İran'dan Kızıldeniz'de Yeni Cephe! Husiler Savaş Hazırlığında

İran, dünyanın en kritik enerji tedarik yolu olan Basra Körfezi'ni abluka altına aldı. Ancak düşmanlarının Kızıldeniz üzerinden geçen alternatif bir rota kullanmasını henüz engelleyemedi. Ancak Husiler savaş katılırsa bu durum değişebilir.Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, İran, Hürmüz Boğazı'ndaki kontrolünü sürdürürken, Tahran'ın Kızıldeniz üzerinden yapılan geçişleri de etkileme potansiyeline sahip Husileri sahaya sürebileceği değerlendiriliyor.Husiler, son yıllarda Kızıldeniz ve Süveyş Kanalı'ndaki deniz trafiğini ciddi şekilde aksatmıştı. Bu süre zarfında gemiler, güvenli olarak bilinen rota yerine Güney Afrika'daki Ümit Burnu'nu dolaşmak zorunda kaldı.Husiler son zamanlarda tehditkar söylemlerini artırarak yetkililerin dikkatini çekti. Henüz çatışmaya dahil olmasalar da Yemenli grup İran için önemli bir koz teşkil ediyor; zira İran küresel ekonomiyi daha da sıkıştırmaya veya hedeflerini Suudi Arabistan ve Cibuti'deki ABD varlıklarına genişletmeye karar verirse, bu kozlar önem kazanabilir.New America düşünce kuruluşunda Yemen ve Körfez uzmanı Adam Baron, 'Eğer Husiler çatışmaya katılırsa riskler katlanır. Süveyş Kanalı ve Mısır da bu işin içine girer, Suudi Arabistan daha derin etkilenir' ifadelerini kullandı.Uzmanlar, İran'ın Ortadoğu'daki vekil güçlerini güç gösterisi ve caydırıcı unsur olarak kullandığını belirtiyor. Lübnan'daki Hizbullah ve Irak'taki İran yanlısı milisler, İsrail ve ABD üslerine saldırılarda kullanıldı.Husiler de bu stratejinin kritik bir parçası olarak görülüyor. Grubun liderleri, Yemen'in çatışmaya dahil olmasının sadece zaman meselesi olduğunu açıklamış durumda.Eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde Dışişleri Bakanlığı'nın Orta Doğu'dan sorumlu üst düzey yetkilisi Barbara Leaf, 'Husiler, İran'ın Irak'taki bazı milisleri gibi doğrudan kontrol edilebilen bir yapı değil. 7 Ekim 2023'ten itibaren İsrail'e yönelik füze saldırılarının çoğu kendi inisiyatifleriyle gerçekleşti' ifadelerini kullandı.WSJ'ye göre bu durum, Husilerin tamamen Tahran'ın emirleriyle hareket etmediğini gösteriyor. Ancak Tahran varoluşsal bir tehdit hissederse, Yemenli grubu çatışmaya katılmaya zorlayabilir.Suudi Arabistan'ın Husiler ile 2022'de yaptığı anlaşma, Kızıldeniz'deki kendi gemilerine ve topraklarına saldırıların durmasını sağlamıştı. Ancak İran'ın Körfez'deki baskısı ve Husilerin bölgedeki varlığı, Kızıldeniz koridorunu tekrar riskli hale getirebilir.Uzmanlar, Husilerin şu anda eylem için bekletildiğini ve bu seçeneğin hem bir 'koşulsuz koz' hem de müzakerelerde bir pazarlık unsuru olarak kullanılabileceğini belirtiyor.