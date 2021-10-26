26 Ekim Son Depremler: Deprem mi oldu? Nerede Deprem Oldu?
Kandilli Rasathanesi 26 Ekim'de meydana gelen depremleri listeliyor. Bölgelerindeki depremleri kontrol eden vatandaşlar, Kandilli Rasathanesi son depremler listesinden faydalanabiliyor. Peki Deprem mi oldu? Nerede Deprem Oldu?
Kandilli Rasathanesi son depremler listesi, Türkiye ve yakın çevrede gerçekleşen, Türkiye'den hissedilen depremleri paylaşmaya devam ediyor. Bölgelerinde deprem olduğunu düşünen vatandaşlar son depremler listesinden kontrol edebiliyor. Peki 26 Ekim Deprem Mi Oldu? 26 Ekim Nerede Deprem Oldu? Kandilli ölçümlerine göre 26 Ekim günü henüz büyük ölçekte bir deprem meydana gelmedi. İşte Kandilli son depremler listesi...
26 EKİM SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2021.10.26 06:45:06 38.5915 30.6592 5.0 -.- 1.9 -.- EFE-SUHUT (AFYONKARAHISAR) İlksel
2021.10.26 05:46:40 37.1718 28.7037 7.9 -.- 2.0 -.- TURGUT-ULA (MUGLA) İlksel
2021.10.26 05:15:53 38.5772 31.6345 13.6 -.- 1.6 -.- MEVLUTLU-TUZLUKCU (KONYA) İlksel
2021.10.26 05:07:27 39.0057 44.2692 19.2 -.- 1.6 -.- BAYDOGAN-CALDIRAN (VAN) İlksel
2021.10.26 05:04:27 38.0313 26.1358 2.9 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.10.26 03:59:56 36.3583 27.2202 10.7 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.10.26 03:46:18 38.5755 31.6642 11.4 -.- 1.5 -.- MEVLUTLU-TUZLUKCU (KONYA) İlksel
2021.10.26 02:28:26 35.1587 25.3138 7.8 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.10.26 02:25:45 35.0920 25.1723 5.4 -.- 3.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.10.26 00:51:01 39.0810 26.4455 5.6 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.10.26 00:42:59 39.0897 27.8643 7.1 -.- 1.8 -.- ALIFAKI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel