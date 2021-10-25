İsrail Türkiye'de yakalanan 15 Mossad ajanını reddetti

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 1 yıldır büyük bir gizlilikle yürütülen operasyonla Türkiye'de casusluk amacıyla faaliyet gösteren 15 kişilik Mossad şebekesini geçtiğimiz haftalarda çökertti.İsrail devleti için önem arz eden bilgi ve belgelerin elde edilmesi yönünde faaliyet yürüttükleri ve İsrail istihbarat servisiyle bağlantılı oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 15 şüphelinin “uluslararası casusluk” suçundan tutuklandı.İSRAİL İNKAR ETTİİsrail Parlamentosu Dış İlişkiler ve Güvenlik Komisyonu Başkanı Ram Ben-Barak ise yakalanan 15 kişinin Mossad ile bağı olmadığını iddia etti.Barak, “Yayınlanan isimlerin hiçbiri İsrail için çalışmıyordu.” ifadelerinde bulundu.YAKALAN 15 KİŞİ