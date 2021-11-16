Arı Sokmasına Ne İyi Gelir? Arı Sokması Nasıl Geçer?



Arı Sokması Belirtileri

Arı Sokmasına Ne İyi Gelir?



Arı Sokması İlk Yardım Nasıl Yapılır?



Arı Sokması Faydaları





Arı Sokması Öldürür Mü?



Arı Sokması Ne Zaman Geçer?

Arı sokması çoğu kişinin başına gelen korkutucu bir durumdur. Arı sokmasına karşı alerjisi bulunan kişiler için bu durum çok ciddi boyutlara varabilir. Fakat alerjisi bulunmayan kişiler haricinde evde yapılacak doğal yöntemlerlehafifletilebilir. Bu belirtiler arasında acı, şişlik ve kızarıklık ilk sıralarda yer almaktadır.vesorusu ise çoğu kişinin merak ettiği sorular arasında yer alıyor.Arı soktuğunda ilk olarak acıyla birlikte hafif bir kızarıklık görülür. Arı sokması belirtileri bazı kişilerde daha güçlü tepkiye yol açabilir.uzun süreler devam ettiğinde çok rahatsız edici olabilir. Bunun sonucunda aşırı bir kızarıklık ve giderek büyüyen şişlik görülür. Arı sokması sonucunda alerjisi bulunanlar için arı sokması belirtileri nefes almada güçlük, kaşıntı ve kızarıklık, mide bulantısı, ishal, bilinç kayıpları, baş dönmesi ve dil şişmesi şeklinde meydana gelebilir.Arı sokmasına karşı herhangi bir alerjiniz bulunmuyorsa bile vücudunuz bu duruma orta ve hafif şiddette tepkiler verir. Özellikle göz, ayak, el gibi noktalarda oluştuğunda hayat kalitemiz olumsuz bir şekilde etkilenir.Bu durumun üstesinden gelmek için buz torbası yardımıyla şişliğinizin azalmasına yardımcı olabilirsiniz. Şişli ve kaşıntıyı giderecek antihistaminik kullanılması da uzmanlar tarafından tavsiye edilmektedir. Ağrıyı geçirmek için ise ibuprofen kullanılması tavsiye edilir.Öncelikle yaralı bölgenin yıkanması ve temizlenmesi gerekmektedir. Deri üzerinde arının iğnesi kaldıysa çıkarılmalıdır.için en etkili yöntem buz konularak şişliğin inmesini sağlamaktır. Ayrıca bu durum ağızda veya dilde meydana geldiyse buzun emilerek şişliği hafifletmesi beklenir. Ağız içinde sokma olduğunda şişlik nefes alımına olanak vermiyorsa veya alerjik reaksiyon görülüyorsa mutlaka 112 aranmalıdır.Arı sokmasının şartlara göre zaman zaman fayda sağladığı çoğu kişi tarafından duyulmuştur.arasında kan dolaşımını arttırması yer alır. Ayrıca romatizma ve eklemde meydana gelen iltihaplanmalara da iyi geldiği söylenenler arasında yer alıyor. MS ve astım hastalığında da arı sokması tedavisinin kullanıldığı bilinir.Arı sokması sonucunda meydana gelen anaflaksi ölüme neden olabilecek kadar tehlikeli bir durumdur. Arı sokmasının normal bir insanda meydana getireceği tepkiler arı sokması belirtileri başlığında öğrenmiştik. Fakat arı sokması sonrası anaflaksi gelişirse 10-15 dakika içerisinde belirtiler ortaya çıkabilir. Özellikle yaşlılarda görülürken dolaşım bozukluğu sahipleri gibi kişilerde de bu ölümler meydana gelebilir.lerjik tepki sonrası boğazda meydana gelen ödemler, tansiyonun düşmesi, ve kalp krizi gibi rahatsızlıklar sonucu ölüm gerçekleşebilir. Böyle bir durum olduğunda acilen 112 aranmalıdır.ortaya çıktığında kişiler oldukça rahatsız olabilir. Bu sebeplesorusu çoğu kişi tarafından merak edilir. Arı sokması sonucunda oluşan şişlik ve kızarıklık 2 gün içinde geçer. Fakat bazı durumlarda bu süre uzayarak 2-7 gün arasında değişebilir.