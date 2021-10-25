2021 Noter Çalışma Saatleri: Noterler Saat Kaçta a-Açılıyor? Noter Çalışma Saatleri Ne?

2021 Noter Çalışma Saatleri



Noterde Hangi İşlemler Yapılır?



, her gün binlerce vatandaş tarafından merak ediliyor. Birçok konu için notere başvurulması ve bilgi alınması gerekir. Noter, PTT gibi koronavirüs sürecinde açılan kurumlardan biridir. Kademeli standardizasyon sürecine geçişle birlikte noterlerin çalışma saatlerinin değişip değişmediği vatabdaşlar tarafından araştırılıyor. Bu nedenle '?' soruları aratılıyor. İşte...Noterlik ofisinin günlük işleri bölgedeki diğer resmi ofislerden başlamaktadır. Noterler normal çalışma saatleri dışında çalışmaları kabul edemezler. Noter her iş günü saat 09:00'da öğle tatili olan 12:00 veya öğlen 12:30'a kadar çalışmaya başlar (noterde öğle tatili 12:00-13:00 veya 12:30- 13:30) ) çalışmaya devam edin. Noter öğleden sonra 13:00 veya 13:30'da çalışmaya devam eder ve akşam kapanış saati olan 17:00'ye kadar çalışır.Noterlerin görevlerine giren işler mahiyetleri itibariyle genel ve özel işler olarak iki gruba ayrılır.Evlenme sözleşmesi,Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi,Zilyetlik devri sözleşmesi,Miras taksimi G. menkul, hibe vaadi sözleşmesi,Şirket sözleşmesi,İrtifak hakkı vaadi ve ortak mülkün idaresi sözleşmesi,Medeni Kanunun 748. maddesine müstenit sükna hakkı sözleşmesi,Kaydı hayat ile irat bağlanması sözleşmesi (Borçlar Kanunu 507),Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, (Borçlar Kanunu 511),Mülkiyeti muhafaza kaydı ile satış sözleşmesi,Kira sözleşmesi,Menkul mallarda hibe sözleşmesi,Taksim ve ifraz sözleşmesi,Evlat edinme sözleşmesi,Temlik,Taahhütname,Kefaletname,Vasiyetname,Vakıf senedi,Aile vakfı senedi,Tanıma senedi,Muvafakatname,Sulhname,Yeddiemin senedi,Rehin senedi,Borç senedi,Fesihname,İbraname,Beyanname,Şahadetname,Piyango - Kur'a ve toplantı tutanağı,Emanetleri saklama tutanağı,İfade tutanağı,Tespit tutanağı,Vekaletname,Defter onaylanması,Çevirme,Örnek çıkartma,İmza sirküleri,Protesto işleri,İhbar - ihtarname işleri ve tebliği,Tescil,Kanunlarında noterler tarafından düzenlenmesi veya onaylanması öngörülen diğer işler.Tespit işleri,Emanet işleri, (emanet kabul ve saklama)Vasiyetname ve ölüme bağlı tasarruflarla ilgili işler,Tebligat işleridir.