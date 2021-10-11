AÖL kayıt yenileme tarihleri ne zaman? AÖL kayıt yenileme tarihleri uzatıldı mı?

AÖL 2021 Kayıt Yenileme Tarihleri Uzatıldı Mı?



AÖL Başvuruları Nasıl Yapılır?



Açıköğretim kapsamında eğitim veren ortaokul, lise, meslek lisesi ve İmam Hatip Liselerinin AÖL kayıt yenileme tarihi uzatıldı. 6 Eylül'de başlayan 2021 AÖL sınavlarının ilk dönemi için kayıt yaptıracak adaylar, AÖL'e ilk kayıt ve kayıt yenileme sürecinin ne zaman biteceği sorusuna yanıt arıyor. Peki? Sizler için AÖL kayıt yenilemeye dair tüm detayları bir araya getirdik.2021-2022 eğitim öğretim yılı ilk kayıt ve yenileme için son tarih 15 Ekim'e uzatıldı. Çin Halk Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı, resmi bir yazı ile ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihlerinin uzatıldığını duyurdu. MEB AÖL'ün yayınladığı resmi yazı şöyle:Açıköğretim lisesine ilk kayıt yaptıran öğrenci; önce T.C., sınav ücretini kimlik numarası ile anlaşmalı bankaya öder. Sınav ücretini ödeyen adaylar, Halk Eğitimi Kurumu'na başvurarak ilk kayıt ve ön kayıt için gerekli belgeleri teslim edecek. Belgelerini kaybeden ve belgelerinde eksik bilgileri bulunan öğrencilerin ilk kayıt belgelerini Halk Eğitim Merkezleri Kurulu teslim almayacak ve kaybolan belgeleri ile ilgili işlem yapmayacaktır.Halk Eğitimi Merkez Encümeni, eksik belge ve bilgileri kayıt ettiren ilk kuruluş olup, öğrencinin ilk kayıt belgesindeki eksik belge ve bilgileri doldurmakla yükümlüdür. Yeni kayıt döneminde Kaybolan belgelerini Halk Eğitimi Merkezi Başkanlığı tarafından tamamlanamaması durumunda, belge veya bilgileri kaybolan öğrencilerin ön kayıtları ilk kayıt işleminin ardından silinecektir.2021 AÖL İlk Kayıt Kılavuzuna https://aol.meb.gov.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.?” sorularının yanıtı alınan son bilgilere göre bu şekilde düzenlenmiştir.