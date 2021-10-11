AÖL kayıt yenileme tarihleri ne zaman? AÖL kayıt yenileme tarihleri uzatıldı mı?
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı 2021 Açık Öğretim Lisesi 6 Eylül'de açıldı. Adayların başvuruları için son başvuru tarihinin uzatıldığı açıklandı. Bunun üzerine adaylar AÖL kayıt yenileme tarihleri ne zaman? AÖL kayıt yenileme tarihleri uzatıldı mı? AÖL kayıt yenileme işlemleri ne zaman bitecek? AÖL kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır? Sorularının yanıtını aramaya başladı. İşte AÖL kayıt yenileme tarihleri…
Açıköğretim kapsamında eğitim veren ortaokul, lise, meslek lisesi ve İmam Hatip Liselerinin AÖL kayıt yenileme tarihi uzatıldı. 6 Eylül'de başlayan 2021 AÖL sınavlarının ilk dönemi için kayıt yaptıracak adaylar, AÖL'e ilk kayıt ve kayıt yenileme sürecinin ne zaman biteceği sorusuna yanıt arıyor. Peki AÖL kayıt yenileme tarihleri ne zaman? AÖL kayıt yenileme tarihleri uzatıldı mı? AÖL kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır? Sizler için AÖL kayıt yenilemeye dair tüm detayları bir araya getirdik.
AÖL 2021 Kayıt Yenileme Tarihleri Uzatıldı Mı?
2021-2022 eğitim öğretim yılı ilk kayıt ve yenileme için son tarih 15 Ekim'e uzatıldı. Çin Halk Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı, resmi bir yazı ile ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihlerinin uzatıldığını duyurdu. MEB AÖL'ün yayınladığı resmi yazı şöyle:
'2021-2022 eğitim ve öğretim yılı 1. dönem sınavları için ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin Açık Öğretim Ortaokulu ve Açık Öğretim Lisesi için 6 Eylül 2021 tarihinden 8 Ekim 2021 tarihi mesai bitimine kadar; Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi için 6 Eylül 2021 tarihinden 1 Ekim 2021 tarihi mesai bitimine kadar yapılması İlgi Makam Oluru ile uygun görülmüştür.
Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı 1. dönem sınavları için ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 15 Ekim 2021 tarihi mesai bitimine kadar yapılması Başkanlığımızca uygun görülmektedir.'
AÖL Başvuruları Nasıl Yapılır?
Açıköğretim lisesine ilk kayıt yaptıran öğrenci; önce T.C., sınav ücretini kimlik numarası ile anlaşmalı bankaya öder. Sınav ücretini ödeyen adaylar, Halk Eğitimi Kurumu'na başvurarak ilk kayıt ve ön kayıt için gerekli belgeleri teslim edecek. Belgelerini kaybeden ve belgelerinde eksik bilgileri bulunan öğrencilerin ilk kayıt belgelerini Halk Eğitim Merkezleri Kurulu teslim almayacak ve kaybolan belgeleri ile ilgili işlem yapmayacaktır.
Halk Eğitimi Merkez Encümeni, eksik belge ve bilgileri kayıt ettiren ilk kuruluş olup, öğrencinin ilk kayıt belgesindeki eksik belge ve bilgileri doldurmakla yükümlüdür. Yeni kayıt döneminde Kaybolan belgelerini Halk Eğitimi Merkezi Başkanlığı tarafından tamamlanamaması durumunda, belge veya bilgileri kaybolan öğrencilerin ön kayıtları ilk kayıt işleminin ardından silinecektir.
2021 AÖL İlk Kayıt Kılavuzuna https://aol.meb.gov.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.
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