında bulunuyor. En son yapılan zammın 15 gün önce olduğu açıklandı. Yapılan zamların gerçeği yansıtmadığı ve iddiaların doğru olmadığı İstanbul Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkanvekili tarafından belirtildi. Nama, %47’ye varan bir zammın olmadığını 15 gün önce %12 ile %25 arasında zam yapıldığını açıkladı.