Buzdolabı Kokusu Nasıl Giderilir?



Buzdolabı Kokusu Neden Kaynaklanır?



Hem yemeklere sinerek hem de etrafa yayılarak bizleri rahatsız eden bu koku için buzdolabı kokusu giderme yöntemleri oldukça merak edilmektedir. Peki,ve merak edilenler…Buzdolabı teknoloji tarafından bize sunulan en büyük nimetlerden birisidir. Yiyeceklerimizin bozulmasını engelleyerek güvenle saklamamıza yardımcı olmaktadır. Fakat bazı durumlarda buzdolabını açtığımızda kötü bir koku fark ederiz.Etrafa yayılarak bizleri yeterince rahatsız ederken yemeklerimizin içine de sinerek hayatımızı zorlaştırmaktadır. Buzdolabı kokusu neden kaynaklanır? Buzdolabı kokusu birçok sebepten ortaya çıkabilmektedir.Elektrik kesintileri, buzdolabında unutulan çürümüş yiyecekler ve daha birçok sebep buzdolabı kokusuna sebep olmaktadır. Bu durumda çoğu kişi tarafından merak edilen buzdolabı kokusu nasıl giderilir sorusunun cevabı için yazımızı okumaya takip edebilirsiniz.Buzdolabında oluşan kötü kokulardan şikâyetçiyseniz bununla baş edebilmek için birkaç yöntem bulunmaktadır. Kötü koku buzdolabındaki fan sebebiyle yiyeceklerimize de yayılarak olumsuz etkilere yol açmaktadır.Bu kokudan muzdarip çoğu kişi buzdolabı kokusu giderme yöntemlerini oldukça merak etmektedir. İşte buzdolabı kokusu için ne yapmalı sorusuna cevaplar;Elma sirkesi bakterileri temizlemekte oldukça işe yaramaktadır. Elma sirkesi ve suyu karıştırıp buzdolabına koyun. Böylece buzdolabınızdaki kötü kokudan kurtulabilirsiniz.Sirke kokusuna dayanamayanlardansanız bir kap içerisine karbonat koyun. Buzdolabındaki koku gidene kadar karbonatı buzdolabında tutun. Ayrıca günlük kokulardan da rahatsız oluyorsanız dolabınızın bir köşesinde sürekli karbonat tutabilirsiniz.Küçük bir bardağa koyacağınız sütü üstü açık bir şekilde dolaba koyun. Böylece süt kötü kokuları üzerine çekecektir.Gece demlediğiniz çaydan kalan posanın üzerine bir dilim limon koyun. Dolaba yerleştirdiğiniz posa kötü kokuyu gidermek için işinize yarayacaktır.Türk kahvesini bir kaba koyarak içine biraz pirinç ekleyin. Bu karışımı bir gece dolapta beklettikten sonra kötü kokudan rahatlıkla kurtulacaksınız.Bir pamuğa dökeceğiniz vanilya kokusunu su dolu bir kaba bırakın.Yulaf kötü kokuyu emerek bu konuda işinize yarayacaktır.Buzdolabı kokusu kömür ile giderilir mi demeyin. Boş ve kuru dolabınıza peçeteye sararak yerleştirdiğiniz kömür bu konuda oldukça işinize yarayacaktır.Limon dilimlerini bir tabak içinde dilimleyerek buzdolabına yerleştirin. Fakat bu konuda dikkat etmeniz bir nokta var. Limonları sık sık yenilemeniz bu yöntemin etkili olması açısından etkili olmaktadır.Buzdolabının temiz olmaması, koyulan yemeklerin bulaşması, çürüyen yiyecekler, buzdolabının arkasında biriken su ve kirlenen hava filtresi buzdolabı kokusu nedenleri arasında yer almaktadır.Özellikle yukarda verilen tavsiyelerin hiçbiri işe yaramadıysa buzdolabının arkasında kirli su birikmiş olabilir. Buradaki su çıkarılarak iyice temizlendiğinde bu durumdan kolayca kurtulabilirsiniz.