  • USD: 9,74 - 9,75
  • EURO: 11,33 - 11,35
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kestane Nasıl Pişirilir? Evde En Güzel Kestane Nasıl Yapılır?

Kestane pişirme yöntemleri, kış aylarının gelmesiyle yeniden araştırılmaya başladı. Neredeyse herkesin severek tükettiği kestane birden fazla seçenekte pişirilebilir. Peki Kestane Nasıl Pişirilir? Evde En Güzel Kestane Nasıl Yapılır?

Ekleme: 26.10.2021 - 13:04 Güncelleme: 26.10.2021 - 13:07 / Editör: Ozge Selin
Kestane Nasıl Pişirilir? Evde En Güzel Kestane Nasıl Yapılır?
Kestane pişirme yöntemleri, kış aylarının gelmesiyle çoğu kişinin merak ettiği bir konu oldu. Kestaneler günümüzde farklı pişirme yöntemleriyle herkesin damak tadına hitap eden yiyeceklerden biridir. Besleyici özelliklere sahip olan kestane kış aylarında çok fazla tüketilir. Kestane besleyici bir yiyecek olmasının yanında oldukça da sağlıklıdır. Peki Kestane Nasıl Pişirilir? Evde En Güzel Kestane Nasıl Yapılır? Kestane pişirmenin pek çok farklı yöntemi vardır. Bu sayede herkes elindeki seçeneklerle çok lezzetli kestaneler pişirebilir. İşte kestane pişirme yöntemleri

Kestane Nasıl Pişirilir? Evde En Güzel Kestane Nasıl Yapılır?

Kestane Nasıl Pişirilir?


Kestane, zengin pişirme yöntemlerine sahip yiyeceklerden biridir. Genellikle kışın kestane satan satıcılar kestaneyi kavurarak pişirirler.

Kestane evde kolaylıkla yapılabilecek bir üründür. Kestane pişirmek için hangi yöntemi kullanırsanız kullanın, en önemli teknik kestaneleri tıraş etmektir. Çizik ne kadar derin olursa kestanenin içi o kadar olgunlaşır.

Kestaneleri ellerinizi incitmeden kazımak için çeşitli aletler satın alabilirsiniz. Bunları elde ederek kolayca kestane çizebilirsiniz.

Kestanenin çizildiği yön de çok önemlidir. Geniş yüzeyinde çizikler varsa, daha kolay soyulacaktır.

Aldığınız kestanelerin kalitesi de lezzetli kestaneleri pişirmek ve yemek için önemlidir. Kestanenin boyutu çok küçük olursa pişerken büzüştüğü için aldığınız lezzet azalacaktır. Bu nedenle büyük kestane tercih edilmesi önerilir. Ayrıca iri kestanelerin çizilmesi ve pişirme yöntemleri de daha kolaydır.

Fırında Kestane Nasıl Pişirilir?


Kestane fırında nasıl pişirilir? Bu soru evde kestane yapmak isteyenlerin merak ettiği konulardan biri. Kestane, fırında pişirilebilen bir yiyecek türüdür.
Fırında kestane pişirmek için yıkanmış kestaneleri çizin. Kestaneleri fırın tepsisine koyun ve yaklaşık 20 dakika pişirin. Fırında kestane kavurma işleminde fırın sıcaklığı 170 ile 205 derece arasında olmalıdır.

Kestane Nasıl Pişirilir? Evde En Güzel Kestane Nasıl Yapılır?

Kullanacağınız tepsinin lekelenmesini önlemek için kestaneleri fırında pişirme kağıdı üzerinde közleyebilirsiniz. Böylece kestanelerin tepsiye yapışmasını engelleyebilir ve kestanelerin birkaç saniye içerisinde tüketim için tepsiden ayrılmasını sağlayabilirsiniz.

Tavada Kestane Nasıl Pişirilir?


Kestane pişirmenin yollarından biri de tava kullanmaktır. Peki teflon tavada kestane nasıl pişirilir? Kestaneleri bir tavada pişirmek için önce yıkanmış kestaneleri çizmeniz gerekir. Çizdiğiniz kestaneleri iki saat suda bekleterek yumuşatabilirsiniz. Eğer suda bekletecek vaktiniz yoksa 1 kg kestane tencereye 1 su bardağı su koyun. Kestaneleri bu şekilde haşlamakta fayda var. Bu şekilde pişirilen kestaneler deforme olmayacak ve yumuşacık olacaktır. Tenceredeki suya koyduğunuz kestaneleri kavurabilirsiniz. Kestaneleri tavada en iyi şekilde pişirmek için Teflon veya yanmaz yapışmaz bir tava kullanılması tavsiye edilir. Kestaneleri bir tencerede haşlamak isterseniz tencerenin iç yüzeyi yıpranmışsa, bazı kestanelerin tencereye yapışmasına neden olabilirsiniz.

Suda Kestane Nasıl Pişirilir?


Kestaneleri suda da haşlayabilirsiniz. Bu yöntemi kullanarak kestanelerin kurumasını da önleyebilirsiniz. Kestaneler suda pişmeyecekse yaklaşık iki saat suda kalmaları gerekir. Bu işlem kestanelerin yumuşamasını ve soyulmasını kolaylaştırır.

Kestaneleri bir tencereye az miktarda su koyup kaynatıp suyunu tamamen çektikten sonra kavurarak pişirebilirsiniz.

