Formula 1 İstanbul Ne Zaman Yapılacak? Formula 1 İstanbul Saat Kaçta Başlayacak? Formula 1 İstanbul Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Tüm tutkunların merakla beklediği Formula 1 İstanbul 8 Ekim’de başlıyor. İstanbul Park’ta yapılacak etkinlik Formula 1 Rolex Turkish Grand Prix'i için geri sayım başladı bile. Bu hafta İstanbul’da dünyanın en hızlı arabaları yarışacak. Yapılacak yarışa gidemeyenler evlerinde televizyondan izleyebilecek. Geri sayımın başlamasıyla motor sporları tutkunları “Formula 1 İstanbul Ne Zaman Yapılacak? Formula 1 İstanbul Hangi Kanalda Yayınlanacak?” sorularına yanıt aramaya başladı. Sizler için Formula 1 Rolex Turkish Grand Prix'e dair tüm detayları haberimizde topladık.





Formula 1 İstanbul Ne Zaman Yapılacak?



Formula 1 İstanbul Yarış Programı



Formula 1 Hangi Kanaldan Yayınlanacak?



Formula 1 İstanbul 8 Ekim günü 16.002’da başlayacak. 8 Ekim’de sadece sıralama turları gerçekleştirilecek. 44 turluk yarış ise 10 Ekim Pazar günü 16.00’da yapılacak.8 Ekim Cuma, 11.30: 1. Antrenman turları8 Ekim Cuma, 13.00: Basın toplantısı8 Ekim Cuma, 15.00: 2. Antrenman turları9 Ekim Cumartesi, 12.00: 3. Antrenman turları9 Ekim Cumartesi, 15.00: Sıralama turları10 Ekim Pazar, 15.00: YarışFormula 1 İstanbul 8 Ekim’den itibaren S Sport 2 - S Sport Plus kanallarında yayınlanacak. Yarışlar, Basın toplantısı, sıralama turları ve antrenman süreçlerinin hepsi televizyondan izlenebilecek.?” sorularının yanıtı alınan son bilgilere göre bu şekilde düzenlenmiştir.