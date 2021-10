Başkan Erdoğan'dan 'Muhtarlar Günü' mesajı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla bir video mesaj yayınladı.'MUHTARLARIMIZLA YAPTIĞIMIZ TOPLANTILARLA PEK ÇOK MAHALLEMİZİN, ŞEHRİMİZİN SIKINTILARINI ÇÖZDÜK'Türkiye'nin her karış toprağında hizmet veren yaklaşık 50 bin muhtarımızla gönül gönüle vererek yaptığımız işlerden biri de 2015 yılında aldığımız bir kararla 19 Ekim tarihini Muhtarlar Günü ilan etmekti. Muhtarlar Gününüzü tebrik ediyorum. Bilindiği gibi milletimizin teveccühüyle Cumhurbaşkanı görevine ilk seçilişimizin ardından 2015 yılı başından itibaren ülkemizin 81 vilayetinin tamamından muhtarlarımızla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelmeye başladık.Tam 50 ayrı toplantıyla ülkemizdeki demokrasi piramidinin tabanını oluşturan muhtarlarımızla zirvesini temsil eden Cumhurbaşkanı arasında samimi ve hasbi diyalog kanalı oluşturduk. Bu toplantılarımızla hasbihal etmenin yanında gerek muhtarlarımızın gerekse muhtarlarımız aracılığıyla pek çok vatandaşımızın, mahallemizin, şehrimizin sıkıntılarını çözdük.'MUHTAR MAAŞLARINDA DA CİDDİ ARTIŞLAR YAPTIK'Sizlerle birlikte geliştirdiğimiz bu yöntemi İçişleri Bakanlığımız bünyesinde ihdas ettiğimiz Muhtarlık Daire Başkanlığı ve Muhtarlık Bilgi Sistemi ile kurumsallaştırarak daha etkin şekilde kullanılabilir hale getirdik. Bu mekanizmalar vasıtasıyla muhtarlarımızın ve muhtarlıklarımızın meselelerinin en üst düzeyde ve tek elden takibini sağladık. Muhtarlarımıza illerimizde Vali Yardımcısı, büyükşehirlerde Genel Sekreter Yardımcısı, diğer yerlerde ise Belediye Başkan Yardımcısı düzeyinde muhataplar belirlenmesini temin ettik. Yine bu istişareler sayesinde muhtarların en büyük sıkıntılarından biri olan SGK primlerinin devlet tarafından ödenmesini sağlarken muhtar maaşlarında da ciddi artışlar yaptık.'MUHTARLIK MÜESSESESİNİN ZATEN HAKKI OLAN KONUMA GELMESİNİ TEMİN ETTİK'Tek tip kimlik belgesinden silah ruhsatı harcına kadar pek çok konuda muhtarlarımızın taleplerinin hayata geçirilmesine vesile olduk. İhtiyaç duyulan yerlerdeki uygun kamu arazileri üzerinde muhtarlık binaları yapılmasının yolunu açtık. Böylece muhtarlık müessesesinin zaten hakkı olan konuma gelmesini temin ettik.'HER KONUDA İLGİLİ BİRİMLERİMİZE YOL GÖSTEREN MUHTARLARIMIZA ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM'Koronavirüs salgını döneminde muhtarlarımızın Vefa Sosyal Destek grupları bünyesinde gerçekleştirdikleri hizmetlerin altını özellikle çizmek istiyorum. Mahallesinde yaşayan her bireyin sağlığının takibinden temel ihtiyaçlarının karşılanmasına kadar her konuda ilgili birimlerimize yol gösteren, onlarla birlikte gece gündüz çalışan muhtarlarımıza şükranlarımı sunuyorum.'Cumhurbaşkanı olmakla kalmadık, muhtarlarımızı da hak ettikleri konuma getirdik'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığım döneminde hapis cezası aldığımda birileri güya kendi akıllarınca sizleri küçümseyerek 'Muhtar bile olamaz' manşetleri atmışlardı. Biz kendimiz Cumhurbaşkanı olmakla kalmadık, muhtarlarımızı da hak ettikleri konuma getirdik. Muhtarlarımızın da kendilerine olan güvenimizi boşa çıkarmayarak gayretleri ve fesaretleriyle bu konumun hakkını vermeye başladıklarını memnuniyetle görüyoruz.'DÜNYADA YEREL DEMOKRASİNİN BÖYLESİNE YAYGIN VE ETKİN BİR ŞEKİLDE UYGULANABİLDİĞİ PEK AZ ÜLKE VARDIR'Dünyada bizdeki muhtarlık kurumu gibi yerel demokrasinin böylesine yaygın ve etkin bir şekilde uygulanabildiği pek az ülke vardır. Devletin, mahalle ve köy halkı üzerindeki gözü kulağı, eli kolu, sesi nefesi, mahalle ve köy ahalisinin de devlet nezdindeki temsilcisi olarak muhtarlarımızla daha yapacak çok işimiz var.'DERTLİ OLACAĞIZ Kİ NE YAPACAĞIMIZI, NASIL YAPACAĞIMIZI, NE ZAMAN YAPACAĞIMIZI GÖREBİLELİM'Bizim işimiz Türkiye'ye eser kazandırmak sizlerin işi de mahallenize, köyünüze sahip çıkmaktır. Mevlana Hazretleri 'Dert insana yol gösterir' diyor. Hep birlikte dertli olacağız ki ne yapacağımızı, nasıl yapacağımızı, ne zaman yapacağımızı görebilelim. Biz bugüne kadar muhtarlarımızla yol yürüdük bundan sonra da onlarla birlikte yol yürümeye devam edeceğiz.