Kestaneleri haşlama yöntemi genellikle kestane şekeri yapımında ilk adımdır. Kestane şekeri yapmak isterseniz kestaneleri sıcak suda bir süre haşlayabilirsiniz. Bu şekilde pişirilen kestaneler herhangi bir işlem görmeden direkt olarak da yenebilir.

Kestane Nasıl Pişirilir? Evde En Güzel Kestane Nasıl Yapılır?

Mikrodalgada Kestane Nasıl Pişirilir?


Kestane pişirmenin yollarından biri de mikrodalga fırında kestane pişirmektir. Kestaneyi mikrodalga fırında pişirme yöntemi çok basit ve pratik bir yöntem olan lezzetli kestaneler yapabilir. Peki mikrodalga fırında kestane nasıl pişirilir? Yıkanmış kestanelerimizi geniş kısmından çizin. 45 dakika ılık suda beklettikten sonra kestaneleri mikrodalgada direkt tabağa koyabilirsiniz. Islatma süresini uzatırsanız kestaneleriniz daha yumuşak olacaktır.

Mikrodalga fırının ayarlarına göre kestane pişirme seçeneklerini seçerek kestanelerin boyutuna göre 5 dakika ile 8 dakika arasında pişirme yapabilirsiniz. Kabuklarını yakmak istiyorsanız, bir tavada biraz pişirirseniz ideal bir kestane elde etmiş olursunuz.

Közde Kestane Nasıl Pişirilir?


Kestanenin belki de en lezzetli hallerinden biri, közde veya ateşte pişirilmesidir. Bazı püf noktalarına dikkat ederek kestaneleri közde veya ateşte kolayca pişirebilirsiniz. Kestaneleri bu şekilde pişirmek için önce yıkanmış kestaneleri çizin. Sudaki kestaneleri ateşe atıp pişirebilirsiniz. Kestaneleri ateşte veya közde pişirmenin püf noktası, kısa sürede yüksek ısıda pişirmektir. Bu şekilde yapılan kestaneler lezzetli olacaktır.
Bakan Soylu 'İnşallah cumhurbaşkanımız kızmaz' diyerek ilk kez anlattı
DW Türkçe'den büyük manipülasyon! Büyükelçilerin geri adımını görmedi yine yalan haber yaptı
Her taşın altından o ve piyonları çıkıyor! Kaosçuların finansörü: George Soros
Meral Akşener'den Canan Kaftancıoğlu'na övgü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da: Fuzuli Uluslararası Havalimanı açıldı
Rus basını: Erdoğan, Batı'ya zor bir seçim sundu
Bahçeli'den MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar!
İçişleri Bakanlığı, PKK'nın kış üslenmesine yönelik tedbirleri içeren genelge yayımladı
Azra'yı hunharca katletmişti! İstenen ceza belli oldu...
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a veto
CHP'nin heykelfesti! Heykel belediyeciliğinde sıra çocuklarda!
MİT'in paketlediği 15 MOSSAD ajanıyla ilgili flaş detaylar!
Bakanlık 'acele' koduyla uyardı: İthal tohumda virüs alarmı
Kandil’den 600 yeni adam talimatı!
Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in Rust filmi setinde Halyna Hutchins'i öldürmesi olayında şok gerçek ortaya çıktı
Mutlu Kaya'dan sevindiren haber: Hikayesiyle Türkiye'nin içini acıtmıştı
60 yaşındaki komşudan 12 yaşındaki kıza iğrenç taciz! Mektupla ortaya çıktı
Vergi Paketi düzenlemesi Resmi Gazete yayımlandı! 850 bin esnafı ilgilendiriyor: İşte yasanın getirdiği yenilikler
Ermeni lobisinden ABD'ye büyükelçi tepkisi!
Zincir marketlerin hesap günü! İşte düzenleme önerilen 12 nokta
Türkiye Uzay Ajansı'ndan flaş hamle! Resmen üye oldular

Türkiye Uzay Ajansı'ndan flaş hamle! Resmen üye oldular

Akaryakıtta eşel mobil sistemi devam edecek mi? Resmi Gazete'de yayımlandı...

Akaryakıtta eşel mobil sistemi devam edecek mi? Resmi Gazete'de yayımlandı...

Türkiye’de ilk kez görüldü! Antalya’da ortaya çıktı: 5 metre boyunda 2 ton ağırlığında!

Türkiye’de ilk kez görüldü! Antalya’da ortaya çıktı: 5 metre boyunda 2 ton ağırlığında!

Araç sahiplerini ilgilendiren emsal karar: Ağır kusur kaynaklı gizli ayıp sayıldı

Araç sahiplerini ilgilendiren emsal karar: Ağır kusur kaynaklı gizli ayıp sayıldı

Alec Baldwin’in karıştığı set ölümünde şoke eden detay! Görgü tanıklarının yeni ifadeleri ortaya çıktı!

Alec Baldwin’in karıştığı set ölümünde şoke eden detay! Görgü tanıklarının yeni ifadeleri ortaya çıktı!

Dünya Meteoroloji Örgütü: 2020 yılında sera gazları rekor seviyeye ulaştı

Dünya Meteoroloji Örgütü: 2020 yılında sera gazları rekor seviyeye ulaştı