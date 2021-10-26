Kestane Nasıl Pişirilir? Evde En Güzel Kestane Nasıl Yapılır?

Kestane Nasıl Pişirilir?



Fırında Kestane Nasıl Pişirilir?



Tavada Kestane Nasıl Pişirilir?



Suda Kestane Nasıl Pişirilir?



Mikrodalgada Kestane Nasıl Pişirilir?



Közde Kestane Nasıl Pişirilir?



, kış aylarının gelmesiyle çoğu kişinin merak ettiği bir konu oldu. Kestaneler günümüzde farklı pişirme yöntemleriyle herkesin damak tadına hitap eden yiyeceklerden biridir. Besleyici özelliklere sahip olan kestane kış aylarında çok fazla tüketilir. Kestane besleyici bir yiyecek olmasının yanında oldukça da sağlıklıdır. PekiKestane pişirmenin pek çok farklı yöntemi vardır. Bu sayede herkes elindeki seçeneklerle çok lezzetli kestaneler pişirebilir. İşteKestane, zengin pişirme yöntemlerine sahip yiyeceklerden biridir. Genellikle kışın kestane satan satıcılar kestaneyi kavurarak pişirirler.Kestane evde kolaylıkla yapılabilecek bir üründür. Kestane pişirmek için hangi yöntemi kullanırsanız kullanın, en önemli teknik kestaneleri tıraş etmektir. Çizik ne kadar derin olursa kestanenin içi o kadar olgunlaşır.Kestaneleri ellerinizi incitmeden kazımak için çeşitli aletler satın alabilirsiniz. Bunları elde ederek kolayca kestane çizebilirsiniz.Kestanenin çizildiği yön de çok önemlidir. Geniş yüzeyinde çizikler varsa, daha kolay soyulacaktır.Aldığınız kestanelerin kalitesi de lezzetli kestaneleri pişirmek ve yemek için önemlidir. Kestanenin boyutu çok küçük olursa pişerken büzüştüğü için aldığınız lezzet azalacaktır. Bu nedenle büyük kestane tercih edilmesi önerilir. Ayrıca iri kestanelerin çizilmesi ve pişirme yöntemleri de daha kolaydır.Kestane fırında nasıl pişirilir? Bu soru evde kestane yapmak isteyenlerin merak ettiği konulardan biri. Kestane, fırında pişirilebilen bir yiyecek türüdür.Fırında kestane pişirmek için yıkanmış kestaneleri çizin. Kestaneleri fırın tepsisine koyun ve yaklaşık 20 dakika pişirin. Fırında kestane kavurma işleminde fırın sıcaklığı 170 ile 205 derece arasında olmalıdır.Kullanacağınız tepsinin lekelenmesini önlemek için kestaneleri fırında pişirme kağıdı üzerinde közleyebilirsiniz. Böylece kestanelerin tepsiye yapışmasını engelleyebilir ve kestanelerin birkaç saniye içerisinde tüketim için tepsiden ayrılmasını sağlayabilirsiniz.Kestane pişirmenin yollarından biri de tava kullanmaktır. Peki teflon tavada kestane nasıl pişirilir? Kestaneleri bir tavada pişirmek için önce yıkanmış kestaneleri çizmeniz gerekir. Çizdiğiniz kestaneleri iki saat suda bekleterek yumuşatabilirsiniz. Eğer suda bekletecek vaktiniz yoksa 1 kg kestane tencereye 1 su bardağı su koyun. Kestaneleri bu şekilde haşlamakta fayda var. Bu şekilde pişirilen kestaneler deforme olmayacak ve yumuşacık olacaktır. Tenceredeki suya koyduğunuz kestaneleri kavurabilirsiniz. Kestaneleri tavada en iyi şekilde pişirmek için Teflon veya yanmaz yapışmaz bir tava kullanılması tavsiye edilir. Kestaneleri bir tencerede haşlamak isterseniz tencerenin iç yüzeyi yıpranmışsa, bazı kestanelerin tencereye yapışmasına neden olabilirsiniz.Kestaneleri suda da haşlayabilirsiniz. Bu yöntemi kullanarak kestanelerin kurumasını da önleyebilirsiniz. Kestaneler suda pişmeyecekse yaklaşık iki saat suda kalmaları gerekir. Bu işlem kestanelerin yumuşamasını ve soyulmasını kolaylaştırır.Kestaneleri bir tencereye az miktarda su koyup kaynatıp suyunu tamamen çektikten sonra kavurarak pişirebilirsiniz.Kestaneleri haşlama yöntemi genellikle kestane şekeri yapımında ilk adımdır. Kestane şekeri yapmak isterseniz kestaneleri sıcak suda bir süre haşlayabilirsiniz. Bu şekilde pişirilen kestaneler herhangi bir işlem görmeden direkt olarak da yenebilir.Kestane pişirmenin yollarından biri de mikrodalga fırında kestane pişirmektir. Kestaneyi mikrodalga fırında pişirme yöntemi çok basit ve pratik bir yöntem olan lezzetli kestaneler yapabilir. Peki mikrodalga fırında kestane nasıl pişirilir? Yıkanmış kestanelerimizi geniş kısmından çizin. 45 dakika ılık suda beklettikten sonra kestaneleri mikrodalgada direkt tabağa koyabilirsiniz. Islatma süresini uzatırsanız kestaneleriniz daha yumuşak olacaktır.Mikrodalga fırının ayarlarına göre kestane pişirme seçeneklerini seçerek kestanelerin boyutuna göre 5 dakika ile 8 dakika arasında pişirme yapabilirsiniz. Kabuklarını yakmak istiyorsanız, bir tavada biraz pişirirseniz ideal bir kestane elde etmiş olursunuz.Kestanenin belki de en lezzetli hallerinden biri, közde veya ateşte pişirilmesidir. Bazı püf noktalarına dikkat ederek kestaneleri közde veya ateşte kolayca pişirebilirsiniz. Kestaneleri bu şekilde pişirmek için önce yıkanmış kestaneleri çizin. Sudaki kestaneleri ateşe atıp pişirebilirsiniz. Kestaneleri ateşte veya közde pişirmenin püf noktası, kısa sürede yüksek ısıda pişirmektir. Bu şekilde yapılan kestaneler lezzetli olacaktır.