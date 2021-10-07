Formula 1 İstanbul dünyanın en çok izlenen organizasyonlarından biridir. Bu yıl İstanbul’da yapılacak olan Formula 1 için geri sayım başladı. Peki Formula 1 İstanbul Ne Zaman Yapılacak? Formula 1 İstanbul Saat Kaçta Başlayacak? Formula 1 İstanbul Hangi Kanalda Yayınlanacak? İşte Formula 1 İstanbul’a dair merak edilen tüm detaylar…
Tüm tutkunların merakla beklediği Formula 1 İstanbul 8 Ekim’de başlıyor. İstanbul Park’ta yapılacak etkinlik Formula 1 Rolex Turkish Grand Prix'i için geri sayım başladı bile. Bu hafta İstanbul’da dünyanın en hızlı arabaları yarışacak. Yapılacak yarışa gidemeyenler evlerinde televizyondan izleyebilecek. Geri sayımın başlamasıyla motor sporları tutkunları “Formula 1 İstanbul Ne Zaman Yapılacak? Formula 1 İstanbul Hangi Kanalda Yayınlanacak?” sorularına yanıt aramaya başladı. Sizler için Formula 1 Rolex Turkish Grand Prix'e dair tüm detayları haberimizde topladık.