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Yolcu uçağı seferini yaparken havada kayboldu!

Ajansların son dakika olarak geçtiği habere göre Endonezya'nın başkenti Cakarta'dan havalanan Sriwijaya'ya ait bir yolcu uçağı radardan kayboldu. Uçakta 50'den fazla yolcunun olduğu bildirildi.

Dünya / 09 Ocak 2021 Cumartesi 13:57
Yolcu uçağı seferini yaparken havada kayboldu!

Ajansların son dakika olarak geçtiği habere göre Endonezya'nın başkenti Cakarta'dan havalanan Sriwijaya'ya ait bir yolcu uçağı radardan kayboldu.

Yerel medyanın aktardığına göre uçağın Batı Kalimantan bölgesindeki Pontianak'a gitmek üzere Cakarta'dan havalandığı biliniyor. Uçakta 50'dan fazla yolcunun bulunduğu bildirildi.

Sriwijaya Havayolları kaybolan uçakla ilgili olarak resmi açıklamada bulunmadan önce olay hakkında daha fazla bilgi edinmek için çalışmalarına devam ettiklerini açıkladı.

FlightRadar24'de yer alan bilgiye göre uçağın modelinin Boeing 737-500 olduğu anlaşıldı.

Endonezya

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