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Formula 1 İstanbul Ne Zaman Yapılacak? Formula 1 İstanbul Saat Kaçta Başlayacak? Formula 1 İstanbul Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Formula 1 İstanbul Ne Zaman Yapılacak? Formula 1 İstanbul Saat Kaçta Başlayacak? Formula 1 İstanbul Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Formula 1 İstanbul dünyanın en çok izlenen organizasyonlarından biridir. Bu yıl İstanbul’da yapılacak olan Formula 1 için geri sayım başladı. Peki Formula 1 İstanbul Ne Zaman Yapılacak? Formula 1 İstanbul Saat Kaçta Başlayacak? Formula 1 İstanbul Hangi Kanalda Yayınlanacak? İşte Formula 1 İstanbul’a dair merak edilen tüm detaylar…

Ekleme Tarihi: 7 Ekim 2021 Perşembe 14:01
Güncelleme Tarihi: 7 Ekim 2021 Perşembe 14:03
Formula 1 İstanbul Ne Zaman Yapılacak? Formula 1 İstanbul Saat Kaçta Başlayacak? Formula 1 İstanbul Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Tüm tutkunların merakla beklediği Formula 1 İstanbul 8 Ekim’de başlıyor. İstanbul Park’ta yapılacak etkinlik Formula 1 Rolex Turkish Grand Prix'i için geri sayım başladı bile. Bu hafta İstanbul’da dünyanın en hızlı arabaları yarışacak. Yapılacak yarışa gidemeyenler evlerinde televizyondan izleyebilecek. Geri sayımın başlamasıyla motor sporları tutkunları “Formula 1 İstanbul Ne Zaman Yapılacak? Formula 1 İstanbul Hangi Kanalda Yayınlanacak?” sorularına yanıt aramaya başladı. Sizler için Formula 1 Rolex Turkish Grand Prix'e dair tüm detayları haberimizde topladık.

Formula 1 İstanbul Ne Zaman Yapılacak?


Formula 1 İstanbul 8 Ekim günü 16.002’da başlayacak. 8 Ekim’de sadece sıralama turları gerçekleştirilecek. 44 turluk yarış ise 10 Ekim Pazar günü 16.00’da yapılacak.

Formula 1 İstanbul Yarış Programı

Formula 1 İstanbul Yarış Programı


8 Ekim Cuma, 11.30: 1. Antrenman turları
8 Ekim Cuma, 13.00: Basın toplantısı
8 Ekim Cuma, 15.00: 2. Antrenman turları
9 Ekim Cumartesi, 12.00: 3. Antrenman turları
9 Ekim Cumartesi, 15.00: Sıralama turları
10 Ekim Pazar, 15.00: Yarış

Formula 1 Hangi Kanaldan Yayınlanacak?


Formula 1 İstanbul 8 Ekim’den itibaren S Sport 2 - S Sport Plus kanallarında yayınlanacak. Yarışlar, Basın toplantısı, sıralama turları ve antrenman süreçlerinin hepsi televizyondan izlenebilecek.

Formula 1 İstanbul Yarış Programı

Formula 1 İstanbul Ne Zaman Yapılacak? Formula 1 İstanbul Hangi Kanalda Yayınlanacak?” sorularının yanıtı alınan son bilgilere göre bu şekilde düzenlenmiştir.

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