  • USD: 9,48 - 9,50
  • EURO: 11,00 - 11,02
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Millet İttifakı'nda tezkere çatlağı: İYİ Partili Müsavat Dervişoğlu'ndan 'CHP’nin durumu tartışılır' çıkışı

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, katıldığı canlı yayında CHP'nin Suriye ve Irak tezkeresine "hayır" demesine ilişkin konuştu. CHP'nin 2019'da evet dediği tezkereye şimdi hayır demesini eleştiren Dervişoğlu, "CHP'nin durumu tartışılır" ifadesini kullandı.

Millet İttifakı'nda tezkere çatlağı: İYİ Partili Müsavat Dervişoğlu'ndan 'CHP’nin durumu tartışılır' çıkışı
Ekleme: 28.10.2021 - 23:33 Güncelleme: 28.10.2021 - 23:42 / Editör: Ozge Selin
Millet İttifakı'nda tezkere çatlağı: İYİ Partili Müsavat Dervişoğlu'ndan 'CHP’nin durumu tartışılır' çıkışı
Mehmetçik'in gerektiğinde Irak ve Suriye'ye gönderilmesi konusunda Cumhurbaşkanına verilen yetkinin 2 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, CHP ve HDP'nin "hayır" oylarına karşı AK Parti, MHP ve İYİ Partinin "evet" oylarıyla kabul edildi.

CHP'nin tezkereye "hayır" demesi gizli ittifak ortağı HDP tarafından olumlu karşılansa da diğer ortağı İYİ Parti'nin tepkisini çekti.

CNN Türk ekranlarında CHP'ye tepkisini dile getiren İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, "4 Ekim 2019 tarihli tezkere ile hükümetin TBMM'nin gündemine getirdiği ve oylattığı diğer tezkere arasında herhangi bir fark olmadığını göreceksiniz. En önemli ve en belirgin fark bu tezkerenin iki yıllık olmasıdır." dedi.

"CHP'NİN DURUMU TARTIŞILIR"
Dervişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşi siyasallaştırmadan anlatmaya çalışayım; bu iki tezkere arasında üzerinde tartışılacak bir şey yok ise ilk tezkereye evet deyip bugün hayır diyenin durumu tartışılır. CHP'nin durumu tartışılır"
Sağlık Bakanlığı'ndan 'karantina süresi düştü' şeklindeki haberlere ilişkin açıklama
Millet İttifakı'nda tezkere çatlağı: İYİ Partili Müsavat Dervişoğlu'ndan 'CHP’nin durumu tartışılır' çıkışı
Muharrem İnce'den 'Tezkereye 'Evet' demek ihanettir' diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki
Amca çocukları arasındaki kavga kanlı bitti! Pompalı tüfekle vurarak öldürdü
İYİ Partililer Akşener'e soru soran vatandaşın üzerine yürüdü
Mark Zuckerberg duyurdu! Facebook’un yeni adı ve logosu belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadını dışlayan bir toplum gücünün yarısından vazgeçmiştir
Başkan Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı: Sinsi saldırıların bizi yolumuzdan alıkoymasına izin vermeyeceğiz
Ömer Çelik'ten CHPye tezkere tepkisi: Bu ibretlik bir durumdur savrulma yaşadılar
28 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum...
HDP'yle birlikte 'Hayır' oyu demişti! Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken sözler: Tezkereye 'Evet' demek Cumhuriyet'e ihanettir
AK Parti MYK toplantısı sona erdi! Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
İngiltere ve Fransa arasında kriz: Fransız Bakandan gerilimi tırmandıracak sözler...
AKM Millet Bahçesi açıldı! Başkan Erdoğan, 'Bu vesile ile bir müjde vermek istiyorum' diyerek duyurdu...
MEB'den flaş karar! Tüm lise öğrencilerini ilgilendiriyor...
Müge Anlı'da gündeme gelmişti! İkranur Tirsi cinayetinde karar açıklandı
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na Kandil'den takdir belgesi! Tezkereye hayır dedi ödülü kaptı
Arızalanan İETT otobüsü dumanlar içinde yola devam etti
28 Şubat davası hükümlüsü Hakkı Kılınç ve Erol Özkasnak hakkında kritik karar
FETÖ'nün Ayşe Özdoğan tezgahı çöktü! Tutanakla kayda alındı: Kendisi istememiş...
Dizilerden etkilenip soyadlarını 'Alemdar' ve 'Çakırbeyli' yapmak istiyorlar

Dizilerden etkilenip soyadlarını 'Alemdar' ve 'Çakırbeyli' yapmak istiyorlar

Beykoz’da 30 saniyede 60 bin TL’lik far hırsızlığı kamerada

Beykoz’da 30 saniyede 60 bin TL’lik far hırsızlığı kamerada

Meteorolojiden 33 ile yağış uyarısı: Kar ve kuvvetli sağanak geliyor

Meteorolojiden 33 ile yağış uyarısı: Kar ve kuvvetli sağanak geliyor

Fenerbahçe antrenmanında dikkat çeken Mesut Özil detayı! Eleştiri oklarının hedefindeydi...

Fenerbahçe antrenmanında dikkat çeken Mesut Özil detayı! Eleştiri oklarının hedefindeydi...

Deprem! Bitcoin çakıldı: Kripto paralar türbülansa girdi: Shiba coin ne kadar oldu

Deprem! Bitcoin çakıldı: Kripto paralar türbülansa girdi: Shiba coin ne kadar oldu

Van’da, gölde yüzen yaban domuzu Van Gölü canavarı zannedildi

Van’da, gölde yüzen yaban domuzu Van Gölü canavarı zannedildi