Mücahit Birinci: 28 Şubat'ın İmam Hatiplere yaptığı düşmanlığın aynısını şu anda CHP TÜGVA'ya yapıyor

"GENÇLERİN TAMAMINI 'LİYAKATSİZ' OLARAK NİTELEMEK İÇLER ACISI BİR DURUMDUR""28 Şubat'ın İmam Hatiplere yaptığı düşmanlığın aynısı şu anda CHP tarafından TÜGVA'ya TÜRGEV'e ve Ensaf Vakfı'na yapılmaktadır." diyen Mücahit Birinci, "Dolayısıyla burada bir çarpık bakış açısı var. TÜGVA'daki gençlerin tamamını liyakatsiz olarak nitelemek içler acısı bir durumdur. " ifadelerini kullandı."14 BİN KİŞİYİ İBB'DE İŞTEN ÇIKARILDI"Birinci, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bizim insanlarımız milli manevi duruşa sahip çıkan insanlar neden liyakatsiz olacaklar? Neden böyle bir peşin yargı ile biz buna boyun eğmek durumundayız biz? Neden onlar 'liyakatsiz' yapıştırmasını yapıştırdığında biz savunmaya geçeceğiz? Hayır efendim. Bu vatandaşlarımızın hiçbir şekilde liyakatsiz olduğu kanaatinde değilim. Öyle bir şeyi kabul etmiyorum. Eğer liyakatsizlik meselesini bunlar değerlendirecekse bakın 14 bin kişi İBB'den işten çıkarıldı. Tamamen partizanca. Namus sözü vermelerine rağmen bunu yaptılar. Burada nerede liyakatten bahsedeceğiz?"