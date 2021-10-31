Yolculara bıçakla saldırdı, vagonu ateşe verdi...

Japonya'nın başkenti Tokyo'da bir trende dehşet anları yaşandı. Hareket halindeki trende yolculara bıçaklı saldırı düzenlendi. Saldırıyı gerçekleştiren adam daha sonra içinde hidroklorik asit olduğu tahmin edilen bir tür sıvıyı etrafa saçarak vagonu ateşe verdi. Olayda çok sayıda kişi yaralandı...

Japonya'nın başkenti Tokyo'da, hareket halindeki trende yolculara bıçaklı saldırı düzenleyen bir adam vagonu ateşe verdi. Başkent Tokyo'nun batısındaki Çofu bölgesinde hareket halindeki 10 vagonlu trende, bir adam bıçakla yolculara saldırdı.ASİT SAÇTI, ATEŞE VERDİSaldırı, yerel saatle 20.00 civarında Keio hattında Şincuku yönüne doğru hareket eden tren, Çofu'daki Kokuryo istasyonundayken gerçekleşti. Yolculara saldıran adam, daha sonra içinde hidroklorik asit olduğu tahmin edilen bir tür sıvı saçtığı vagonu ateşe verdi.ÇOK SAYIDA YARALI VARKyodo ajansına göre, olayda 1'i ağır, 15 kişi yaralandı. Vagonda hasar meydana geldi.Bölgeye sevk edilen emniyet güçleri, 20'li yaşlarındaki saldırganı gözaltına alırken, itfaiye birimleri vagonda çıkan yangını söndürdü.