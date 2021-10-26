26 Ekim Son Depremler: Deprem mi oldu? Nerede Deprem Oldu?

Kandilli Rasathanesi 26 Ekim'de meydana gelen depremleri listeliyor. Bölgelerindeki depremleri kontrol eden vatandaşlar, Kandilli Rasathanesi son depremler listesinden faydalanabiliyor. Peki Deprem mi oldu? Nerede Deprem Oldu?

26 EKİM SON DEPREMLER LİSTESİ



, Türkiye ve yakın çevrede gerçekleşen, Türkiye'den hissedilen depremleri paylaşmaya devam ediyor. Bölgelerinde deprem olduğunu düşünen vatandaşlar son depremler listesinden kontrol edebiliyor. Peki? Kandilli ölçümlerine göre 26 Ekim günü henüz büyük ölçekte bir deprem meydana gelmedi. İşte...Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------2021.10.26 06:45:06 38.5915 30.6592 5.0 -.- 1.9 -.- EFE-SUHUT (AFYONKARAHISAR) İlksel2021.10.26 05:46:40 37.1718 28.7037 7.9 -.- 2.0 -.- TURGUT-ULA (MUGLA) İlksel2021.10.26 05:15:53 38.5772 31.6345 13.6 -.- 1.6 -.- MEVLUTLU-TUZLUKCU (KONYA) İlksel2021.10.26 05:07:27 39.0057 44.2692 19.2 -.- 1.6 -.- BAYDOGAN-CALDIRAN (VAN) İlksel2021.10.26 05:04:27 38.0313 26.1358 2.9 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel2021.10.26 03:59:56 36.3583 27.2202 10.7 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel2021.10.26 03:46:18 38.5755 31.6642 11.4 -.- 1.5 -.- MEVLUTLU-TUZLUKCU (KONYA) İlksel2021.10.26 02:28:26 35.1587 25.3138 7.8 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel2021.10.26 02:25:45 35.0920 25.1723 5.4 -.- 3.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel2021.10.26 00:51:01 39.0810 26.4455 5.6 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel2021.10.26 00:42:59 39.0897 27.8643 7.1 -.- 1.8 -.- ALIFAKI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel