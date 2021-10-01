Atatürk Kültür Merkezi'nin yeni tabelası asıldı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 10 Şubat 2019'da temeli atılan AKM'nin girişine tabela konuldu.



Alttan led ışıkla aydınlatılan 'Atatürk Kültür Merkezi' yazılı tabela, yapının girişinde yerini aldı.



TABELA DEĞİŞECEK İDDİASI



Bazı sosyal medya hesaplarından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açılması planlanan AKM'nin isminin değişeceği iddia edilmişti.



Montajı tamamlanarak asılan isim tabelası tartışmaları sona erdirdi.



ESKİDEN OLDUĞU GİBİ YAZIYOR



İnşaatı tamamlanan yeni bina ve asılan tabela drone ile havadan da görüntülendi.



Tabelada, eskisi gibi Atatürk Kültür Merkezi yazdığı görüldü.



Öte yandan Yeni AKM, Cumhuriyetin 98'inci yıldönümünde görkemli törenle kapılarını açacak.