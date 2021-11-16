Guatr Neden Olur? Guatr Belirtileri Nelerdir?



Guatr Neden Olur?



Guatr Belirtileri

Guatr Tedavisi

Guatr Hastalığı Kan Tahlilinde Çıkar Mı?

Guatra Ne İyi Gelir?

Guatr Tedavi Edilmezse Ne Olur?



Guatr Kilo Aldırır Mı?

tiroid bezinin büyümesi sonucunda ortaya çıkar.veoldukça merak edilen sorular arasında yer almaktadır. Tiroid bezinin büyümesi sebebiyle oluşan bu rahatsızlık sonucunda boynun iki tarafında veya bir tarafında şişlik oluşur. Guatr tedavisi yapılmadığında çok daha ileri boyutlara ulaşabilir. Bu sebeple guatr hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için haberimizi detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.Guatr birçok sebebe dayalı olarak ortaya çıkabilir. Vücut tiroit bezine karşı savaşarak tiroit bezinin aşırı derecede hormon üretmesine neden olur. Guatr genellikle iyot eksikliğine bağlı olarak ortaya çıkar.sorusuna ayrıca şu maddeler halinde cevap verilebilir;- Graves hastalığı- Troidin iltihaplanmasıyla oluşan rahatsızlıklar.- Tiroid bezinde çok fazla nodül ortaya çıkması- Tiroid kanseri- Hamilelik- Kistler- Radyasyon- Genetikzaman zaman sinsice ilerleyebilir. Fakat genellikle boyunda meydana gelen şişlik guatr belirtileri arasında en yaygın rastlananıdır. Dışardan bakıldığında kolaylıkla anlaşılabilen bu durumun yanında birkaç rahatsızlık daha ortaya çıkabilir.şu şekilde sıralanabilir;- Yutkunmakta zorluk çekmek- Nefes alırken zorlanmak- Sürekli öksürmekişide bulunan rahatsızlığın derecesine göre planlanır. Bu sebeple tedavi süreci kişiden kişiye göre değişiklik gösterebilir. Guatr teşhisi konulduktan sonra genellikle ilaç tedavisiyle kontrol altına alınabilir. Bunun dışında radyoaktif tedavi veya cerrahi işlemlere de başvurulabilir. İlaç tedavisinde ilacın dozu da hastalığın şiddetine göre ayarlanır.Guatr hastalığı kan testiyle anlaşılabilir. Fakat kesin bir tanı koymak için yeterli olmayabilir. Bu sebeple alanında uzman bir kişiye danışarak konu hakkında bilgi almanız tavsiye edilmektedir.çoğu kişinin araştırdığı konular arasında yer alır. Dereotu guatr için oldukça faydalı olan sebzelerdendir. Soğan ve sarımsak da guatr için fayda sağlayan besinler arasındadır. Bunun dışında guatr belirtilerini azaltacak ve oluşmasını önleyecek birçok alternatif bulunmaktadır. İyot eksikliği sonucunda ortaya çıkan bu rahatsızlık için deniz ürünleri tüketerek iyot alımı sağlayabilirsiniz. 1 avuç çekirdek tüketmek de guatr için uzmanlar tarafından önerilir. Kereviz suyunu kaynatıp içerek bu belirtilerin giderilmesine yardımcı olabilirsiniz. Kükürtlü besinlerden uzak durmak bu süreçte size yardımcı olur. Karnabahar, soya ve lahana, brokoli gibi gıdalar bu açıdan zararlıdır.Guatr tedavi edilmezse zehirli hale gelerek bazı sorunlar ortaya çıkarabilir. Guatr hastalığı ilerlediğinde tansiyon, kalp yetmezliği ve göz sağlığıyla alakalı problemler ortaya çıkarabilir. Sigara içen kişilerde göz sağlığında meydana gelen bozulmalara daha sık rastlanır.Guatr hastalığının tiroid bezleriyle alakalı olmasından dolayı çoğu kişisorusuna cevap arar. Guatr hormonlarla alakalı olarak ortaya çıkan bir rahatsızlık olduğu için kilo verme veya kilo alma gibi belirtilerle karşılaşmak mümkündür.