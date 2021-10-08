Valelerde artık güvenli döneme geçildi

Valeler, mesleki eğitim almadan göreve başlıyor ve bazen de araç sahipleri ile ciddi tartışmalar yaşayabiliyordu. Kamuoyunda sık sık gündeme gelen bu tartışmalar nedeni ile yapılan faaliyette güven sağlamak için meslek örgütü devreye girdi.



ARTIK VALELERİN YAKALARINDA MESLEKİ YETERLİLİK KARTI BULUNACAK

Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu (TOBFED, valelerin artık yakalarında Mesleki Yeterlilik Kurumu'na ait “Mesleki Yeterlilik Kimlik Kartı” taşıyacağını duyurdu.



TOBFED tarafından başlatılan vale mesleğinin standartlarının belirlenmesi ve yasal kurallara bağlanması çalışmaları neticesini verdi.



QR KOD İLE VALELERİN, MESLEK İÇİN YETERLİ OLUP OLMADIKLARI BELLİ OLACAK

Mesleki Yeterlilik Kimlik Kartı arkasında bulunan QR kod ile valelerin, meslek için yeterli olup olmadıkları sorgulanabilecek.



VALELERLE İLGİLİ GÜNDEMDEN DÜŞMEYEN KAVGALARIN SON BULMASI BEKLENİYOR

Açıklamada görüşlerine yer verilen TOBFED Genel Başkanı Serkan Bakırtaş, valelerle ilgili sürekli medyaya yansıyan kavga, cinayet, şiddet gibi haberlerin artık son bulmasını umduklarını belirtti.



Bu kimlik kartı ile artık vale-değnekçi ayrımının net olarak yapılabileceğini vurgulayan Bakırtaş, 5 yılı aşkın süredir bu yasal düzenleme için mücadele ettiklerini ve sonunda muvaffak olduklarını bildirdi.



“ZORLA PARA TOPLAYAN DEĞNEKÇİLER DÖNEMİ KAPANDI”

Bakırtaş, hiçbir eğitimden geçmemiş, yasal sorumluluğu olmadan, restoran ya da trafiğin yoğun olduğu yerlerde bir alanı kapatarak insanlardan zorla para toplayan değnekçiler döneminin kapandığının altını çizdi.



“KİMLİK KARTLI VALELERE ARAÇLAR EMANET EDİLEBİLİR”

Vale mesleğinin kurallarını net belli olduğunu belirten Bakırtaş, 'Vatandaşlarımız bu kimlik kartını gördükleri valelere araçlarını gönül rahatlığı ile emanet edebilirler.' ifadelerini kullandı.