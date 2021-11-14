ABD Dışişleri Bakanlığı heyetinden YPG'ye ziyaret

Hain terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı olan YPG, ABD'nin desteğiyle varlığını sürdürmeye devam ediyor.Son olarak ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir heyet, YPG Genel Komutanı Mazlum Kobani ve DSM Yürütme Kurulu Başkanı İlham Ahmed ile bir araya geldi.ABD Dışişleri Bakanlığı heyetine, Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Ethan Goldrich başkanlık ederken, ABD'li bazı diplomatlar da eşlik etti.Rojava'ya yapılacak yardımların ele alındığı görüşmede YPG, ABD'den kendilerine verilen desteğin artırılmasını istedi.Öte yandan yaşanan bu ziyaret, ABD'nin YPG'ye şu zamana dek yaptığı diğer yardımları akıllara getirdi.YPG, ABD'den aldıkları Bradley tipi zırhlı araçların görüntülerini paylaşmıştı. Yardımların yanı sıra YPG'li teröristlere eğitim de verildi.Silahla donatılan teröristler, Suriye'nin kuzeyindeki Haseke, Deyrizor ve Kamışlı'daki kamplarda aldıkları eğitimlerden sonra eylemlere katılıyor.