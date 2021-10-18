Soylu’dan ABD Ankara Büyükelçiliği’ne tepki!

Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçiliği, Gezi olayları ve 15 Temmuz darbe girişiminden yargılanan işadamı Osman Kavala'nın tutukluluğu ile ilgili açıklama yaptı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Büyükelçilerin yürüyen bir davada yargıya tavsiye ve telkinde bulunması kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçiliği, Gezi olayları ve 15 Temmuz darbe girişiminden yargılanan işadamı Osman Kavala'nın tutukluluğu ile ilgili açıklama yaptı.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ABD Ankara Büyükelçiliği'ne tepki gösterdi. Soylu "Türkiye Cumhuriyeti, demokratik, hukuk devletidir. Büyükelçilerin yürüyen bir davada yargıya tavsiye ve telkinde bulunması kabul edilemez. Tavsiye ve telkininiz, hukuk ve demokrasi anlayışınıza gölge düşürmektedir' dedi.