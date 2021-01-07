İran'dan ABD'deki olaylarla ilgili açıklama: Batı demokrasisi zayıf ve kırılgan

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Washington'da dün patlak veren olaylarla ilgili açıklama yaptı.



AFP'ye konuşan Ruhani, Batı demokrasisini 'zayıf ve kırılgan' olarak nitelendirdi.



İRAN'DAN ABD YORUMU: DEMOKRASİLERİ ZAYIF VE KIRILGAN

Açıklamasında doğrudan Donald Trump'ı hedef alan Ruhani, ABD Başkanı için, 'Bir popülistin Amerika'ya yaptıklarına bakın, Amerika'nın tüm dünyayla bağlarına zarar verdi.' dedi.



'BİR POPÜLİSTİN AMERİKA'YA YAPTIKLARINA BAKIN'

Ruhani, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



'Dün gece Amerika'da gördüğümüz şey, Batı demokrasisinin zayıflığıydı. Bir popülistin Amerika'ya yaptıklarına bakın. Amerika'nın tüm dünyayla bağlarına zarar verdi.'



NE OLMUŞTU?

ABD'nin başkenti Washington DC'de bulunan Kongre binasında seçilmiş Başkan Joe Biden'ın başkanlığını resmi olarak onaylamak için toplanıldığı sırada ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçileri, Kongre binasını basmıştı.



Yaşanan çatışmada 4 kişi hayatını kaybederken, 52 kişi de yaralanmıştı.